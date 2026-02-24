Ένα γράμμα του ξενιτεμένου Γιάννου συγκινεί τη Μαργαρίτα στο τέταρτο επεισόδιο της σειράς εποχής του MEGA, «Οι Αθώοι», σε νέα ώρα και μέρα, την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, στις 22:10.
Παντρεμένη πια με τον Αράθυμο, η Μαργαρίτα έχει τον έλεγχο σε σπίτι και χωράφια, ενώ ο Πέτρος επιδιώκει να βρίσκεται συνέχεια κοντά στο ζευγάρι. Ο Γιάννος, βυθισμένος στη θλίψη του, βρίσκει καταφύγιο σε ένα φτωχικό σπίτι στην Ήπειρο.
Τι θα δούμε στο τέταρτο επεισόδιο της σειράς «Οι Αθώοι»:
Επεισόδιο 4 (Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου)
1914. Ο Γιάννος, στην Ήπειρο, δουλεύει σκληρά, βασανισμένος από τις ενοχές για τον θάνατο της μητέρας του. Το ποτό και οι καβγάδες είναι η μόνη του διέξοδος. Στην Κέρκυρα, η Μαργαρίτα ζει με τον Αράθυμο αναλαμβάνοντας ουσιαστικά τον έλεγχο στο σπίτι και στα χωράφια. Ο Πέτρος, που διατηρεί μυστικά σχέση με τη φτωχή χήρα Στεφανία, παραμένει συχνός επισκέπτης του ζευγαριού και ο Αράθυμος τον εμπιστεύεται τυφλά. Όταν η Μαργαρίτα διαβάζει ένα συγκινητικό γράμμα του Γιάννου, ο Πέτρος εκδηλώνει την έντονη ζήλια του. Ο Γιάννος, διωγμένος από τη δουλειά του, βρίσκει καταφύγιο στο σπίτι μιας φτωχής Βλάχας.
Δείτε το trailer:
Πρωταγωνιστούν: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.
Σενάριο: Ελένη Ζιώγα
Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης – Άγγελος Κουτελιδάκης
Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας
Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου
Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου
Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου
Μουσική: Χρίστος Στυλιανού
Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας
Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου
Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά
Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026
ΟΙ ΑΘΩΟΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 22:10 ΣΤΟ MEGA
#OiAthwoi