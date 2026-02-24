Βέβαιος 100% ότι θα τον χτυπούσαν αν δεν ήταν παρούσα η Αστυνομία στα επεισόδια που έγιναν στο Νοσοκομείο Νίκαιας εμφανίστηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Είμαι πρόσωπο των ημερών όχι κατά τον τρόπο που θα ήθελα. Κατηγορήθηκα από την αντιπολίτευση ότι όλο αυτό που έγινε στη Νίκαια ήταν ένα στημένο show από μένα, γιατί αν δεν ήθελα να στήσω show δεν θα πήγαινα με την αστυνομία», ανέφερε. Επικαλέστηκε μάλιστα όσα δήλωσε νωρίτερα στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου για την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων.

«Ερωτήθηκε αν εγώ είχα οποιαδήποτε εμπλοκή με την παρουσία της ΕΛΑΣ στη Νίκαια. Δηλώνω λοιπόν ότι εγώ δεν κάλεσα στην αστυνομία. Η ΕΛΑΣ πήγε στη Νίκαια όταν συνέλεξε από το Διαδίκτυο τις διάφορες αναρτήσεις – όπου καλούσαν σε δυναμική συγκέντρωση – και υπήρχε φόβος επεισοδίων. Όπως είναι υποχρεωμένη να κάνει η αστυνομία, έλαβε προληπτικά μέτρα. Άρα δεν είχα καμία εμπλοκή με την ΕΛΑΣ εγώ, άρα οι κατηγορίες ότι έστησα τα γεγονότα είναι απολύτως ψευδείς» είπε σε συνέντευξη στον ΣΚΑΪ.

«Αν απουσίαζε η ΕΛ.ΑΣ. και με δέρνανε, θα λέγατε όλοι πού είναι η Αστυνομία»

Όπως δήλωσε αμέσως μετά «αν εγώ πήγαινα και δεν ήταν εκεί η αστυνομία και μετά με δέρνανε και με χτυπούσαν, θα λέγατε όλοι πού είναι η αστυνομία».

«Είμαι 100% βέβαιος ότι θα με χτυπούσαν αν δεν βρισκόταν εκεί η αστυνομία. Η αστυνομία λοιπόν είχε βάσιμο λόγο να πάει. Την ιδέα ότι η παρουσία μιας κρατικής υπηρεσίας είναι από μόνη της προκλητική και ωθεί σε βία, δεν μπορώ να τη δεχτώ. Αλλιώς να την καταργήσουμε και να την κλείσουμε την αστυνομία. Είναι όργανο της δημοκρατικής πολιτείας, οι αστυνομικοί είναι δικά μας παιδιά, εργαζόμενοι υπέρ του ελληνικού λαού».

Παράλληλα, έκανε λόγο για μια «άνευ προηγουμένου δολοφονία χαρακτήρα» την οποία υφίσταται ο ίδιος από προχθές, ότι είναι «κλέφτης που κατηγόρησε έναν φιλειρηνικό γιατρό».

«Είμαι ο υπουργός Υγείας που έχω πάει στα περισσότερα νοσοκομεία από κάθε άλλο προκάτοχό μου, επισκέπτομαι 2-3 νοσοκομεία την εβδομάδα. Αυτό που έγινε στη Νίκαια, δεν έχει γίνει πουθενά. Στο Νοσοκομείο της Νίκαιας υπάρχει μια πολύ σκληρή οργάνωση της Άκρας Αριστεράς, εκεί είναι και η κ. Κοσμοπούλου, γιατρός του Κουφοντίνα, μαζί με μια ομάδα πολύ σκληρών γιατρών – ΑΝΤΑΡΣΥΑ κατά βάση και δευτερευόντως ΚΚΕ – οι οποίοι έχουν μια πολύ πιο άγρια συμπεριφορά», συνέχισε.

Την ίδια στιγμή, ενημέρωσε πως «τους ίδιους γιατρούς που με έβριζαν, τους δέχτηκα Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στο γραφείο μου, δηλαδή 4 μέρες πριν πάω στη Νίκαια, και μιλήσαμε για όλα τα προβλήματα του νοσοκομείου, και τον κ. Παπανικολάου και την κ. Κοσμοπούλου. Ο κ. Ζιαζιάς δεν ήταν».

«Φωνάζουν ότι τους πήρα 14 γιατρούς στα μουλωχτά. Αυτοί έχουν μια μεγάλη διαφωνία με το Αττικόν. Έχω αποφασίσει να σβήσω τα ράντζα από το Αττικόν. Πήρα την απόφαση, δέσμευσα μεγάλο ποσό, μετέφερα το κτήριο του Αγία Βαρβάρα που ανήκε στη Νίκαια και το πήγα στο Αττικόν. Άρχισαν να φωνάζουν ότι τους παίρνω ειδικευομένους. Συζητήσαμε, όμως, στις 13 Φεβρουαρίου και συμφωνήσαμε για τη διάταξη όσον αφορά το Λοιμωδών. Οι άνθρωποι αυτοί ζουν για τη φασαρία».

«Πρέπει να με αγγίξει ο Ζιαζιάς για να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα;»

Στη συνέχεια, ενώ έπαιζε το επίμαχο βίντεο της άφιξης του κ. Γεωργιάδη στο νοσοκομείο, ο ίδιος δείχνει τον κ. Ζιαζιά την ώρα που σηκώνει τις γροθιές του προς εκείνον. «Δικαιούμαι εγώ εκείνη τη στιγμή να νιώθω ότι απειλούμαι; Πρέπει δηλαδή να με αγγίξει για να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα; Η απειλή χρήσης βίας δεν είναι αδίκημα στον ποινικό μας κώδικα;», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Με σκίσανε γιατί έκανα την ανάρτηση που αναφέρομαι στον Ζιαζιά. Δεν λέω στην άναρτησή μου όμως ότι με χτύπησε σε αυτό το πλάνο το πρώτο, όπου βγήκαν μέχρι και τα hoaxes. Γράφω ότι το χτύπημα έγινε στο πλάι του νοσοκομείου αργότερα, όχι μπροστά στην είσοδο αρχικά. Και δεν είπα ότι με χτύπησε στο πρόσωπο, είπα στο χέρι και ότι με έφτυσε. Ο γιατρός αυτός είναι ο ίδιος που πρώτος φώναξε “δεν θα μπεις στο νοσοκομείο Γεωργιάδη φασίστα”. Έχει φύγει από μπροστά μετά ο κ. Ζιαζιάς και έχει έρθει στο πλάι για να εμποδίσει την είσοδό μου. Όπως περνάω πλάι του, τρώω φτυσιά ενώ πέφτουν και πράγματα», υπογράμμισε.

Όπως είπε, όχι μόνο φιλειρηνική διαδήλωση δεν ήταν, αλλά βίαιη. «Τις εικόνες τις θεωρώ ντροπιαστικές, όλοι αυτοί οι γιατροί και νοσηλευτές σέβονται τους ασθενείς τους με όλα αυτά που κάνουν;».

«Δεν ντρέπεσαι;»

Για το βίντεο με τη σύλληψη του γιατρού γιατί «έχουν αρχίσει περισπούδαστες αναλύσεις από δήθεν ευαίσθητους της αριστεράς που δεν υπερασπίζονται τα δικαιώματά μου γιατί θεωρούν ότι ως υπουργός για αυτούς δεν έχω ανθρώπινη υπόσταση», ο υπουργός σημείωσε:

«Είμαστε τρία βήματα από το καρέ που μου πετούν αντικείμενα. Εγώ του είπα με έντονο ύφος – το δέχομαι – “δεν ντρέπεσαι;”. Ήμουν σε κίνδυνο; Ήμουν σε ήρεμη κατάσταση; Εγώ δεν είμαι άνθρωπος; Τελικά του έκανα μήνυση; Ακόμα και το όνομα Ζιαζιάς το έβγαλα εγώ και τον στοχοποίησα; Δεν έκανα μήνυση γιατί είπα είσαι ο υπουργός Υγείας, έχεις πάει να εγκαινιάσεις ένα εντυπωσιακό νοσοκομείο» τόνισε.

«Ακούστε ποιο είναι το έργο: Από το 2019 μέχρι σήμερα +65 γιατρούς, +155 νοσηλευτές, +133 λοιπό προσωπικό +56 ειδικευομένους. Έχουμε ανεβάσει τον προϋπολογισμό από τα 33 στα 59 εκατ. ευρώ και χάρη σε μένα έχουμε εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης νέα ΤΕΠ νέο όροφο χειρουργείων. Έχω σκοπό σε λίγες ημέρες και θα καλέσω όλα τα κανάλια να δείξουμε το έργο. Αν θέλουν να συζητήσουμε εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αν κάποιος μού πει και έχει λογικά επιχειρήματα, θα τον ακούσω».