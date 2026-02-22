Την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του έκανε στο Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε με χιούμορ λέγοντας ότι «κάποιοι ίσως περίμεναν να… πετάξουμε χαρταετό από σήμερα. Αλλά, όπως κάθε Κυριακή, είμαστε εδώ για να δούμε τι έγινε την εβδομάδα που πέρασε. Άλλωστε, η συνέπεια είναι και αυτή μια καλή παράδοση».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην υπογραφή των συμφωνιών μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron – Helleniq Energy για την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης. «Η Ελλάδα ενισχύει την ενεργειακή της αυτονομία και ασφάλεια, δημιουργεί εύφορο έδαφος για νέες επενδύσεις και νέες, ανταγωνιστικές θέσεις εργασίας, αλλά και σημαντικά αυξημένα δημόσια έσοδα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μίλησε επίσης για την τεχνητή νοημοσύνη και την πρόσφατη Σύνοδο India AI Impact Summit 2026 στο Νέο Δελχί. «Η τεχνολογική διακυβέρνηση είναι το πεδίο που θα καθορίσει τη γεωοικονομική ισχύ των επόμενων δεκαετιών και η πατρίδα μας δεν μπορεί να απουσιάζει από τη διαμόρφωση του πλαισίου της επόμενης ημέρας» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.