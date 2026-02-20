Ακυρώθηκαν οι εκταφές των θυμάτων στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που είχαν οριστεί για αύριο Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026.

Η αρμόδια εισαγγελέας Αικατερίνη Παπαϊωάννου, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία των εκταφών, σύμφωνα με πληροφορίες, ακύρωσε τις εκταφές που είχαν προγραμματιστεί να διενεργηθούν αύριο, καθώς οι συγγενείς δε συμφωνούν με τη διαδικασία που θα ελεγχθούν τα δείγματα.

Οι συγγενείς ζητούν εργαστήρια εκτός Ελλάδας για να εξεταστούν τόσο το DNA όσο και οι ιστολογικές εξετάσεις, ενώ η Δικαιοσύνη επιλέγει εργαστήρια εντός Ελλάδας για τεστ DNA και μόνο.

Οι δύο πρώτες εκταφές αφορούν η πρώτη τη Μάρθη Ψαροπούλου, κόρη της Μαρίας Καρυστιανού και η δεύτερη τη Φρατζέσκα Μπέζα, οι οποίες θα γίνονταν στη Θεσσαλονίκη.

Εξώδικα από συγγενείς θυμάτων

Ειδικότερα, εξώδικο απέστειλαν οικογένειες θυμάτων προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, θέτοντας προθεσμία έως σήμερα στις 12 το μεσημέρι προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με τις εκταφές.

Στο εξώδικο ζητείται να οριστεί άμεσα πραγματογνωμοσύνη και να διαταχθεί εξέταση των σορών σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού, με στόχο, όπως αναφέρουν, τη διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των ερευνών.

Εννέα οικογένειες ζητούν εκταφή των σορών των παιδιών τους

Συνολικά εννέα οικογένειες θυμάτων είχαν ζητήσει εκταφές των σορών με αίτημα να διενεργηθούν ειδικές εξετάσεις στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τους συγγενείς είχε γίνει δεκτό το αίτημά τους και ανέμεναν τις τελικές διαδικασίες.

Τελικά, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι ειδοποιήθηκαν ότι οι εκταφές θα γίνουν αλλά δεν θα τους επιτραπεί να στείλουν δείγματα στο εξωτερικό.

Οι γονείς έχουν ήδη λάβει έγγραφο από την αστυνομία στο οποίο ζητείται ο δήμος στον οποίο ανήκει το κοιμητήριο να διαθέσει απαραίτητο εξοπλισμό και το απαραίτητο προσωπικό. Επίσης, ζητείται από την υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας, να διαθέσει προσωπικό ώστε να βιντεοσκοπηθεί και φωτογραφηθεί η διαδικασία. Ζητείται επίσης από τον πραγματογνώμονα ιατροδικαστή να πράξει το καθήκον του. Καλείται και τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας καθώς και οι ύποπτοι στον παρόντα δικονομικό χρόνο, ιατροδικαστές της Λάρισας που χειρίστηκαν τα Τέμπη. Ωστόσο, δεν αναφέρεται πουθενά ο χώρος στον οποίο θα μεταφερθούν οι σοροί.

Οι συγγενείς υποστηρίζουν ότι οι απαραίτητες τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις δεν μπορούν να διενεργηθούν αποτελεσματικά στα ελληνικά εργαστήρια, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο πραγματογνώμονα ιατροδικαστή που περιλαμβάνεται στην προσφυγή.

Ο πραγματογνώμονας επισημαίνει σημαντικές ελλείψεις στην εισαγγελική παραγγελία, εστιάζοντας κυρίως στο είδος των χημικών ουσιών που πρέπει να αναζητηθούν. Η πλευρά των συγγενών επιμένει ότι, αν δεν εξασφαλιστεί το πλήρες φάσμα των εξετάσεων που έχουν υποδειχθεί, η διαδικασία της εκταφής δεν θα μπορέσει να προφέρει τα απαιτούμενα στοιχεία για τη διαλεύκανση των συνθηκών της τραγωδίας.