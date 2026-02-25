Η άνοιξη στα εξοπλιστικά (πρόγραμμα SAFE, «Ατζέντα 2030», αυξήσεις στους προϋπολογισμούς άμυνας του ΝΑΤΟ, οι αυξημένες δαπάνες διεθνώς σε εξοπλιστικά) φέρνει εξελίξεις την προσεχή… άνοιξη στην ελληνική πρωτεύουσα η οποία θα φιλοξενήσει μια σειρά διεθνών συνεδρίων με αντικείμενο την εθνική ασφάλεια και άμυνα.

Ένα από αυτά είναι το «Athens Defence Summit 2026» το οποίο θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 20-21 Μαΐου και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων και της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας.

Ποιοι δίνουν το παρών

Στο Athens Defence Summit συμμετέχουν ως ομιλητές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, o Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας καθώς και οι επικεφαλής των δύο κρατικών αμυντικών βιομηχανιών της χώρας: ο Χριστόφορος Μπουτσικάκης, Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων, και ο Αλέξανδρος Διακόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας.

Τεχνητή νοημοσύνη, αυτόνομα συστήματα, αεροδιαστημικές δυνατότητες και βιομηχανική ισχύς, σε μια περίοδο επιταχυνόμενων τεχνολογικών και γεωπολιτικών μεταβολών, φέρνουν στο ίδιο τραπέζι την πολιτική ηγεσία, στρατιωτικούς και στρατηγικούς αναλυτές.

Μεταξύ των επιβεβαιωμένων ομιλητών – αναφορικά με τα εξειδικευμένα πάνελ – από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες συγκαταλέγονται ο Frans Timmermans, πρώην Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας· ο Στρατηγός Sir Ralph Wooddisse, Διοικητής του Allied Rapid Reaction Corps του ΝΑΤΟ· ο Gus Bilirakis, Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ehud Olmert, πρώην Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Στρατηγός Sir Nick Carter, πρώην Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου και Distinguished Fellow του Hoover Institution, ο Andrés Pastrana, πρώην Πρόεδρος της Κολομβίας και Πρόεδρος της Χριστιανοδημοκρατικής Διεθνούς (CDI), ο Gilles Kepel, Ειδικός Απεσταλμένος του Προέδρου Emmanuel Macron για τη Μεσόγειο, ο Matthew Boyle, Επικεφαλής του Γραφείου Ουάσιγκτον του Breitbart News και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας.

Όπλα, ΝΑΤΟ και AI στο τραπέζι

Οι συζητήσεις μεταξύ ευρωπαϊκών και αμερικανικών παραγόντων θα επικεντρωθούν στην εξέλιξη της διατλαντικής αμυντικής συνεργασίας, στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης και των αναδυόμενων τεχνολογιών στο στρατιωτικό δόγμα, στην αναδιάρθρωση της αποτρεπτικής αρχιτεκτονικής και στη στρατηγική συνοχή των δημοκρατικών συμμαχιών σε συνθήκες ανανεωμένου ανταγωνισμού μεγάλων δυνάμεων αλλά και στη στρατηγική σχέση μεταξύ της Δύσης με τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.