Κάθε κύμα τεχνολογίας πυροδοτεί τον ίδιο πανικό: «αυτή τη φορά, πάει, θα χαθούν οι δουλειές μας». Όμως συνήθως αυτό δεν συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι μετατοπίζεται το κέντρο της «ΑΞΙΑΣ». Και όποιος εξακολουθεί να επενδύει στην προηγούμενη εκδοχή της «ΑΞΙΑΣ», μένει πίσω. Οι νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, σπάνια εξαλείφουν την ανάγκη για τον ανθρώπινο παράγοντα. Αλλάζουν το πού παράγεται η αξία. Ζούμε σήμερα αυτό που οι οικονομολόγοι ονομάζουν δημιουργική καταστροφή, μια έννοια που συνδέεται κυρίως με τον Γιόζεφ Σουμπέτερ. Ο όρος αναφέρεται στην οικονομική πρόοδο που γεννιέται καθώς οι νέες καινοτομίες ανατρέπουν τα παλιά μοντέλα και μετατοπίζουν τα κέρδη, την ισχύ και τις θέσεις εργασίας προς τις επιχειρήσεις και τα άτομα που προσαρμόζονται ταχύτερα. Το «κλειδί», τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα άτομα, είναι να είμαστε ανοιχτοί στον μετασχηματισμό, ευπροσάρμοστοι και ευέλικτοι, προκειμένου να αξιοποιήσουμε τις θετικές πλευρές της καταστροφής των παραδοσιακών μοντέλων. Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει πλήθος καινοτομιών που αλλάζουν τους κανόνες της οικονομίας.

Κάποιες εταιρείες ή άτομα προσαρμόζονται και αναπτύσσονται· άλλοι συνεχίζουν να κάνουν «το ίδιο πράγμα, ελαφρώς καλύτερα» και πάλι όμως μπορεί να χάσουν, καθώς το παιχνίδι αλλάζει ριζικά. Σε αυτή τη νέα εποχή, την ανατροπή θα κάνουν οι επιχειρήσεις που θα τολμήσουν να αναδιαρθρωθούν με επίκεντρο τα νέα κομβικά ζητήματα: τα αξιόπιστα δεδομένα, το αξιόπιστο περιεχόμενο (και όχι τα «ψηφιακά σκουπίδια» της τεχνητής νοημοσύνης), την ταχύτητα στον πειραματισμό, και τα λειτουργικά πρότυπα που μπορούν να αφομοιώνουν τις αλλαγές. Με αυτή την οπτική προσεγγίζω τη δουλειά μου σήμερα: να βοηθώ ομάδες να μεταβούν από την αντίληψη της «τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείου» στην τεχνητή νοημοσύνη ως καταλύτη στρατηγικού ανασχεδιασμού όλων των συστημάτων τους – νέες ροές εργασιών, νέες συνεργασίες και ηθική διαχείριση της τεχνητής νοημοσύνης που διασφαλίζει την εμπιστοσύνη, ξεκλειδώνοντας παράλληλα την παραγωγικότητα και τη νέα ανάπτυξη. Επομένως, ας μην αρκεστούμε στο να «παγώσουμε» το παλιό μοντέλο. Η σωστή αντίδραση είναι να χτίσουμε το νέο, υποστηρίζοντας ενεργά τους ανθρώπους κατά τη μετάβαση αυτή μέσω της επανεκπαίδευσης, της υιοθέτησης νέων ροών εργασίας και μιας κουλτούρας που αντιμετωπίζει την εξοικείωση με την τεχνητή νοημοσύνη ως θεμελιώδη δεξιότητα.

Τα βασικά της Τεχνητής Νοημοσύνης και το μέλλον των μίντια

Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει αυτήν ακριβώς την καταλυτική αλλαγή στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης. Όχι επειδή γράφει άρθρα σε δευτερόλεπτα, αλλά επειδή εξελίσσεται στον νέο δίαυλο προς την πληροφορία. Από την αναζήτηση και το σκρολάρισμα, το κοινό περνάει στις ερωτήσεις εντός συγκεκριμένου πλαισίου και σε πιο ακριβείς, εξατομικευμένες απαντήσεις. Όταν συμβαίνει αυτό, οι εκδότες δεν έχουν να ανταγωνιστούν άλλους εκδότες· έχουν να ανταγωνιστούν τα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα και το ενδιάμεσο στρώμα των απαντήσεων που παρεμβάλλονται ανάμεσα σε αυτούς και το κοινό. Η μεγαλύτερη απειλή της τεχνητής νοημοσύνης είναι η αποδιαμεσολάβηση. Όταν το δημοσιογραφικό έργο σου γίνεται αόρατο μέσα στα προϊόντα της τεχνητής νοημοσύνης, δεν έχεις πλέον μια σχέση με το κοινό αλλά ένα πρόβλημα μορφοποίησης και διακίνησης της πληροφορίας. Επομένως, η πραγματική στρατηγική δεν είναι να χρησιμοποιήσεις περισσότερη τεχνητή νοημοσύνη. Είναι να γίνεις η αξιόπιστη ανθρώπινη πηγή που η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει. Πιστεύω ακράδαντα ότι το μέλλον της βιομηχανίας των μίντια δεν βρίσκεται στην «ενημέρωση που παράγεται μέσω τεχνητής νοημοσύνης» ή στην κλωνοποίηση ανθρώπινων φωνών. Είναι το πρωτογενές περιεχόμενο που παράγεται από ανθρώπους, με την τεχνητή νοημοσύνη να αξιοποιείται ως συνεργάτης.

Οι πιο αξιόπιστες επιχειρήσεις του κλάδου θα είναι εκείνες που θα μπορούν να αποδείξουν τι είναι αληθές, να δείξουν πώς έχουν φτάσει σε αυτή την αλήθεια (μέσω της προέλευσης των δεδομένων) και να κερδίσουν το δικαίωμα να αποτελούν σημείο αναφοράς, όταν οι μηχανές θα συνοψίζουν τον κόσμο μας.

Το μέλλον ανήκει στα αξιόπιστα μίντια με ανθρώπους στο τιμόνι και την ΤΝ αρωγό

Η τεχνητή νοημοσύνη θα μετασχηματίσει τη δημοσιογραφία, τη δημιουργία περιεχομένου, τη διάδοση και τη σχέση με το κοινό. Όμως, δεν θα εξαλείψει την ανάγκη για την αλήθεια· θα την επαυξήσει. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, η προσοχή θα κερδίζεται φτηνότερα· η εμπιστοσύνη θα κοστίζει ακριβά. Και όσες επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης το αντιληφθούν αυτό πρώτες, θα ηγηθούν της μετάβασης αντί να καταστραφούν από αυτήν. Σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από τεχνητά παραγόμενο περιεχόμενο, η αξιοπιστία σπανίζει. Και ό,τι σπανίζει, αποκτάει μεγάλη αξία. Αν η βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης το διαχειριστεί σωστά, η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα αποδυναμώσει τη δημόσια σφαίρα· θα την ενισχύσει, καθιστώντας την αλήθεια, την επαλήθευση και τη λογοδοσία τα πιο πολύτιμα προϊόντα από όλα.

*H Rosie Allimonos είναι Σύμβουλος Τεχνολογίας Μέσων στην Alter Ego Media