Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντιμίτρι Πεσκόφ, ανέφερε ότι οι στόχοι του πολέμου δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και έτσι η λεγόμενη «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», δηλαδή ο πόλεμος στην Ουκρανία θα συνεχιστεί έως ότου επιτευχθούν.

Παράλληλα ο Πεσκόφ σχολίασε τις δηλώσεις του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος υποστήριξε ότι η Ρωσία δεν έχει πετύχει τους σκοπούς της στον πόλεμο, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως αρκετοί από τους στόχους της Μόσχας έχουν υλοποιηθεί, όμως σύμφωνα με τον ίδιο πρωταρχική επιδίωξη της Ρωσίας είναι η εξασφάλιση της ασφάλειας των κατοίκων της ανατολικής Ουκρανίας.

Τι ανέφερε ο Ζελένσκι

Νωρίτερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δημοσίευσε ένα βιντεοσκοπήμενο μήνυμα του διάρκειας 18 λεπτών με αφορμή τα τέσσερα χρόνια της εισβολής και σε αυτό απηύθυνε έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφθεί το Κίεβο, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η Ουκρανία δεν θα προδώσει τον λαό της σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας ο Πούτιν δεν πέτυχε τους αρχικούς στόχους του πολέμου ούτε «έσπασε τον ουκρανικό λαό». Όπως ανέφερε: «Δεν έχει κερδίσει αυτόν τον πόλεμο. Διατηρήσαμε την Ουκρανία και θα κάνουμε τα πάντα για να επιτύχουμε την ειρήνη. Και να διασφαλίσουμε τη δικαιοσύνη».

Η 18λεπτη ομιλία περιλάμβανε πλάνα που δόθηκαν για πρώτη φορά στη δημοσιότητα από το υπόγειο καταφύγιο στην οδό Μπάνκοβα στο Κίεβο, όπου ο Ζελένσκι και οι σύμβουλοί του εργάζονταν και κοιμούνταν τις πρώτες ώρες μετά την επίθεση της Ρωσίας το 2022.

Ο Ζελένσκι θυμήθηκε ένα τηλεφώνημα από τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος του είχε προτείνει να τον βοηθήσει να εγκαταλείψει τη χώρα «επείγοντως». «Του απάντησα ότι χρειάζομαι πυρομαχικά, όχι μεταφορικό μέσο», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι προσκάλεσε τον Τραμπ στο Κίεβο

Το βίντεο τον δείχνει να αφήνει τριαντάφυλλα σε μνημείο στην πλατεία Μαϊντάν στο Κίεβο, στη μνήμη των χιλιάδων Ουκρανών στρατιωτικών που έχουν χάσει τη ζωή τους τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Σε αυτό το σημείο αναφέρει: «Θέλω πραγματικά μια μέρα να έρθω εδώ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ξέρω με βεβαιότητα ότι μόνο ερχόμενος στην Ουκρανία, βλέποντας με τα ίδια του τα μάτια τη ζωή και τον αγώνα μας, νιώθοντας τον λαό μας και το μέγεθος αυτού του πόνου – μόνο τότε μπορεί κανείς να καταλάβει περί τίνος πραγματικά πρόκειται αυτός ο πόλεμος».

Μια επίσκεψη στην Ουκρανία, υποστήριξε, ίσως βοηθούσε τον Τραμπ να διαπιστώσει «ποιος είναι ο επιτιθέμενος εδώ και ποιος πρέπει να πιεστεί». Και συνέχισε: «Δεν πρόκειται για καβγά στον δρόμο – είναι επίθεση ενός άρρωστου κράτους εναντίον ενός κυρίαρχου. Ο Πούτιν είναι η αιτία της έναρξής του και το εμπόδιο για τον τερματισμό του. Και είναι η Ρωσία που πρέπει να μπει στη θέση της. Ώστε να υπάρξει πραγματική ειρήνη».

Την ίδια στιγμή ο Ζελένσκι υποδέχθηκε στο Κίεβο ομάδα Ευρωπαίων ηγετών και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Παρόντες ήταν οι πρωθυπουργοί της Δανίας, της Σουηδίας, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Εσθονίας και της Λετονίας, ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, ενώ παρούσα ήταν και η ΥΠΕΞ της Βρετανίας Ιβέτ Κούπερ.