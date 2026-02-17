Σε καθαρή τροχιά εκλογικής προετοιμασίας εισέρχεται το ΠαΣοΚ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να προβαίνει μέσα σε λίγες ώρες σε δύο σημαντικές κινήσεις και να ενεργοποιεί τα οργανωτικά της αντανακλαστικά.

Την Δευτέρα άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων υποψηφιοτήτων, εγκαινιάζοντας επισήμως τη διαδικασία κατάρτισης των ψηφοδελτίων. Ενώ νωρίτερα ανακοινώθηκε και η συγκρότηση της επιτροπής ψηφοδελτίων που θα αναλάβει την αξιολόγηση και τη διαμόρφωση των τελικών επιλογών.

Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι διττό: οργανωτική ετοιμότητα και πολιτική στόχευση, με έμφαση στην ανανέωση, την αξιοκρατία και τη διεύρυνση, καθώς το ΠαΣοΚ επιχειρεί να διαμορφώσει ένα εκλογικό σχήμα που θα συνδυάζει εμπειρία και φρέσκα πρόσωπα ενόψει της επόμενης κάλπης.

Έχετε Offshore;

Στην πλατφόρμα υποβολής υποψηφιοτήτων, (https://digitalsociety.gr/candidate-submission/) το κάθε στέλεχος που επιθυμεί να είναι υποψήφιο, θα πρέπει να καταθέσει τα στοιχεία επικοινωνίας του, αλλά και μία πρόσφατη φωτογραφία του.

Παράλληλα, θα πρέπει να γράψει το επίπεδο σπουδών του, το πόσο ασχολείται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την πόλη που μένει και φυσικά την εκλογική περιφέρεια που επιθυμεί να είναι υποψήφιος/α.

Ωστόσο, αίσθηση προκάλεσε η ερώτηση για συμμετοχή σε Offshore εταιρείες. «Έχετε συμμετοχή σε εξωχώριες εταιρείες εσείς ή συγγενικά σας πρόσωπα Α` βαθμού;» αναγράφει το σχετικό κουτάκι που προέβλεψαν και έβαλαν από τη Χαριλάου Τρικούπη στο σχετικό πεδίο. Κάτι που ενδεχομένως βγάλει το ΠαΣοΚ από μελλοντικό πονοκέφαλo.

Ποια είναι τα πρόσωπα που αποφασίζουν;

Παράλληλα όμως στελεχώθηκε και η επιτροπή ψηφοδελτίων. Επικεφαλής είναι όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και καιρό το ιστορικό στέλεχος Πέτρος Λάμπρου, έχοντας δίπλα του τον γραμματέα της ΚΟΕΣ Γιάννη Βαρδακαστάνη, τον διευθυντή της Κ.Ο. Γιάννης Κουτσούκο, καθώς και τον γενικό διευθυντή του ΠαΣοΚ Νίκο Σαλαγιάννη.

Εκτός όμως από τους θεσμικούς που αποτελούν και την ομάδα κρούσης, υπάρχουν κι άλλα στελέχη επιλεγμένα από όλους τους στρατηγούς του ΠαΣοΚ. Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος και Άννα Διαμαντοπούλου έχουν συνομιλητές στο όργανο το οποίο είναι πολυτασικό και χαρακτηρίζεται από γεωγραφική πανσπερμία.

Παρούσα στο όργανο είναι η δικηγόρος Έλενα Αναστασίου που μεταξύ άλλων είναι και πρώην διευθύντρια του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και ο Ηλίας Αποστολάκης, που είναι εκλεγμένος επί σειρά ετών στο οικονομικό επιμελητήριο, έχει θητεία σε κυβερνητικές θέσεις και κατάγεται από τη Φθιώτιδα.

Μαζί τους είναι η Πόπη Γερακούδη, πρώην γραμματέας αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας και με καταγωγή από τη Θάσο, όπως και η δικηγόρος από το Ναύπλιο Γεωργία Καζά που στο παρελθόν ήταν και το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Ο Άρης Καρβούνης, από τη νεότερη γενιά έχει κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης στην Πάτρα, ενώ ο Τάσος Κουρκούτας μεγαλωμένος στον Ασπρόπυργο είναι εκπαιδευτικός και ακαδημαϊκός.

Στην επιτροπή ψηφοδελτίων είναι και ο Νίκος Μήλης που είναι ο επικεφαλής της παράταξης των Μηχανικών στο ΤΕΕ και εκείνος που έστησε την εκδήλωση για το κυκλοφοριακό πρόβλημα και το πάρκινγκ στην Αθηνά. Τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης εκδήλωσης έγιναν προτάσεις, αλλά και τικ τοκ με αρκετά views από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Η Έφη Μπέκου, γραμματέας πρόνοιας κοινωνικής συνοχής του ΠαΣοΚ είναι επίσης στην επιτροπή ψηφοδελτίων, όπως και ο Νίκος Μπελιβάνης, πρώην γενικός γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Τμήματος Ανατολικής Κρήτης.

Ο Κώστας Πανδής που προέρχεται από την Ανανεωτική Αριστερά είναι μηχανολόγος μηχανικός και ο Κώστας Παπαδημητρίου οικονομολόγος και επικεφαλής της παράταξης στο οικονομικό επιμελητήριο. Ενώ Όλγα Ρενταρή που επίσης μετέχει στην επιτροπή ψηφοδελτίων υπήρξε βουλευτής Έβρου με καταγωγή από Αλεξανδρούπολη. Την επιτροπή συμπληρώνει ο Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης που ήταν πρόεδρος στο εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης.