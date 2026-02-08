Η πρώτη συνειδητή επαφή του Γιώργου Σταυρόπουλου (29) με την τεχνητή νοημοσύνη έγινε το 2023, κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού του στο Χρόνινγκεν της Ολλανδίας.

Εκείνη την περίοδο το ChatGPT άρχισε να γίνεται γνωστό προκαλώντας παγκόσμιο ενθουσιασμό κι έτσι το δοκίμασε για να δω μέχρι πού φτάνουν οι ικανότητές του, βάζοντας το να γράψει δοκιμαστικά μέρος μιας εργασίας που είχε για τη σχολή. Ήθελε να δω τι διαφορές από ένα κείμενο γραμμένο από άνθρωπο.

Όπως οι περισσότεροι άνθρωποι εκείνη την περίοδο, ο Γιώργος δεν περίμενε να δει ένα τόσο καλό αποτέλεσμα. Από τότε, άρχισε να πειραματίζεται σε καθημερινή βάση, για να βρει τομείς στους οποίους το εργαλείο αυτό θα μπορούσε πράγματι να κάνει τη διαφορά σε παραγωγικές διαδικασίες.

Μετά από κάποιο καιρό ερασιτεχνικής και δοκιμαστικής ενασχόλησης, προέκυψε το εξής ερώτημα: Ποιος είναι ο ειδοποιός παράγοντας που καθιστά τη ανθρώπινη δημιουργία και σύλληψη διαφορετική από ένα κείμενο ή μια εικόνα που παράγεται από την τεχνητή νοημοσύνη;

Οι πρώτες εντυπώσεις

Ο Γιώργος, λοιπόν, αποφάσισε να προσεγγίσει την τεχνητή νοημοσύνη και τις δυνατότητές της επιστημονικά, κάνοντας το ερώτημα που τον «ταλαιπωρούσε» το κέντρο της πτυχιακής του.

«Η εργασία μου είχε ως θεματική το μέλλον του ΑΙ στις δημιουργικές δουλειές και το κατά πόσο είναι πιθανό ή και αναπόφευκτο αυτές να επηρεαστούν είτε και να καλυφθούν στην ολότητά τους από το ΑΙ στο μέλλον» λέει ο ΑI Creative Director στο «Βήμα».

Το αποτέλεσμα της έρευνάς του; Το ΑΙ δεν πρόκειται να αντικαταστήσει ποτέ ολοκληρωτικά την ανθρώπινη δημιουργικότητα καθώς αυτή προϋποθέτει την ύπαρξη των συναισθημάτων, καθώς και την εμπειρική υποκειμενικότητα του ανθρώπινου βιώματος, έννοιες τις οποίες φυσικά μια νοημοσύνη τεχνητή δε θα μπορούσε ποτέ να αντιληφθεί ή να υποστηρίξει.

«H σωστή αξιοποίησή του ΑΙ μπορεί να απαλλάξει τον άνθρωπο από ανέμπνευστες διαδικασίες»

Βέβαια, «το ΑΙ μπορεί να λειτουργήσει ως βοηθός για δημιουργικούς επαγγελματίες με τους δύο ακόλουθους τρόπους: Να λειτουργήσει ως ‘’βοηθός’’ ο οποίος θα αναλαμβάνει τις πρακτικές, τις πιο αυτοματοποιημένες ή αλγοριθμικές διαδικασίες, δίνοντας έτσι χρόνο για τον δημιουργικό άνθρωπο, ο οποίος θα μπορεί να ασχοληθεί με τις υποχρεώσεις που τον αφορούν περισσότερο».

Το τρίτο συμπέρασμα της εργασίας ήταν ότι το ΑΙ μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης ή παροχής αρχικών ιδεών σε ένα πρωτόλειο επίπεδο για τον δημιουργό, τις οποίες ιδέες θα αναπτύξει και εμπλουτίσει έπειτα ο ίδιος.

«Είναι πια το επάγγελμά μου, ζω από αυτό»

Αφού ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην Ολλανδία, ο Γιωργος επέστρεψε στην Ελλάδα και άρχισε να εργάζεται σε μία εταιρεία performance marketing που αναλάμβανε όλο το διαδικτυακό μάρκετινγκ για επιχειρήσεις.

Στην πορεία, ο εργοδότης του τον προσκάλεσε να ενταχθεί στην ομάδα μιας νέας επιχείρησης ώστε να ασχοληθούν αποκλειστικά με την τεχνητή νοημοσύνη. «Στην ουσία δημιουργήθηκε ένα εργαστήριο Έρευνας και Ανάπτυξης. Η εργασία μας αφορούσε δοκιμές και εφαρμογές του ΑΙ σε κάθε τομέα, έτσι ώστε να χαρτογραφήσουμε τις δυνατότητες αξιοποίησης των ΑΙ τεχνολογιών και εφαρμογών σε κάθε τομέα παραγωγικής και δημιουργικής διαδικασίας».

«Αντί να φοβάται κάποιος, θα μπορούσε να ψάξει τρόπους για κάνει τη δουλειά του καλύτερη με το AI»

Επιφορτισμένος με τη δημιουργία περιεχομένου για τα social media του AiWonderLab, όπως ονομάζεται το εργαστήριο μέχρι και σήμερα, ο Γιώργος είχε την ευκαιρία «να δοκιμάσω στην πράξη τα αποτελέσματα της πτυχιακής μου εργασίας, να δημιουργήσω, να εκφραστώ αλλά και να διοχετεύσω μέρος του εσωτερικού μου κόσμου σε έργο αξιοποιώντας ένα ολοκαίνουριο εργαλείο».

Παραδόξως, η επιτυχία δεν άργησε να έρθει. Μέσα σε περίπου ένα χρόνο συγκέντρωσε περισσότερα από 500 εκατομμύρια προβολές και 300+ χιλιάδες ακόλουθους. «Δημιουργούσα περιεχόμενο και ‘’έτρεχα’’ έναν λογαριασμό με κάποια από τα καλύτερα metrics παγκοσμίως στο είδος του».

View this post on Instagram A post shared by AiWonderLab (@aiwonderlab.eu)

Πλέον ο Γιώργος, που μέχρι πρότινος εργαζόταν στο AiWonderland, ασχολείται σε καθημερινή βάση με τη δημιουργία εικόνων, βίντεο αλλά και άρθρων χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη. «Είναι πια το επάγγελμά μου, ζω από αυτό. Όσον αφορά τα ερευνητικά μου αποτελέσματα, τα βίωσα στην πράξη. Δεν εργαζόμουν σε κάτι δημιουργικό με τη συνεργασία του ΑΙ, ασχολούμουν δημιουργικά με αποκλειστικό μέσο το ΑΙ».

Με τον καιρό κατάλαβε πως η συγκεκριμένη τεχνολογία βρίσκεται σε ένα σημείο που μπορεί να αναλάβει εξ’ολοκλήρου τη δημιουργία κειμενικού περιεχομένου, κάτι που σημαίνει ότι, με τη σωστή αξιοποίησή του, «μπορεί να ‘’απαλλάξει’’ τον άνθρωπο από επαναλαμβανόμενες, τυπικές, ανέμπνευστες διαδικασίες ώστε εκείνος να αφοσιωθεί στο καθαρά δημιουργικό κομμάτι».

Τελικά, το AI θα μας πάρει τις δουλειές;

Παρατηρώντας την γρήγορη εξέλιξη και τις τρομακτικές δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, ένα μεγάλος μέρος των ανθρώπων την βλέπει ως απειλή. Η αλήθεια, όπως λέει ο Γιώργος, «βρίσκεται στη μέση».

«Είναι αλήθεια πως τα επαγγέλματα των οποίων οι αρμοδιότητες τους μπορούν να γίνουν μέσω του αλγόριθμου, είναι πολύ πιθανό στο μέλλον να αντικατασταθούν από το ΑΙ. Ταυτόχρονα όμως, όπως κάθε μεγάλη αλλαγή και καινοτομία, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί και ευκαιρία για όσους είναι διατεθειμένοι να την αντιληφθούν και να την κατανοήσουν».

Σύμφωνα με τον Γιώργο, ο φόβος και o δυσταγμός αποτελούν επιλογή στάσης και συμπεριφοράς. Αντί να φοβάται κάποιος, «θα μπορούσε να αξιοποιήσει τον ίδιο χρόνο και να ψάξει τρόπους να κάνει τη δουλειά του καλύτερη χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη».

Έτσι, όχι μόνο δε θα αντικατασταθεί ο ίδιος από το ΑΙ, «αλλά θα έχει καλύτερη θέση στην αγορά ή τον τομέα όπου δραστηριοποιείται, καθώς θα φέρει δυνατότητες τις οποίες ο ανταγωνισμός δε θα έχει αναπτύξει. Όσο ζει στο φόβο και στην ανησυχία, ένας άλλος επαγγελματίας θα έχει προσαρμοστεί και θα εχει βρει τον βέλτιστο τρόπο να κάνει τη δουλειά του, έχοντας στο πλάι του έναν συνεργάτη με τρομακτικές υπολογιστικές δυνατότητες».