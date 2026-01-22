Μέσα σε λίγες μόνο ώρες το ΠαΣοΚ έδειξε τα δύο διαφορετικά πρόσωπα που παραδοσιακά έχει και τα εμφανίζει ανάλογα με την πολιτική συγκυρία.

Το πρώτο είναι αυτό της εσωστρέφειας και των ενδοπαραταξιακών διαξιφισμών. Κάτι που έδειξε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ. Για τέσσερις ώρες τα πρωτοκλασάτα στελέχη ξεδίπλωσαν προτάσεις, τακτικές, αγωνίες, αναδεικνύοντας και τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Όλα αυτά σε ένα σκηνικό κλιμακούμενης έντασης με κριτική και επικρίσεις από όλους προς όλους.

Το δεύτερο προφίλ το ενωτικό, ήρθε λίγες ώρες αργότερα στην κοπή πίτας του Παύλου Γερουλάνου. Μία σκηνή ήταν αρκετή για να το περιγράψει. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μπαίνει στην αίθουσα, τον υποδέχεται ο οικοδεσπότης και τον χειροκροτούν οι βουλευτές του κόμματος και τα ιστορικά στελέχη που είναι επίσης εκεί. Κάθεται στην πρώτη σειρά, ανάμεσα στους συντρόφους του, παρακολουθεί την ομιλία και κόβουν μαζί την βασιλόπιτα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος. Οι δύο τους είχαν έρθει σε αντιπαράθεση, πριν από λίγες ώρες στο ισόγειο της Χαριλάου Τρικούπη.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Θα μπορούσε να πει κάποιος πως το ΠαΣοΚ εμφανίζει άλλο πρόσωπο όταν απουσιάζουν οι κάμερες, και άλλο, εμφανώς καλύτερο και πιο ενωτικό, όταν υπάρχουν κάμερες.

Σημασία όμως έχει, πως όποιο και από δύο πρόσωπα έχει εμφανίσει το τελευταίο διάστημα, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Η βελόνα των δημοσκοπήσεων δεν έχει ξεκολλήσει και το ΠαΣοΚ δεν έχει μεγαλώσει, τουλάχιστον κοινωνικά.

Πώς θα γίνει αυτό; Σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη το συνέδριο του κόμματος είναι ο βατήρας της παράταξης. Ενώ όπως διευκρίνισε στην αρχική του τοποθέτηση στην ΚΟΕΣ, θα είναι παράλληλα και ένα «συνέδριο διεύρυνσης». Τόνισε επίσης πως στο συνέδριο θα στηθούν τραπέζια διαλόγου και πως το ΠαΣοΚ μπορεί να υλοποιήσει «ακόμη πιο επιθετικές πολιτικές διεύρυνσης». Φωτογραφίζοντας με τις δηλώσεις αυτές πως κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα του συνεδρίου είναι η διεύρυνση του κόμματος,

Ο ρόλος του Κώστα Σκανδαλίδη

Η καυτή πατάτα όμως της διεύρυνσης περνάει στα χέρια του μπαρουτοκαπνισμένου Κώστα Σκανδαλίδη, που είναι ο γραμματέας της αρμόδιας επιτροπής και έχει μία και μόνο αποστολή. Να πετύχει, κι ας υπάρχουν εσωτερικές αντιδράσεις. Αλώστε, αυτό είναι κάτι που το γνωρίζει και δεν τον φοβίζει.

Πού θα απευθυνθεί; Σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας «στις παραγωγικές, δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας, σε όλους τους προοδευτικούς, δημοκράτες και αριστερούς πολίτες». Ωστόσο, σημαντικό ρόλο σε αυτό θα έχει και η σύνθεση του οργάνου που θα ανακοινωθεί αρχές της εβδομάδας, καθώς και τα άτομα που θα στελεχώσουν τις αρμόδιες επιτροπές σε νομαρχιακό επίπεδο.

Πώς θα κινηθεί; Ένα πρώτο δείγμα των προθέσεων του για το αμφίπλευρο αυτό άνοιγμα που θα επιχειρήσει, έδωσε κατά την τοποθέτηση του στην ΚΟΕΣ. Tο ιστορικό στέλεχος του ΠαΣοΚ έφερε ως παράδειγμα μία κίνηση που είχε κάνει στο παρελθόν ο Ανδρέας Παπαννδρέου.

«Το 1974 ο Γιώργος Μαύρος έλεγε κάθε ψήφο στον Ανδρέα είναι σφαίρα στην καρδιά της Ελλάδος, και το 1981 ήταν επικεφαλής του επικρατείας του ΠαΣοΚ» ανέφερε χαρακτηριστικά, δείχνοντας παράλληλα τη διάθεση του να πάρει αποφάσεις που θα δυσαρεστήσουν πολλούς μέσα στο ΠαΣοΚ.

Ποιοι θα τον στηρίξουν; Τα πρώτα ονόματα που δεν θα φέρουν αντιρρήσεις είναι σίγουρα ο Κώστας Τσουκαλάς που έκανε λόγο για ανάγκη διεύρυνσης «χωρίς face control και με όρους μέλλοντος». Αλλά και ο Μιχάλης Κατρίνης που προσέθεσε πως «ναι χωρίς face control στα πρόσωπα, όχι όμως μόνο με πρόσωπα αλλά και με κινήματα και με πολιτικές θέσεις». Επίσης ο Παύλος Γερουλανος δεν θα αντιδράσει, εκφράζει όμως την αγωνία του πως έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος και πως πρέπει να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες.

Ποιοι θα αντιδράσουν; Σίγουρα ο Χάρης Δούκας, καθώς ένα σκέλος της διεύρυνσης αποτυπώνεται και στη Βουλή και στα ψηφοδέλτια που θα φτιαχτούν. Και στα δύο αυτά ζητήματα υπάρχουν διαφοροποιήσεις.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων επανέλαβε στην ΚΟΕΣ τη θέση του, πως όποιος βουλευτής έχει εκλεγεί με άλλο κόμμα και θέλει να ενταχθεί στο ΠαΣοΚ, πρέπει να παραιτείται από βουλευτής. Κάτι όμως που δεν βρίσκει σύμφωνη την ηγεσία του κόμματος, καθώς ήδη δύο βουλευτές, η Ράνια Θρασκιά και ο Πέτρος Παππάς έχουν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και έχουν προσχωρήσει στο ΠαΣοΚ. Χωρίς κανείς να αποκλείει το ενδεχόμενο να ενταχθούν και άλλα πρόσωπα το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, ένα ακόμη σκέλος της διεύρυνσης θα αποτυπωθεί και στα ψηφοδέλτια. Με τον δήμαρχο Αθηναίων να ζητά προκριματικές εκλογές για την στελέχωση των ψηφοδελτίων, κάτι που προβλέπεται και στο καταστατικό, και τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ να απαντά πως «αν θες να κάνεις ανοιχτά ψηφοδέλτια και θες να φέρεις ανθρώπους από την κοινωνία, δεν τους βάζεις στη βάσανο να ανταγωνιστούν τον κομματικό μηχανισμό του ΠαΣοΚ».