Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, άνοιξε μία βεντάλια θεμάτων στην εισαγωγική τοποθέτηση στην Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ, εστιάζοντας όμως στα θέματα που αφορούν το συνέδριο και τη διεύρυνση.

Όσον αφορά τις προσυνεδριακές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη ξεκαθάρισε πως «γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά. Και ειδικά όσοι έμειναν εδώ στα δύσκολα, ξέρουν πώς μας αντιμετωπίζουν τα media». Τονίζοντας ταυτόχρονα πως «οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει. Μπροστά μας δεν έχουμε εσωκομματικές εκλογές. Έχουμε εθνικές εκλογές. Και ο λαός θέλει από εμάς στις εθνικές εκλογές να κλείσει το κεφάλαιο “κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας”.

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ με δωρικό λόγο υπογράμμισε πως έχει χρέος να απαντήσει σε δύο πράγματα, τα οποία δημιουργούν αμφιβολίες, αλλά και δεύτερες σκέψεις, ζητώντας από τους συνομιλητές να σέβονται τις συνεδριάσεις.

Παράλληλα θύμισε σε όλους το περιστατικό της διαρροής της τοποθέτησης του Χάρη Δούκα στην προηγούμενη συνεδρίαση εξαπολύοντας πυρά εναντίον του. «Ακούω να λέγεται «μα, συνεδριάζουν τα όργανα;». Έχουν γίνει εκατοντάδες συνεδριάσεις σε όλη την Ελλάδα. Προσυνεδριακός διάλογος σε πρωτοφανή έκταση. Έχει ξαναγίνει συνέδριο με δέκα περιφερειακά συνέδρια; Να συνεδριάζει και η Γραμματεία πιο συχνά. Το δέχομαι. Αλλά σεβασμός στη συνεδρίαση, δεν σημαίνει πριν τη συνεδρίαση όλα τα media να έχουν τα κείμενα των ανακοινώσεών σας. Αυτός είναι μη σεβασμός στα όργανα» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του επεσήμανε πως το συνέδριο θα είναι ανοιχτό με 4.000 εκλεγμένους συνέδρους συν τον απόδημο. «Μεγάλο, λοιπόν, συνέδριο. Για να τελειώσουν οι ψίθυροι ότι θέλουμε μικρό συνέδριο. Αναλογία εκλεγμένων -αριστίνδην, ούτε ένας πάνω, ούτε ένας κάτω».

Στη συνέχεια ανέφερε ένα συγκεκριμένο θέμα που όπως τόνισε τον θίγει προσωπικά, καθώς το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν διαρροές πως ευνοείται το Ηράκλειο με την κατανομή των συνέδρων που προτείνει η ηγετική ομάδα. «Τι υπονοείτε; Ότι κάνω κάτι για να ευνοήσω το Ηράκλειο;» αναρωτήθηκε και συνέχισε σημειώνοντας πως «το Ηράκλειο έχει παραπάνω συνέδρους από την Α’ Αθήνας και με πρόεδρο τον Βαγγέλη Βενιζέλο και με πρόεδρο τη Φώφη Γεννηματά και στο προηγούμενο συνέδριο. Υπάρχει κάτι χειρότερο, όμως. Με τον τρόπο που προτείνουμε σήμερα την κατανομή, το Ηράκλειο σε σχέση με το προηγούμενο συνέδριο χάνει 40 με 50 συνέδρους.

Άρα, όχι μόνο δεν ευνοείται, αλλά χάνει! Γιατί, λοιπόν, όλα αυτά τα υπονοούμενα; Και πάμε στην κατανομή καθαυτή. Η κατανομή που προτείνω βάσει των ψήφων, δεν είναι αλγόριθμος. Είναι η αναλογία που στήριξε η κοινωνία το ΠαΣοΚ. Δεν υπάρχει κανένας αλγόριθμος και όποιος το έθεσε στον δημόσιο διάλογο δεν βοηθάει την παράταξη. Δεν είναι αλγόριθμος πώς ψήφισε ο ελληνικός λαός. Είναι η βούλησή του. Και γιατί το πρότεινα; Θέλω να τα ακούσετε τα στοιχεία.

Δεν υπάρχει πρόβλημα μεταξύ περιφέρειας και Αθήνας. Το πρόβλημα είναι μεταξύ της ίδιας της Αθήνας. Δηλαδή: Στη Νότια Αθήνα, για παράδειγμα στην Καλλιθέα, -έναν μεγάλο δήμο-, ψήφισαν ΠαΣοΚ στις εκλογές του Μαΐου του 2023 3.500, στις δεύτερες του 2023 3.100 και στις ευρωεκλογές 3.100. Και στις εσωκομματικές ψήφισαν 1.699. Δηλαδή, στην Καλλιθέα στην εθνική κάλπη ψήφισαν ΠαΣοΚ διπλάσιοι από αυτούς που ψήφισαν στις εσωτερικές εκλογές».

Στη συνέχεια ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε παραδείγματα από διάφορες περιοχές, προκείμενου να γίνει αντιληπτό από όλους γιατί προτείνει αυτή τη λύση. «Βριλήσσια: Πήραμε 1.300 ψήφους, 1.179, 1.097 σε τρεις εθνικές εκλογές. Ψηφίσαντες 1.771 στα εσωκομματικά. Πολύ περισσότεροι. Φιλοθέη: Πήραμε στις εθνικές κάλπες 861 ψήφους και 855. Στις εσωκομματικές 1.600.

Κάνουμε έναν δίκαιο κανόνα, να τον βάλουμε και στο καταστατικό μας, ώστε να καταλάβουν κάποιοι ότι η κατανομή από εδώ και πέρα στους συνέδρους θα γίνεται βάσει της ετυμηγορίας του ελληνικού λαού για να μην έχουμε αυτά τα παραδείγματα. Που δεν είναι για να ευνοήσουν την περιφέρεια. Είναι γιατί υπάρχουν δήμοι που θα αδικηθούν κατάφωρα στο ίδιο το λεκανοπέδιο».

Για τη διεύρυνση

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του μίλησε όμως και για το θέμα της διεύρυνσης σημειώνοντας πως «και η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά έφερε βουλευτές εν ενεργεία και άλλα στελέχη και τώρα έγινε το ίδιο».

Τόνισε επίσης πως «το ΠΑΣΟΚ είναι ανοικτό. Όποιος θέλει να επιστρέψει σε αυτόν τον αγώνα, να έρθει. Με τον ίδιο τρόπο που έρχονταν και στελέχη τις προηγούμενες δεκαετίες. Δεν άλλαξε τίποτα. Αυτό που άλλαξε είναι ότι τώρα μπορούμε, όπως μπορούσαμε και παλαιότερα».

«Έχουμε χρέος να συζητάμε με όλους τους γείτονές μας, χωρίς όμως αυταπάτες»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε όμως και για πολιτικά θέματα όπως η συνάντηση Κ. Μητσοτάκη-Ρ.Τ. Ερντογάν, με αναφορά στην πόντιση του καλώδιου. «Έχουμε χρέος να συζητάμε με όλους τους γείτονές μας, χωρίς όμως αυταπάτες. Τι σημαίνει χωρίς αυταπάτες; Προφανέστατα, χαιρετίζουμε το καλό κλίμα της συνάντησης. Αλλά, εδώ υπάρχουν θέματα ανοικτά, όπως το καλώδιο. Ακούσαμε κάποια εξέλιξη; Θα ποντιστεί το καλώδιο; Διότι, σήμερα, σε τηλεοπτική παρουσία του ο υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Θεοχάρης, είπε ότι το καλώδιο δεν ποντίζεται διότι φταίει η Κύπρος. Πρέπει να τοποθετηθεί σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών και η Νέα Δημοκρατία, αν εν τέλει μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν η γραμμή είναι ότι το καλώδιο δεν ποντίζεται διότι φταίει η Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη θεώρηση, την οποία καταδικάζει το ΠΑΣΟΚ και για την οποία πρέπει να τοποθετηθεί η κυβέρνηση σήμερα.

Η αναφορά στην συνταγματική αναθεώρηση

Από την τοποθέτηση του δεν έλειψε ούτε η άποψη του ΠαΣοΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση. «Το Σύνταγμα δεν είναι μόνο να το αλλάζεις και να το βελτιώνεις. Πάνω από όλα, είναι να το σέβεσαι. Και πρέπει στην πορεία προς το συνέδριο να συζητήσουμε σε βάθος τι σημαίνει ποιότητα δημοκρατίας και τι σημαίνει καλό Σύνταγμα. Για μένα, καλό Σύνταγμα είναι αυτό που προστατεύει την ποιότητα δημοκρατίας από τον χαρακτήρα και τη στρατηγική του εκάστοτε Πρωθυπουργού.

Δεν μπορεί να εξαρτάται η ποιότητα δημοκρατίας της χώρας, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ποιότητα λειτουργίας της Βουλής από το χαρακτήρα και τη στρατηγική του εκάστοτε Πρωθυπουργού. Και, νομίζω, αυτό είναι το επίδικο πάνω στο οποίο πρέπει όλοι μας με σαφήνεια να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Τα ζήσαμε με τον κ.Τσίπρα, τα ζήσαμε και με τον κ.Μητσοτάκη. Σε καμία των περιπτώσεων και κανένας αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, από τον ιδρυτή μας μέχρι σήμερα, ουδέποτε παίξαμε επικίνδυνα παιχνίδια με τη δημοκρατία εις βάρος του ελληνικού λαού και εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Αυτή είναι η ηθική και αξιακή μας διαφορά».

Η τοποθέτησή του για την υπόθεση του Βασίλη Γιαϊλαλί

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στο θέμα του του Βασίλη Γιαϊλαλί του οποίου το θέμα της αίτησης αύλου δεν έχει κλείσει ακόμη. «Πρέπει να προστατεύσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ένας αγωνιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, άρα κινδυνεύει εάν επιστρέψει στη γειτονική χώρα. Η θέση του ΠαΣοΚ είναι απόλυτη προστασία των δικαιωμάτων του και πρέπει να μην υπάρξει απόρριψη στο αίτημα ασύλου».