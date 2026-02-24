Να μετριάσει τις εντυπώσεις επιχείρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά την κριτική του Μακάριου Λαζαρίδη στον Νίκο Δένδια για τις δηλώσεις του. Ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών είπε ότι δεν έχει να προσθέσει κάτι, τονίζοντας ότι ένα κυβερνητικό στέλεχος, που είναι εκλεγμένος βουλευτής, πολύ καλά κάνει και παρίσταται στις κομματικές εκδηλώσεις ενώ σε άλλο σημείο τόνισε ότι είναι εντελώς διαφορετικό να παρασταθεί κανείς σε μια κομματική εκδήλωση, όπως γίνεται από όλους και πολύ διαφορετικό ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου στο περιθώριο των κυβερνητικών καθηκόντων.

Ο κ. Μαρινάκης, είπε επίσης με νόημα σε μια αποστροφή του λόγου του ότι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρώτα εξελέγη πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ύστερα πρωθυπουργός. «Το θέμα μεγεθύνθηκε τις τελευταίες ημέρες παρά υπάρχει πραγματικά», είπε ο κ. Μαρινάκης. Τόνισε δε, πως ο στόχος είναι σε έναν χρόνο να υπάρχουν παραδοτέα αποτελέσματα της κυβέρνησης και να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, «οι πολίτες θα αποφασίσουν».

Ο Παύλος Μαρινάκης, κλήθηκε να σχολιάσει και την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ υγειονομικών, ιατρών και του Άδωνι Γεωργιάδη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπερασπίστηκε τον υπουργό Υγείας λέγοντας ότι «χάσαμε πάρα πολλά χρόνια για να έχουμε μια Κυβέρνηση που κάνει το αυτονόητο στα Πανεπιστήμια. Δηλαδή, να μην υπάρχουν άβατα» για να προσθέσει ότι «πριν ξεκινήσουμε τώρα να συζητάμε για το αν υπάρχουν “άβατα” στην υγεία. Εκεί που το λύσαμε με την παιδεία, την τριτοβάθμια εκπαίδευση, μη δημιουργήσουμε πρόβλημα στην υγεία».

Σύμφωνα με τον υπουργό «είναι αυτονόητο δικαίωμα κάθε πολίτη να διαδηλώνει, όπως ορίζει ο νόμος», αλλά χαρακτήρισε «φασίζουσα ενέργεια» την άρνηση εισόδου στον υπουργό. «Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για το αν μπορεί σε μια Δημοκρατία να εμποδίζεται ο Υπουργός Υγείας από τον οποιονδήποτε να εισέλθει σε ένα νοσοκομείο ή οπουδήποτε. Και όχι μόνο ο Υπουργός Υγείας και ένας συγγενής για το επισκεπτήριο ή ένας πολίτης που, όπως ορίζουν οι κανόνες ενός νοσοκομείου, θέλει να εισέλθει στο νοσοκομείο», σημείωσε.

Σε άλλο σημείο, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Τόνισε για άλλη μια φορά ότι «δεν πρόκειται ποτέ να μπούμε σε αντιπαράθεση με συγγενείς. Δεν το κάναμε ποτέ, ούτε πρόκειται να το κάνουμε». Όπως είπε, όμως, «ως προς τη “συγκάλυψη”, νομίζω ότι θυμάστε πέρσι πού κατέληξε όλο αυτό το αφήγημα της αντιπολίτευσης και κάποιων Μέσων περί “συγκάλυψης”. Οπότε νομίζω ότι καλό είναι, όπως και να έχει, να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της».

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

Σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης: «Τέσσερα χρόνια μετά, η Ουκρανία υπερασπίζεται την κυριαρχία της με θάρρος και ανθεκτικότητα. Επαναβεβαιώνουμε την αταλάντευτη στήριξή μας στην ανεξαρτησία της, στον λαό της και σε μια ειρήνη που σέβεται το διεθνές δίκαιο. Ευχόμαστε η επόμενη επέτειος να μη σηματοδοτήσει ακόμη έναν χρόνο πολέμου, αλλά μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Σε επιτυχημένη πορεία υλοποίησης βρίσκεται μια σειρά σημαντικών χρηματοδοτικών εργαλείων για τη χώρα.

Καταρχάς, με την πλήρη εκτέλεση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του 2025, ύψους 14,6 δισ. ευρώ, επετεύχθη η αποτελεσματική χρηματοδότηση έργων και μεταρρυθμίσεων, που υλοποιούνται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Αξίζει να επισημανθεί πως για το 2026 έχουν αυξηθεί, περαιτέρω, οι πόροι για τις δημόσιες επενδύσεις -κατά 14,2% σε σχέση με το 2025- φτάνοντας τα 16,7 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, καταρτίστηκε και εγκρίθηκε το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026 – 2030, με συνολικό προϋπολογισμό 16,6 δισ. ευρώ και συμπληρωματικούς πόρους εκτιμώμενου προϋπολογισμού 5,8 δισ. ευρώ για την ολοκλήρωση των έργων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021 – 2025.

Στο ΕΣΠΑ, το κλείσιμο της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 ήταν επιτυχές και η χώρα δεν απώλεσε ούτε ένα ευρώ. Στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 4η θέση στην επίσημη ευρωπαϊκή κατάταξη.

Στο Εθνικό Πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0», που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το 2025, υποβλήθηκαν δύο αιτήματα πληρωμής ύψους 3,27 δισ. ευρώ, ενώ οι εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα έφτασαν τα 5,2 δισ. ευρώ. Η Ελλάδα παραμένει στις πρώτες θέσεις στην Ε.Ε. ως προς την αξιοποίηση πόρων. Έχουν, ήδη, εκταμιευθεί 23,4 δισ. ευρώ, δηλαδή το 65% του συνολικού προϋπολογισμού. Με το πρόσφατο διπλό αίτημα οι εκταμιεύσεις θα ανέλθουν σε 24,57 δισ. ευρώ, που σημαίνει άνω του 68% του προγράμματος. Και ενώ έχει επιτευχθεί το 53% των οροσήμων, 204 συνολικά, προετοιμάζεται το επόμενο, 8ο αίτημα πληρωμής.

Στο Πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, οι προσκλήσεις ανέρχονται στο 92%, οι εντάξεις στο 64% και οι νομικές δεσμεύσεις στο 41% του συνολικού προϋπολογισμού ύψους 1,6 δισ. ευρώ.

Σε σχέση με την υλοποίηση των Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα, έχουν υπογραφεί τέσσερις συμβάσεις για το έργο των ευρυζωνικών υποδομών υπερυψηλής ταχύτητας, ολοκληρώθηκαν οι διαγωνισμοί σε έργα οδικών υποδομών (Θεσσαλονίκη – Έδεσσα και Δράμα – Αμφίπολη) και των φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ενώ έχει εγκριθεί το έργο διαχείρισης απορριμμάτων Στερεάς Ελλάδας, με υποδομές σε Λαμία, Χαλκίδα και Δελφούς.

Σημαντικός είναι και ο ρόλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία τριπλασίασε την αξία των δραστηριοτήτων της, συγκριτικά με το 2024, με τις εγκρίσεις δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις το 2025 να ανέρχονται στα 2,9 δισ. ευρώ, με πάνω από 16.500 δάνεια.

Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα όχι μόνο πολιτικής και γεωπολιτικής σταθερότητας, αλλά και οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της υλοποίησης μιας μεταρρυθμιστικής πολιτικής με δημοσιονομική στοχοθεσία.

Η κατάταξη της Α’ ΕΣΣΟ 2026 (24 – 27 Φεβρουαρίου) σηματοδοτεί την έναρξη εφαρμογής του νέου μοντέλου στρατιωτικής θητείας στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, «η νέα θητεία αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030». Ο κ. Δένδιας έχει υπογραμμίσει επίσης ότι οι αλλαγές θεωρούνται επιβεβλημένες από την αναγκαιότητα προσαρμογής στα σύγχρονα δεδομένα.

Στόχος των αλλαγών είναι η παροχή ουσιαστικής εκπαίδευσης και ειδικοτήτων/δεξιοτήτων που διαμορφώνουν έναν ικανό μαχητή για την εφεδρεία και αποδίδουν ένα χρήσιμο και καταρτισμένο πολίτη στην κοινωνία. Με άλλα λόγια, η μετάβαση από μια θητεία «αγγαρεία» στη θητεία με ουσία και αξία.

Κεντρικό πυλώνα των αλλαγών αποτελεί η βασική εκπαίδευση διάρκειας 10 πλέον εβδομάδων αποκλειστικά στον Στρατό Ξηράς. Προβλέπει την ολοκληρωμένη εκπαίδευση του σύγχρονου μαχητή με την προσθήκη νέων αντικειμένων (από τον χειρισμό Drones έως τις Α’ Βοήθειες) και τη σημαντική αναβάθμιση των υφισταμένων.

Ουσιαστική αλλαγή στη νέα θητεία αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Ενόπλων Δυνάμεων σε ειδικότητες που καθίστανται επαγγελματικές δεξιότητες και θα αποτελούν εφόδιο για την ζωή κάθε νέου που θα τις επιλέγει.

Οι βασικές αλλαγές περιλαμβάνουν, επιπλέον, την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του συσσιτίου, το νέο σύστημα υγειονομικών εξετάσεων στα κέντρα κατάταξης, τη μετάθεση του συνόλου των στρατεύσιμων σε επιχειρησιακές μονάδες μετά την εκπαίδευση, τη σημαντική αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης από 8,80 σε 100 ευρώ σε όσους υπηρετούν σε Θράκη και νησιά Αν. Αιγαίου και 50 ευρώ σε όσους υπηρετούν στην ενδοχώρα.

Νέο Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Υπουργείο Εσωτερικών και η Google, με πεδίο εστίασης την εκπαίδευση του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο ευρύτερο σχέδιο του Υπουργείου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης.

Υπενθυμίζεται πως το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δρομολογήσει από το 2019 την εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων τόσο σε απλές όσο και σε εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Μόνο κατά την τριετία 2023-2025, οι συμμετοχές των δημόσιων υπάλληλων ανέρχονταν σε 85.772.

Η πρόσφατη συνεργασία θα συνεχίσει να υποστηρίζει την πρακτική κατανόηση και αξιοποίηση τεχνολογιών AI στο διοικητικό περιβάλλον, με έμφαση σε δεξιότητες που συνδέονται με την παραγωγικότητα, τη διαχείριση πληροφορίας και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Η ευρύτερη ορεινή περιοχή των Πρεσπών ανακηρύχθηκε σε απάτητο βουνό, με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου.

Η περιοχή των Πρεσπών αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά φυσικά οικοσυστήματα της Βαλκανικής χερσονήσου, όπου συναντώνται σημαντικοί τύποι οικοτόπων. Εμπίπτει σχεδόν στο σύνολό της εντός δύο προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000.

Η έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης αποσκοπεί στην αποτελεσματική προστασία και διατήρηση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 και των ειδών που διαβιούν εντός τους, μέχρι την έγκριση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και τον καθορισμό χρήσεων γης και διατάξεων προστασίας, μέσω των προτεινόμενων από αυτές σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων.

Με τους πρόσθετους όρους και περιορισμούς στην περιοχή των Πρεσπών, επιδιώκεται η θεσμική κατοχύρωση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας.

Σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 5 Μαρτίου, έθεσε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη σχέδιο νόμου, στον πυρήνα του οποίου τίθεται η ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών ως δημόσιου, αυτοδιοικούμενου φορέα ανώτατης εκπαίδευσης.

Η Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών ενοποιεί κάτω από μία πανεπιστημιακή ομπρέλα πέντε ιστορικούς δημόσιους φορείς:

το Εθνικό Θέατρο

την Εθνική Λυρική Σκηνή

την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης

το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και

το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης

Το κύρος και η παράδοσή τους αποκτούν κοινό «ακαδημαϊκό σπίτι», με ενιαία ταυτότητα, θεσμικούς κανόνες και μακροπρόθεσμη προοπτική.

Στο νομοσχέδιο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Η Σχολή οργανώνεται ως ανώτατο ίδρυμα ειδικού σκοπού, με σπουδές που συνδέουν ακαδημαϊκή δομή και καλλιτεχνική πράξη.

Η εισαγωγή πραγματοποιείται μέσω ειδικών εξετάσεων, με δια ζώσης αξιολόγηση δεξιοτήτων, προσαρμοσμένων στη φύση του αντικειμένου.

Η στελέχωση προβλέπει θεσμική αξιοποίηση καταξιωμένων καλλιτεχνών, ώστε η ποιότητα να στηρίζεται και στην εμπειρία του πεδίου, με σταθερούς κανόνες.

Η ρύθμιση, με σαφήνεια, του καθεστώτος των ήδη εγγεγραμμένων σπουδαστών των υφιστάμενων σχολών.

Παράλληλα, με σειρά διατάξεων του νομοσχεδίου ενισχύεται το δημόσιο σχολείο μέσα από παρεμβάσεις που αφορούν άμεσα μαθητές και οικογένειες, όπως:

η αναβάθμιση των σχολικών βιβλιοθηκών,

η επέκταση και ενίσχυση του επαγγελματικού προσανατολισμού

η θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για το International Baccalaureate και

η ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

Παρατείνεται, έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, η ισχύς κρίσιμων ρυθμίσεων, που αφορούν στη χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και στην παραχώρηση χρήσης αγροτικών ακινήτων.

Ειδικότερα, η μία ρύθμιση επιτρέπει στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες να έχουν πρόσβαση σε δανεισμό και χρηματοδότηση χωρίς το εμπόδιο της ασφαλιστικής ενημερότητας.

Η έτερη ρύθμιση σχετίζεται με τη δυνατότητα παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων τόσο σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και ανέργους όσο και σε νέους και επαγγελματίες αγρότες, όπου υπάρχουν αδιάθετες εκτάσεις.

Η παράταση σε αυτές τις ρυθμίσεις, μέσω νομοθετικής παρέμβασης, έρχεται να δώσει «ανάσα» ρευστότητας στον πρωτογενή τομέα και να διασφαλίσει τη συνέχιση της καλλιεργητικής δραστηριότητας σε μία περίοδο αυξημένων πιέσεων.

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στις 11:00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο.

Για τα θέματα της συνεδρίασης θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.