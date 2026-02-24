Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο από τα Μεστά Χίου, το οποίο καταγράφηκε στη διάρκεια εκδήλωσης για το παραδοσιακό έθιμο του «Αγά», όπου ακούστηκαν δημόσια κακόγουστα «αστεία» σχετικά με τον πνιγμό 15 μεταναστών, στο ναυάγιο που σημειώθηκε ανοιχτά του νησιού στις αρχές Φεβρουαρίου.

Στο δρώμενο συμμετείχαν ο απερχόμενος διοικητής του νοσοκομείου Χίου Χρήστος Τσιαχρής και ο πρώην γιατρός του νοσοκομείου Χίου Αδαμάντιος Φύλλας.

Στο έθιμο λοιπόν του «Αγά», υποτίθεται πως εμφανίστηκε να δικαστεί μεταξύ άλλων και ο διοικητής του Νοσοκομείου Χρ. Τσιαχρής, με τον πρόσφατα συνταξιοδοτημένο γιατρό να τον παρουσιάζει ως «ένοχο» για τους πνιγμούς.

«Είναι υπεύθυνος για τους πνιγμένους 15 μετανάστες» ακούγεται να λέει ο γιατρός με τον «Αγά» να απαντά: «Και λίγοι ήταν».

«Έπρεπε να πνιγούν όλο.Θα φύγει να πάει σε μεγάλο νοσοκομείο, δίπλα στον Άδωνι, για να μάθει και ο Άδωνις να πνίγει κόσμο», κατέληξε ο γιατρός.

Στα πλάνα καταγράφεται μια κοπέλα η οποία ζητά το μικρόφωνο και τοποθετείται δημοσίως, λέγοντας: «το ότι ο κύριος πριν έκατσε και είπε για το ότι δεκαπέντε πρόσφυγες ήταν λίγοι και έπρεπε να πνιγούν όλοι και δεν αντέδρασε κανείς μας και ήταν και χαβαλές, θα έπρεπε να είναι ντροπή. Και το να ανοίγουμε το στόμα μας και να λέμε δημόσια τέτοια πράγματα και να γελάμε κιόλας, και ο κύριος τώρα μάλλον θα νηστέψει και από αύριο και θα πάει και στην εκκλησία, είναι ντροπή».

«Σήμερα κάνουμε ένα παλιό έθιμο και κάνουμε πλάκα, αν σας ενοχλεί μπορείτε να φύγετε και να μην ξανάρθετε εδώ» απάντησε άλλος παρευρισκόμενος παίρνοντας το μικρόφωνο.

Αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ

«Στα Μεστά της Χίου κάθε Καθαρή Δευτέρα γίνεται το έθιμο του “Αγά”, ο οποίος “δικάζει” τον κόσμο για παραπτώματα και επιβάλλει ποινές. Ε, σ’ αυτό το έθιμο βρήκε πάτημα χθες ένας συνταξιούχος γιατρός (!) για να σκορπίσει ρατσιστικό μίσος και δηλητήριο ενώπιον τού, γνωστών ακροδεξιών απόψεων, διοικητή του νοσοκομείου Χίου, Χρ. Τσιαχρή, που παρακολουθούσε σιωπηλός πλην χαμογελαστός», σημειώνει, σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, «ο κύριος αυτός, 20 μέρες μετά το τραγικό ναυάγιο ανοιχτά του νησιού, είπε πως ο “δικαζόμενος” διοικητής “είναι ο υπεύθυνος που πνιγήκανε 15 μετανάστες”, που “και λίγοι ήτανε” και “έπρεπε να φύγουνε όλοι”». «Και συνέχισε ακάθεκτος: “και τώρα θα πάει δίπλα στον Άδωνι, για να μάθει και ο Άδωνις να πνίγει κόσμο”», συμπληρώνει.

«Ο διοικητής του νοσοκομείου Χίου δεν βρήκε ούτε μια λέξη να πει, αποδεχόμενος έτσι να γίνει κομμάτι του μισάνθρωπου “αστείου”. Κι ας έζησε κι ο ίδιος από κοντά τα όσα τραγικά διαδραματίστηκαν στο νοσοκομείο το οποίο διοικεί, μετά το πολύνεκρο ναυάγιο στις 3 του Φλεβάρη με τα ακόμη αναπάντητα ερωτήματα. Να τον χαίρεται τον διοικητή του ο υπουργός Υγείας, ο οποίος άλλωστε είναι κι εκείνος που τον επέλεξε πέρσι….», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει με δυο υστερόγραφα:

«ΥΓ1. Συγχαρητήρια στη νεαρή γυναίκα που βρήκε το σθένος να ανέβει και να μιλήσει δημόσια ενώπιον εκατοντάδων ανθρώπων χαρακτηρίζοντας ντροπή να κάνουμε “χαβαλέ” με τον χαμό τόσων ανθρώπων. ΥΓ2. Βίντεο υπάρχει με όλα τα παραπάνω, ας το δει ο Άδωνις όταν βρει σήμα.»

Η συγνώμη του γιατρού

Ο δημοσιογράφος Παντελής Φύκαρης έλαβε και δημοσίευσε αναφορά του Διαμαντή Φύλλα, όπου ζητάει συγνώμη για τα απρεπή και χυδαία σχόλιά του.

Αναλυτικά όσα είπε και μετέφερε αυτούσια ο κ. Φύκαρης:

«Αισθάνομαι την ανάγκη να ζητήσω μια βαθιά και ειλικρινή συγγνώμη για ένα σχόλιο που δεν με τιμά ούτε ως άνθρωπο, ούτε ως γιατρό. Μετά από 40 χρόνια στις επάλξεις των νοσοκομείων, παλεύοντας καθημερινά για κάθε ζωή, υπέπεσα σε ένα ασυγχώρητο σφάλμα λόγου και ύφους.

Το σχόλιο μου για τους νεκρούς στη Χίο, η οποία έγινε σε μια στιγμή ιδιωτικής χαλάρωσης και υπό μορφή σάτιρας, με θλίβει αφάνταστα τώρα που το αναλογίζομαι με καθαρό μυαλό.

Το γεγονός ότι λίγες μέρες πριν βρισκόμουν στο χειρουργείο παλεύοντας για τις ζωές των επιζώντων του ίδιου ναυαγίου, δεν αποτελεί δικαιολογία.

Αντίθετα, κάνει το ατόπημά μου ακόμα πιο βαρύ, καθώς γνωρίζω καλύτερα από τον καθένα την αξία της ανθρώπινης ζωής.

Ζητώ συγγνώμη από τις οικογένειες που πονούν και από όσους δικαίως αγανάκτησαν.

Η πραγματική μου ταυτότητα βρίσκεται στις χιλιάδες ώρες που έχω αφιερώσει σώζοντας ανθρώπους χωρίς διακρίσεις, και θέλω να πιστεύω ότι μια κακιά στιγμή δεν ακυρώνει τις αξίες μιας ολόκληρης ζωής.»