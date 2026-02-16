«Εφόσον είναι γνήσια πρέπει να αγοραστούν», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών για τα ντοκουμέντα που είδαν το φως της δημοσιότητας σε δημοπρασία στο ebay από τους εκτελεσθέντες στην Καισαριανή.

Ταυτόχρονα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφού αναφέρθηκε στη σχετική ενημέρωση του υπουργείου Πολιτισμού, τόνισε ότι προϋπόθεση για αν αποκτηθούν είναι να αποδειχθεί η γνησιότητα τους ενώ υπογράμμισε ότι ήδη δρομολογείται η διεκδίκηση τους από το υπουργείου Πολιτισμού.

«Οι φωτογραφίες πρέπει να αποκτηθούν, εφόσον είναι γνήσιες. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες απόκτησής τους, υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος ή το eBay μπορούν να αποδείξουν τη γνησιότητά τους ή να αποδεχθούν έλεγχο από ειδικούς για την πιστοποίησή τους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Παύλος Μαρινάκης, κλήθηκε να σχολιάσει και τις δηλώσεις εκπροσώπων του ΠαΣοΚ που κατηγορούν για συγκάλυψη στην υπόθεση της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο Βιολάντα τονίζοντας ότι «είναι εγκάθετος όποιος λέει ότι θέλαμε να συγκαλύψουμε» ενώ παρέπεμψε σε δηλώσεις του λίγες ώρες μετά τη τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες.

Σχολιάζοντας δηλώσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε μεταξύ άλλων ότι «ήρθε η στιγμή που η Βουλή μπορεί να κινήσει αυτή τη διαδικασία. Οι προτάσεις που έγιναν δείχνουν πού πρέπει να πάει, κατά τη γνώμη της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Δημοκρατία έχουμε, δεν θα απολογηθούμε για αυτό σε κανέναν, για τις ξεκάθαρες προτεραιότητές μας. Να μπει ένα φρένο στους πάνω και στους κάτω της πλατείας».

Ο κ. Μαρινάκης απάντησε και σε ερώτημα για πρόσφατο ρεπορτάζ που αποτύπωσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στα δημόσια νοσοκομεία για τις αμβλώσειες. Όπως είπε, «η θέση της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη όπως και κάθε λογικού ανθρώπου. Είναι ένα ζήτημα που έχει λυθεί εδώ και χρόνια. Είναι αυτονόητο δικαίωμα κάθε γυναίκας, κάθε ανθρώπου να ορίσει το σώμα του πάντα εντός του πλαισίου των όσων ορίζει το νομικό πλαίσιο και η ιατρική επιστήμη. Έχουμε ζητήσει από το υπουργείο Υγείας ενημέρωση για το τι συμβαίνει πραγματικά, θα την επισυνάψουμε εάν την έχουμε μέσα στην ημέρα