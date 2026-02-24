Σε εξέλιξη βρίσκεται συνεδρίαση -υπό τη συμπροεδρία του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν– της «Συμμαχίας των Προθύμων», με την συμμετοχή του ίδιου του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και πολλών άλλων Ευρωπαίων ηγετών που βρίσκονται στο Κίεβο επ αφορμής της 4ης επετείου από την ρωσική εισβολή.

Έκκληση Ζελένσκι για περισσότερη βοήθεια, επίθεση σε Ουγγαρία

Ανοίγοντας τη συνεδρίαση, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι είναι «ευγνώμων» για όλη τη στήριξη που έχει λάβει η Ουκρανία, ενώ υποστήριξε ότι πλέον «δεν υπάρχουν μυστικά», καθώς η Ρωσία συνεχίζει να επιτίθεται σε αμάχους και στις ενεργειακές υποδομές την ώρα που «ένας τρομερός χειμώνας» έχει ξεκινήσει.

Μεταξύ άλλων στην τοποθέτηση του ο πρόεδρος της Ουκρανίας ζήτησε βοήθεια για την αποκατάσταση του δικτύου ηλεκτροδότησης, ενώ εξέφρασε και την ευγνωμοσύνη του για την την στρατιωτική βοήθεια που λαμβάνει η Ουκρανία μέσα του PURL και συγκεκριμένα για τις τελευταίες παραδόσεις των συστημάτων αεράμυνας τα οποία σε σημαντικό βαθμό έχουν ήδη φτάσει στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε επίσης στις κινήσεις της Ουγγαρίας απέναντι σε περαιτέρω κυρώσεις κατά της Ρωσίας και εναντίον του δανείου των 90 δισ. ευρώ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα ενημερώσει τους ηγέτες για τις ειρηνευτικές συνομιλίες αργότερα, όταν αποχωρήσει ο Τύπος από την αίθουσα, τονίζοντας ωστόσο ότι «χρειαζόμαστε την Ευρώπη στις διαπραγματεύσεις». Σημειώνεται ότι στις τελευταίες ειρηνευτικές συνομιλίες στην Γενεύη, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είχαν εκπροσώπηση για πρώτη φορά, αν και όχι στο κεντρικό τραπέζι.

Σύμφωνα με τον ίδιο θα υπάρξουν νέες συνομιλίες σε τριμερή μορφή με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία «εντός αυτής της εβδομάδας ή μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες». Όπως τόνισε: «Χρειαζόμαστε ειρήνη, αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε για κάθε άλλη πρόκληση από τη ρωσική πλευρά».

Παρέμβαση από Μακρόν και Μερτς για αύξηση πίεσης προς τη Ρωσία

Στη συνέχεια έλαβε τον λόγο ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος μίλησε χωρίς περιστροφές, δηλώνοντας ότι είναι «πολύ επιφυλακτικός» ως προς την προοπτική βραχυπρόθεσμης ειρήνης, καθώς «δεν υπάρχει βούληση από τη ρωσική πλευρά για αυτό».

Ο Μακρόν έκανε έκκληση για ενίσχυση της στήριξης προς την Ουκρανία και άσκησε πίεση στην ηγεσία της ΕΕ ώστε να διασφαλιστεί ότι το δάνειο των 90 δισ. ευρώ θα εκταμιευθεί σύντομα. Σύμφωνα με τον ίδιο υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αλλά και λήψης μέτρων κατά του «σκιώδους στόλου» της, ώστε «να πληγεί το επιχειρηματικό της μοντέλο». Σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας, σημείωσε ότι αυτές «οριστικοποιούνται» και ότι πρέπει να «συμφωνηθούν με συγκεκριμένους όρους».

Από την πλευρά του ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, σε μήνυμα του προς τους συμμετέχοντες στην συνεδρίαση (ο ίδιος δεν συμμετείχε λόγω συμμετοχής του σε άλλη επίσημη υποχρέωση) τόνισε πως η στήριξη της Γερμανίας παραμένει «ακλόνητη» και υπογράμμισε πως: «Πρέπει να είμαστε απολύτως σαφείς: αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο όταν ο Πούτιν συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να κερδίσει».

Σύμφωνα με τον Μερτς η πίεση προς την Ρωσία πρέπει να συνεχίσει να αυξάνεται και παράλληλα θα πρέπει να «στεγνώσουμε τη χρηματοδότηση του πολέμου της Μόσχας».

Όπως είπε: «Η Μόσχα δεν είναι τόσο ισχυρή όσο θα ήθελε ο κόσμος να πιστεύει. Η Ρωσία δεν κερδίζει».