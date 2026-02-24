Παράνομη χαρακτήρισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου την εντολή της Εισαγγελέως Λάρισας, για την εκταφή του Ντένις Ρούτσι. Η δικηγόρος της οικογενείας Ρούτσι, από τη Λάρισα όπου βρέθηκε σήμερα το πρωί καθώς συνεχίζεται η δίκη για την καταστροφή του βιντεοληπτικού υλικού από την εμπορική αμαξοστοιχία που συγκρούστηκε στα Τέμπη με την επιβατική, δήλωσε:

«Εχουν βαλθεί να μπαζώσουν την υπόθεση»

«Σαν σήμερα Τρίτη, μετά την Καθαρά Δευτέρα έγινε το μεγάλο δυστύχημα, το έγκλημα των Τεμπών. Σήμερα, τρία χρόνια μετά, είμαστε εδώ για δικαιοσύνη και για αλήθεια, έχοντας απέναντί μας εκείνους που θα έπρεπε να έχουμε στο πλευρό μας. Έχοντας απέναντί μας δικαστές και εισαγγελείς που έχουν βαλθεί να μπαζώσουν την υπόθεση και τα στοιχεία και να καταστρέψουν ότι οι γονείς με πόνο ψυχής και με αγωνία ζωής συλλέγουν καθημερινά.

«Παράνομη η εντολή της Εισαγγελέως» για εκταφή Ρούτσι

Σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την παράνομη εντολή της Εισαγγελέως Λάρισας να γίνει εκταφή του Ντένις Ρούτσι, χωρίς να πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις, χωρίς να έχουν βρεθεί και διοριστεί οι αναγκαίοι πραγματογνώμονες, επιστήμονες και ειδήμονες προκειμένου να διενεργήσουν τις οφειλόμενες και επιβεβλημένες εξετάσεις», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κα Κωνσταντοπούλου, έχοντας στο πλευρό της τον πατέρα του Ντένις, Πάνο.

«Στόχος η καταστροφή των στοιχείων»

«Αυτά δεν μπορεί να γίνονται σε μια δημοκρατία, δεν μπορεί να είναι ανεκτά σε ένα κράτος δικαίου. Δεν μπορεί οι γονείς να πρέπει να αντιδράσουν απέναντι σε παράνομες παραγγελίες που έχουν ως στόχο την καταστροφή στοιχείων. Θα ασκήσουμε όλα τα μέσα που προβλέπονται, γνωστοποιώντας σε όλους τους αρμόδιους ότι η καταστροφή στοιχείων, γιατί αυτό είναι η εκταφή χωρίς τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων, χωρίς τον ορισμό των οφειλόμενων πραγματογνωμόνων και ειδημόνων.

Η καταστροφή στοιχείων αποτελεί αξιόποινη πράξη για την οποία προβλέπονται βαρύτατες τιμωρίες. Δεν είναι και δεν αναλογεί στους γονείς να δίνουν αυτόν τον αγώνα. Δεν αξίζει στον Πάνο Ρούτσι που έκανε απεργία πείνας επί 23 ημέρες για να διαταχθούν τα νόμιμα αυτή η κοροϊδία, αυτή η μεταχείριση.

Μόνο ένα σύστημα βαθιά βουτηγμένο στη βρωμιά και στο έγκλημα θα έκανε και κάνει τόσο μεγάλο κόπο, τόσες πολλές ενέργειες για τη συγκάλυψη. Εμείς θα επιμείνουμε στην αποκάλυψη και στο τέλος η αλήθεια θα λάμψει, η δικαιοσύνη θα αποδοθεί και να είστε βέβαιοι θα είμαστε όλοι εδώ για εκείνη τη μέρα», ανέφερε μεταξύ άλλων η ίδια.

Από την πλευρά του ο Πάνος Ρούτσι, αναρωτήθηκε ότι «μου υποσχέθηκαν όταν σταμάτησα την απεργία πείνας ότι θα γίνουν όλες οι εξετάσεις και τώρα λένε ότι δεν γίνεται. Η ίδια κυβέρνηση ήταν και τότε, να μου πουν το γιατί δεν γίνεται σήμερα. Να μου πουν για ποιο λόγο πρέπει τώρα να κάνουν άμεσα τις εκταφές ενώ παρακαλάμε 4-5 μήνες. Δεν πρόκειται να αφήσουμε να πειράξουν τα παιδιά μας. Εύχομαι οι δικαστές κάποια μέρα να αναλογιστούν ότι είμαστε γονείς και πονάμε και να έχουν λίγη ανθρωπιά μέσα τους όταν κάνουν τη δουλειά τους», κατέληξε ο ίδιος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι συνεχίζεται σήμερα ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικίου Λάρισας η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, δικηγόρου και πατέρα της 21χρονης Μάρθης που σκοτώθηκε μαζί με άλλους 56 επιβάτες στη θανατηφόρα σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη.

