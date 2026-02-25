Μαζική ανταπόκριση έχει η ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο. Η πλατφόρμα έχει ανοίξει από τις 19 Φεβρουαρίου και ήδη πάνω από 3.000 δανειολήπτες έσπευσαν να ρυθμίσουν τα δάνειά τους.

Η κυβερνητική πρόταση

Η πρόταση της κυβέρνησης δίνει κούρεμα από 15% έως 50% στην οφειλή, σταθερό επιτόκιο για το εναπομείναν ποσό και τη δυνατότητα επιμήκυνσης για έως και πέντε χρόνια.

Τα βήματα για τη ρύθμιση

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα πραγματοποιείται μέσω του gov.gr: στην κεντρική σελίδα επιλέγετε «Περιουσία και φορολογία», στη συνέχεια «Διαχείριση οφειλών» και τέλος «Βεβαίωση κατάταξης δανειοληπτών με εξυπηρετούμενες οφειλές σε ελβετικό φράγκο».

Για την έκδοση της βεβαίωσης, θα πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς του Taxisnet, ενώ με την υποβολή της αίτησης παραχωρείται αυτομάτως άδεια για την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων, καθώς και των άλλων τραπεζικών και οικονομικών δεδομένων.

Η διορία για την υποβολή αιτήσεων έχει οριστεί στις 19 Αυγούστου 2026.

Το ελβετικό φράγκο

Η ρύθμιση δίνει στους οφειλέτες δύο επιλογές, τις οποίες οι πιστωτές οφείλουν να αποδεχτούν.

Συγκεκριμένα:

Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η οδός της ρύθμισης περνάει από την πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού. Η λύση που προκύπτει από τον αλγόριθμο καθίσταται υποχρεωτική για τους πιστωτές, χωρίς πρόσθετα φίλτρα περιουσίας ή εισοδήματος.

Για τα εξυπηρετούμενα ή ρυθμισμένα δάνεια προβλέπεται η οριστική μετατροπή του δανείου από ελβετικό φράγκο σε ευρώ, με βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής που οδηγεί σε ουσιαστική μείωση του κεφαλαίου, από 15% έως 50%, βάσει κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων.

Σταθερό και χαμηλό επιτόκιο

Προβλέπεται σταθερό και χαμηλό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου, καθώς και δυνατότητα επιμήκυνσης έως πέντε έτη, ώστε με αυτόν τον τρόπο η μηνιαία δόση να είναι πραγματικά βιώσιμη.

Η μετατροπή σε ευρώ γίνεται με σταθερό επιτόκιο 2,3% έως 2,9% για όλη την εναπομένουσα διάρκεια του δανείου, επιτόκιο το οποίο είναι συγκριτικά χαμηλότερο από εκείνο ενός νέου στεγαστικού δανείου που θα εκταμιευόταν σήμερα.

Δηλαδή:

1. Κούρεμα 50% και «ευρωποίηση» οφειλής με σταθερό επιτόκιο 2,3%

2. Κούρεμα 30% και «ευρωποίηση» οφειλής με σταθερό επιτόκιο 2,5%

3. Κούρεμα 20% και «ευρωποίηση» οφειλής με σταθερό επιτόκιο 2,7%

4. Κούρεμα 15% και «ευρωποίηση» οφειλής με σταθερό επιτόκιο 2,9%: Όλοι οι υπόλοιποι

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα συνολικά χορηγήθηκαν περίπου 57.000 δάνεια σε ελβετικό φράγκο, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνολικής αξίας 14,1 δισ. ελβετικών φράγκων.

Πηγή: ot.gr