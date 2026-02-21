Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη λήψη πιστοποιητικού που θα «ξεκλειδώσει» τη ρύθμιση δανείων για τους οφειλέτες που εξυπηρετούν δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Οι ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα δάνειά τους σύμφωνα με την πρόταση της κυβέρνησης, που δίνει κούρεμα από 15% έως 50% στην οφειλή, σταθερό επιτόκιο για το εναπομείναν ποσό και τη δυνατότητα επιμήκυνσης για έως και πέντε χρόνια.

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα πραγματοποιείται μέσω του gov.gr: στην κεντρική σελίδα επιλέγετε «Περιουσία και φορολογία», στη συνέχεια «Διαχείριση οφειλών» και τέλος «Βεβαίωση κατάταξης δανειοληπτών με εξυπηρετούμενες οφειλές σε ελβετικό φράγκο».

Για την έκδοση της βεβαίωσης, θα πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς του Taxisnet, ενώ με την υποβολή της αίτησης παραχωρείται αυτομάτως άδεια για την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων, καθώς και των άλλων τραπεζικών και οικονομικών δεδομένων.

Η διορία για την υποβολή αιτήσεων έχει οριστεί στις 19 Αυγούστου 2026.

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ελβετικό φράγκο

1. Ποιες οφειλές σε ελβετικό φράγκο ρυθμίζονται με το α. 128 ν. 5264/2025;

Ρυθμίζονται δάνεια σε ελβετικό φράγκο που είναι:

α) ενήμερα ή

β) ρυθμισμένα και εξυπηρετούμενα ή

γ) ληξιπρόθεσμα, δηλ. με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά τη θέση σε ισχύ της διάταξης (δηλ. την 19.2.2026).

2. Έχω ληξιπρόθεσμο δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Τι μπορώ να κάνω;

Αν το δάνειο είναι σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών κατά την έναρξη ισχύος της διάταξης, δηλ. την 19-02-2026, ο οφειλέτης έχει διαζευκτικά τις εξής δυνατότητες:

α) μπορεί να ρυθμίσει την οφειλή κάνοντας αίτηση στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Η οφειλή μετατρέπεται σε ευρώ με προκαθορισμένη ισοτιμία και εν συνεχεία ρυθμίζεται.

Στην περίπτωση αυτή τεκμαίρεται η συναίνεση του συνόλου των πιστωτών, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, επί της παραγόμενης αντιπρότασης πιστωτών, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2Α του άρθρου 71 του ν. 4738/2020, χωρίς την απόδειξη συγκεκριμένων περιουσιακών ή εισοδηματικών κριτηρίων.

Το σύνολο της οφειλής σε ελβετικό φράγκο μετατρέπεται σε ευρώ με ισοτιμία αναφοράς την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ – ελβετικού φράγκου που δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στον πιστωτή για τη μετατροπή του νομίσματος του δανείου. Στην πρόταση ρύθμισης εφαρμόζονται οι επιτοκιακοί και λοιποί όροι που προβλέπονται για τον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Για τις λοιπές οφειλές της αίτησης ρύθμισης οφειλών δια του εξωδικαστικού μηχανισμού, η τεκμαιρόμενη συναίνεση των πιστωτών δεν ισχύει, ενώ εάν για αυτές δεν χορηγηθεί πρόταση ρύθμισης, εξαιρούνται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης που χορηγείται μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού για την οφειλή σε ελβετικό φράγκο (και μπορούν να ρυθμισθούν διμερώς με τον πιστωτή).

β) Ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα ακόμα και τώρα να ρυθμίσει διμερώς την οφειλή με τον πιστωτή του, ώστε η οφειλή να καταστεί «ρυθμισμένη και εξυπηρετούμενη» και εν συνεχεία να ζητήσει την έκδοση βεβαίωσης ένταξης σε κάποια από τις κατωτέρω Κατηγορίες από την ψηφιακή πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ώστε να ενταχθεί στο προνομιακό πρόγραμμα μετατροπής.

3. Έχω ενήμερο (ή ρυθμισμένο και εξυπηρετούμενο) δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Τι μπορώ να κάνω;

Αν το δάνειο είναι ενήμερο ή ρυθμισμένο και εξυπηρετούμενο, ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει αίτηση στην Τράπεζά του να μετατρέψει το δάνειο από ελβετικό φράγκο σε ευρώ και να λάβει βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής και σταθερό επιτόκιο για την υπόλοιπη διάρκεια της δανειακής σύμβασης, ανάλογα με το εισόδημα και την περιουσία του.

Προϋπόθεση είναι η οφειλή να μην έχει υπαχθεί στη ρύθμιση του ν. 3869/2010 (ν. Κατσέλη), και να προσκομίσει τη βεβαίωση περί ένταξής του σε μία από τις Κατηγορίες 1,2 ή 3. Επισημαίνεται ότι για την ένταξη στην Κατηγορία 4 δεν εκδίδεται κάποιο πιστοποιητικό αλλά αρκεί απλή αίτηση του οφειλέτη στον πιστωτή (τράπεζα ή servicer).

4. Ποια είναι τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του δανειολήπτη που έχει ενήμερη ή ρυθμισμένη και εξυπηρετούμενη οφειλή για να λάβει τη βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής και σταθερό επιτόκιο;

Η διάταξη προβλέπει τέσσερις κατηγορίες δανειοληπτών με ενήμερες ή ρυθμισμένες και εξυπηρετούμενες οφειλές, για τις οποίες προβλέπει κατά περίπτωση βελτιωμένη ισοτιμία και ύψος σταθερού επιτοκίου (Κατηγορίες 1, 2,3 και 4).

Ειδικότερα:

Α/ Για δανειολήπτες που πληρούν τα εξής περιουσιακά και εισοδηματικά όρια, καθώς και όρια καταθέσεων της παρούσας (Κατηγορία 1):

τα πρόσωπα της παρούσας έχουν τη δυνατότητα μετατροπής της οφειλής σε ευρώ, στο σύνολό της, με τους ακόλουθους όρους: α) με ισοτιμία μετατροπής κατά πενήντα τοις εκατό (50%) βελτιωμένη σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία και β) επιτόκιο δανείου σε ευρώ δύο κόμμα τριάντα τοις εκατό (2,30%) ετησίως σταθερό για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου, το οποίο υπολογίζεται επί του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου.

Β/ Για δανειολήπτες που πληρούν τα εξής περιουσιακά και εισοδηματικά όρια, καθώς και όρια καταθέσεων της παρούσας (Κατηγορία 2):

τα πρόσωπα της παρούσας έχουν τη δυνατότητα μετατροπής της οφειλής σε ευρώ, στο σύνολό της, με τους ακόλουθους όρους: α) με ισοτιμία μετατροπής κατά τριάντα τοις εκατό (30%), βελτιωμένη σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία και β) επιτόκιο δανείου σε ευρώ δυόμιση τοις εκατό (2,50%) ετησίως σταθερό για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου, το οποίο υπολογίζεται επί του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου.

Γ/ Για δανειολήπτες που πληρούν τα εξής περιουσιακά και εισοδηματικά όρια, καθώς και όρια καταθέσεων της παρούσας (Κατηγορία 3):

τα πρόσωπα της παρούσας έχουν τη δυνατότητα μετατροπής της οφειλής σε ευρώ, στο σύνολό της, με τους ακόλουθους όρους:

α) με ισοτιμία μετατροπής κατά είκοσι τοις εκατό (20%) βελτιωμένη σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία και

β) επιτόκιο δανείου σε ευρώ δύο κόμμα εβδομήντα τοις εκατό (2,70%) ετησίως σταθερό για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου, το οποίο υπολογίζεται επί του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου

Δ/ Η Κατηγορία 4 είναι χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Οι δανειολήπτες αυτοί έχουν τη δυνατότητα μετατροπής της οφειλής σε ευρώ, στο σύνολό της, με τους ακόλουθους όρους:

α) με ισοτιμία μετατροπής κατά δέκα πέντε τοις εκατό (15%) βελτιωμένη σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία και

β) επιτόκιο δανείου σε ευρώ δύο κόμμα ενενήντα τοις εκατό (2,90%) ετησίως σταθερό για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου, το οποίο υπολογίζεται επί του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου.

5. Τι πρέπει να κάνω εφόσον έχω ενήμερη ή ρυθμισμένη και εξυπηρετούμενη οφειλή σε ελβετικό φράγκο για να επωφεληθώ από το νόμο;

Ο οφειλέτης πρέπει να υποβάλει αίτηση στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα που τηρείται από τη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

προκειμένου να εξαχθεί βεβαίωση περί διαπίστωσης της πλήρωσης των άνω κριτηρίων (εισοδηματικών και περιουσιακών) των Κατηγοριών 1, 2 και 3 και ένταξής του σε μία από τις Κατηγορίες αυτές, προκειμένου να την προσκομίσει στην Τράπεζα κατά την υποβολή της αίτησης για τη μετατροπή της ισοτιμίας του δανείου από ελβετικό φράγκο σε ευρώ, ώστε να επωφεληθεί από τη βελτιωμένη ισοτιμία και το σταθερό επιτόκιο.

Με την έκδοση της βεβαίωσης ένταξης, ο πιστωτής λαμβάνει γνώση των στοιχείων της Κατηγορίας στην οποία εντάσσεται ο οφειλέτης και ο οφειλέτης λαμβάνει τα στοιχεία της ρύθμισης της Κατηγορίας στην οποία ανήκει.

6. Τι ισχύει εάν δεν υπάγομαι σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις;

Ο οφειλέτης με ενήμερη ή ρυθμισμένη και εξυπηρετούμενη οφειλή που δεν υπάγεται σε καμία από τις Κατηγορίες 1, 2 ή 3, υποβάλλει αίτηση απευθείας στην Τράπεζα προκειμένου να γίνει μετατροπή της ισοτιμίας του δανείου του από ελβετικό φράγκο σε ευρώ και λαμβάνει, χωρίς την προσκόμιση κανενός άλλου εγγράφου, ισοτιμία μετατροπής βελτιωμένη κατά 15 % σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία και επιτόκιο δανείου σε ευρώ 2,90% ετησίως σταθερό για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου, το οποίο υπολογίζεται επί του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου.

7. Μπορώ να ζητήσω την επιμήκυνση της συνολικής υπολειπόμενης διάρκειας του δανείου ώστε να προκύψει χαμηλότερη δόση;

Με τη χορήγηση της βεβαίωσης στον πιστωτή, αυτός προβαίνει στη μετατροπή της οφειλής σε ευρώ. Μετά τη μετατροπή, η συνολική διάρκεια του δανείου σε ευρώ μπορεί, μετά από αίτημα του δανειολήπτη που συνυποβάλλεται με την αίτηση μετατροπής, να παραταθεί για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) ετών, με ανώτατο όριο το ογδοηκοστό (80ο) έτος αυτού.

Η επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας του δανείου μετά τη μετατροπή δεν πρέπει να επαυξάνει τη διάρκεια του δανείου προ της μετατροπής σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις

εκατό (50%). Για τη μετατροπή του νομίσματος μπορεί να υπογραφεί πρόσθετη πράξη.

8. Πληρώνω προμήθεια κατά τη μετατροπή του νομίσματος από ελβετικό φράγκο σε ευρώ;

Όχι. Η μετατροπή νομίσματος γίνεται με μηδενική προμήθεια.

9. Το επιτόκιο του δανείου μετά τη μετατροπή είναι σταθερό; Με την εισφορά του ν. 128/1975 τι ισχύει;

Το επιτόκιο είναι σταθερό, άρα και η δόση είναι σταθερή για την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου. Στα επιτόκια που αναφέρονται ανωτέρω δεν περιλαμβάνεται η εισφορά του ν. 128/1975.

10. Τι ισχύει εάν είχα ήδη λάβει μείωση («κούρεμα») της οφειλής λόγω σύμβασης ρύθμισης με την Τράπεζα;

Αν έχει ήδη υπάρξει μείωση της οφειλής συνεπεία σύμβασης ρύθμισης, ο ευνοϊκός υπολογισμός της ισοτιμίας γίνεται στο ποσό της οφειλής, όπως είχε διαμορφωθεί κατά τον χρόνο πριν από την τελευταία ρύθμιση, αφού αφαιρεθούν τυχόν καταβολές κεφαλαίου που έλαβαν χώρα από το χρόνο ρύθμισης έως την ημέρα υποβολής της αιτήσεως στον πιστωτή για τη μετατροπή. Δηλαδή, θα ληφθεί υπόψη το ποσό της οφειλής πριν από τυχόν αναδιαρθρώσεις συνεπεία της προηγούμενης ρύθμισης, ωστόσο θα αφαιρεθούν από το ποσό αυτό τυχόν καταβολές κεφαλαίου που έγιναν στο πλαίσιο της προηγούμενης ρύθμισης.

11. Τι ισχύει για τους εγγυητές και τους συνοφειλέτες του χρέους;

Εγγυητές, συνοφειλέτες και τρίτοι που έχουν παράσχει εμπράγματη ασφάλεια συναινούν με απλή έγγραφη δήλωσή τους προς τον πιστωτή για το υποβληθέν αίτημα μετατροπής της οφειλής σε ευρώ, προκειμένου να επωφεληθούν της ευνοϊκής διάταξης. Σε περίπτωση μη συναίνεσής τους, η ρύθμιση γίνεται μόνο για το δανειολήπτη, μη δυνάμενων των εγγυητών ή συνοφειλετών να επωφεληθούν από τα ευεργετήματα αυτής.

12. Τι ισχύει εάν επιθυμεί να ρυθμίσει την οφειλή ο εγγυητής και όχι ο πρωτοφειλέτης;

Καταρχάς για να επιθυμεί να ρυθμίσει ο εγγυητής σημαίνει ότι η οφειλή είναι μη εξυπηρετούμενη, άρα μπορεί με βάση τα ισχύοντα να ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό όπου και θα λάβει τεκμαιρόμενη συναίνεση για την οφειλή σε ελβετικό φράγκο. Εάν, όμως, επιθυμεί να λάβει το προνομιακό πρόγραμμα μετατροπής, θα πρέπει να έρθει σε επαφή με τον πιστωτή για να διερευνήσει τα περιθώρια προηγούμενης ρύθμισης στο πρόσωπό του.

13. Τι γίνεται με τις προσωπικές εγγυήσεις ή τις εμπράγματες εξασφαλίσεις (π.χ. προσημείωση ακινήτου) της οφειλής;

Προσωπικές και εμπράγματες εξασφαλίσεις σε ελβετικό φράγκο συνεχίζουν να παράγουν τα έννομα αποτελέσματά τους ως προς την εξασφάλιση της οφειλής που μετατρέπεται από ελβετικό φράγκο σε ευρώ.

14. Έχω ασκήσει αγωγή κατά της Τράπεζας για την οφειλή σε ελβετικό φράγκο. Μπορώ να ενταχθώ στην παρούσα ρύθμιση και ποια η τύχη της αγωγής μου, εφόσον ενταχθώ;

Δανειολήπτες με εκκρεμή δικαστήρια κατά των Τραπεζών για τις οφειλές σε ελβετικό φράγκο μπορούν να ενταχθούν στην παρούσα ρύθμιση. Με την ένταξη στη ρύθμιση καταργούνται εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες που έχουν δρομολογηθεί, σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκονται.

15. Έχω υπογράψει σύμβαση ρύθμισης της οφειλής σε ελβετικό φράγκο. Ποια η τύχη της, εφόσον ενταχθώ στη διάταξη;

Με την ένταξη στην παρούσα ρύθμιση παύουν τυχόν ισχύουσες συμβάσεις ρύθμισης οφειλών.

16. Η Τράπεζα έχει εκκινήσει σε βάρος μου διαδικασία αναγκαστική εκτέλεσης για την οφειλή σε ελβετικό φράγκο. Τι συμβαίνει σε περίπτωση που ενταχθώ στη διάταξη;

Με την ένταξη στην παρούσα ρύθμιση, παύουν τυχόν διωκτικά μέτρα των πιστωτών ή των διαδόχων τους.

17. Τι συμβαίνει με τα χρήματα που έχω ήδη πληρώσει στην Τράπεζα για το δάνειο σε ελβετικό φράγκο;

Τα χρήματα που έχουν ήδη καταβληθεί, δεν αναζητούνται. Το ήδη εκτελεσθέν μέρος της σύμβασης, δεν εμπίπτει στην παρούσα ρύθμιση. Το ίδιο ισχύει και για αποσβεσθείσες οφειλές ή συμβάσεις που για οποιονδήποτε λόγο έχουν παύσει να ισχύουν (π.χ. πλήρως αποπληρωθέντα δάνεια).

18. Εφόσον ενταχθώ στην παρούσα ρύθμιση και ευνοηθώ από αυτή, αλλά δεν μπορέσω να εξυπηρετήσω την οφειλή μου, ποιες θα είναι οι συνέπειες;

Σε περίπτωση καταγγελίας του δανείου λόγω μη εξυπηρετήσεώς του μετά την ένταξη στην παρούσα ευνοϊκή διάταξη, ο δανειολήπτης οφείλει και το ποσό σε ευρώ που προκύπτει εάν η μετατροπή είχε γίνει στην τρέχουσα ισοτιμία ευρώ – ελβετικού φράγκου (ισοτιμία αναφοράς), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο ευνοϊκός υπολογισμός της ισοτιμίας που προβλέπει η διάταξη. Δηλαδή, η οφειλή παραμένει σε ευρώ (δεν επανέρχεται σε ελβετικό φράγκο), αλλά επανέρχεται στο αρχικό ποσό της μετατροπής από ελβετικό φράγκο σε ευρώ χωρίς τη βελτιωμένη σχέση ισοτιμίας που προβλέπει η διάταξη (δηλ. ο οφειλέτης χάνει το «κούρεμα» που είχε λάβει κατά τη βελτιωμένη μετατροπή της ισοτιμίας).

19. Υπάρχει προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να κάνω την παρούσα διαδικασία μετατροπής για να επωφεληθώ;

Ναι. Προσοχή!

Η δυνατότητα μετατροπής του νομίσματος του δανείου από ελβετικό φράγκο σε ευρώ ισχύει για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος [δηλ. εντός 6 μηνών, αρχής γενομένης από την 19.02.2026, άρα ΕΩΣ ΤΙΣ 19.08.2026], εντός του οποίου πρέπει να έχει κατατεθεί στον πιστωτή η βεβαίωση για την κατάταξη του οφειλέτη σε κάποια από τις κατηγορίες 1, 2 ή 3 με αίτημα μετατροπής.

Για τους οφειλέτες που δεν υπάγονται σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες και δεν χρειάζεται να προσκομίσουν βεβαίωση ένταξης σε κάποια κατηγορία, η υποβολή αίτησης προς τον πιστωτή πρέπει να γίνει εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του ΦΕΚ, δηλ. εντός 6 μηνών αρχής γενομένης από την 19.12.2025, ΑΡΑ ΕΩΣ ΤΙΣ 19.06.2026.

Για τους οφειλέτες που έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή άνω των 90 ημερών προς τον πιστωτή και επιθυμούν να ρυθμίσουν την οφειλή τους μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, δεν υπάρχει προθεσμία υποβολής της αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

20. Υπάρχει περίπτωση, μετά τη μετατροπή με την παρούσα διάταξη, να επανέλθει η οφειλή μου σε ελβετικό φράγκο;

Επαναφορά του νομίσματος της σύμβασης σε ελβετικό φράγκο ή των κατά το παρόν άρθρο όρων για τη μετατροπή του νομίσματος, δεν είναι δυνατή για οποιονδήποτε λόγο,

συμπεριλαμβανομένων της έκδοσης δικαστικής απόφασης οποιασδήποτε φύσεως, καθώς και της αλλαγής της σχέσης ισοτιμίας. Η μετατροπή του νομίσματος του δανείου θεωρείται τροποποίηση σύμβασης και όχι νέα ενοχή. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της σύμβασης δανείου.

21. Αποτελεί η ένταξη στη ρύθμιση δεδομένο οικονομικής συμπεριφοράς μου, με το οποίο ενημερώνονται βάσεις δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς;

Η ένταξη στη ρύθμιση των ενήμερων ή των ρυθμισμένων και εξυπηρετούμενων οφειλών, στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος μετατροπής, δεν αποτελεί δεδομένο οικονομικής συμπεριφοράς και δεν εμφανίζεται στα αρχεία μεταδιδόμενων πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα (π.χ. αρχείο «Τειρεσία»).

22. Έχω δάνειο σε καθυστέρηση μικρότερη από 90 ημέρες (π.χ. 70 ημέρες). Τι μου προτείνετε να κάνω για να λάβω την ευνοϊκή ισοτιμία μετατροπής;

Θα πρέπει να έλθετε σε επικοινωνία με τον πιστωτή σας προκειμένου να ενημερωθείτε για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν έτσι, ώστε να είναι δυνατή η ένταξη στο νέο νομικό

πλαίσιο με τα προβλεπόμενα ευεργετήματα.

23. Εάν έχω ήδη ρυθμίσει την οφειλή σε ελβετικό φράγκο δια του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, μπορώ να αιτηθώ τη μετατροπή της οφειλής σε ευρώ;

Εάν ο οφειλέτης έχει ήδη ρυθμίσει την οφειλή σε ελβετικό φράγκο μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, θα πρέπει να έρθει άμεσα σε επαφή με τον πιστωτή ζητώντας την υποχρεωτική μετατροπή της οφειλής σε ευρώ, καθώς μέχρι την ψήφιση της υπό κρίση διάταξης δεν γινόταν αυτόματα μετατροπή του νομίσματος. Άρα όποιος επιθυμεί να μην εξακολουθεί να έχει το συναλλαγματικό κίνδυνο θα πρέπει να ζητήσει τη μετατροπή της υφιστάμενης σύμβασης σε ευρώ.

24. Είμαι ΑμΕΑ με πιστοποιημένη αναπηρία τουλάχιστον 67 %. Έχω κάποια ευνοϊκή αντιμετώπιση;

Οι ΑμΕΑ με πιστοποιημένη αναπηρία τουλάχιστον 67 % υπάγονται στην κατηγορία 1, χωρίς περαιτέρω έλεγχο των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων τους (δηλ. λαμβάνουν κατά 50 % βελτιωμένη μετατροπή της ισοτιμίας, με σταθερό επιτόκιο 2,3 % πλέον εισφοράς ν. 128/75 για όλη τη διάρκεια του δανείου).

Το σχετικό πιστοποιητικό ένταξης στην Κατηγορία 1 βάσει του άνω ποσοστού αναπηρίας εκδίδεται από την πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Σε περίπτωση που ενέχονται από κοινού σε δάνειο σύζυγοι και ο ένας εκ των δύο πληροί την προϋπόθεση της πιστοποιημένης αναπηρίας άνω του 67 % ως ΑμΕΑ, μπορεί να υποβάλει αυτός την αίτηση μετατροπής προς τον πιστωτή, ώστε να επωφεληθεί από τους άνω ευνοϊκούς όρους και να συνυπογράψει την αίτηση ο άλλος σύζυγος, για να επωφεληθεί της ευνοϊκής ρύθμισης.

Σε περίπτωση που ο εγγυητής είναι ΑμΕΑ, εφόσον επιθυμεί αυτός να ρυθμίσει την οφειλή, σημαίνει ότι η οφειλή είναι μη εξυπηρετούμενη από τον πρωτοφειλέτη, άρα μπορεί με βάση τα ισχύοντα να ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό, όπου και θα λάβει τεκμαιρόμενη συναίνεση για την οφειλή σε ελβετικό φράγκο. Εάν, όμως, επιθυμεί να λάβει το προνομιακό πρόγραμμα μετατροπής, θα πρέπει να έρθει σε επαφή με τον πιστωτή για να διερευνήσει τα περιθώρια προηγούμενης ρύθμισης στο πρόσωπό του.

