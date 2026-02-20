Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον αδιόρθωτο Παναθηναϊκό κατέληξε στα σκουπίδια. Ο Ανδρέας Τετέι τα έκανε όλα στο, εντυπωσιακό, ευρωπαϊκό του ντεμπούτο, απάντησε με δύο γκολ το 0-1 της Πλζεν, αλλά η τσέχικη ομάδα πήρε το 2-2 από το ΟΑΚΑ και όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης.

Μέχρι να αντιληφθούμε τι ακριβώς είχε στο μυαλό του ο Ράφα Μπενίτεθ, η Πλζεν άνοιξε το σκορ. Βλέπετε, ο Ισπανός για ακόμα μία μας εξέπληξε με την επιλογή του να παίξει χωρίς καθαρό κόφτη, με Σάντσες βασικό και εξτρέμ Ταμπόρδα και Μπακασέτα.

Δεν είναι τα πρόσωπα της ενδεκάδας και οι ρόλοι τους, είναι το γεγονός ότι φάνηκε σε ολόκληρο το πρώτο μέρος πως ήταν κάτι δυσλειτουργικό που χρειάστηκε χρόνο για να βγάλει κάτι στον αγωνιστικό χώρο. Και ό,τι βγήκε ήταν μετά το γκολ της ισοφάρισης του Τετέι. Τουλάχιστον αυτός ήξερε πως να παίξει, που να παίξει και ποιος ήταν ο ρόλος του.

Η Βικτόρια πάγωσε το ΟΑΚΑ στο 11′ με το γκολ του Βισίνσκι, που προήλθε από αδράνεια της άμυνας, αφού η μπάλα έμεινε ζωντανή μετά από επέμβαση του Λαφόν.

Η ισοφάριση ήρθε στο 31′ με τον Κυριακόπουλο να κάνει σέντρα-λουκούμι από τα αριστερά για τον Ανδρέα Τετέι κι αυτός με σεντερφορίσια κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Μη περιμένετε να διαβάσετε άλλες φάσεις. Ο Παναθηναϊκός κατέγραψε μόνο το γκολ του Έλληνα φορ, ενώ η Πλζεν δεν έκανε κάτι άλλο τρομερό για να τρομάξει τον Λαφόν.

Στο δεύτερο μέρος ένας άλλος Παναθηναϊκός βγήκε στο χορτάρι. Σα να προηγήθηκε… φορμάτ. Ο,τι κι αν έγινε στην ανάπαυλα ήταν ευεργετικό για την εικόνα της ομάδας στα πρώτα λεπτά, αφού οι «πράσινοι» είχαν ορμή, διάθεση, μεγάλη ευκαιρία με τον Τετέι στο 51′ και το γκολ της ισοφάρισης στο 61′.

Το γκολ είχε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Τετέι. Δύο τέρματα στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο, με το δεύτερο χάρμα οφθαλμών. Λίγο πιο κάτω από τη σέντρα, υποδέχθηκε την μπάλα με πλάτη, γύρισε, έκανε ποδιά στον Σπάτσιλ που προσπάθησε να τον ανακόψει, μπήκε στην περιοχή και με δυνατό πλασέ έστειλε την μπάλα πρώτα στο δοκάρι κι έπειτα στα δίχτυα των φιλοξενούμενων.

Ο Μπενίτεθ μετά το 2-1 άλλαξε τους παίκτες πίσω από τον 24χρονο επιθετικό (Τζούριτσιτς και Αντίνο αντί των Ταμπόρδα και Πάντοβιτς). Ακολούθησε ο Τετέι, μετά από 78 λεπτά στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο, εν μέσω αποθέωσης (πέρασε στη θέση του ο Σφιντέρσκι), αλλά οι πανηγυρισμοί βγήκαν… ξινοί. Η Πλζεν από το πουθενά βρήκε το γκολ της ισοφάρισης με σκόρερ την αλλαγή του αντίπαλο προπονητή, τον Λάντρα, ο οποίος βρήκε το χώρο, έκανε ένα τρομερό σουτ και ο Λαφόν όντας ένα βήμα πιο μπροστά από ό,τι έπρεπε, αν και ακούμπησε την μπάλα, δεν κατάφερε να γλιτώσει το 2-2.

Το σκορ δεν άλλαξε, το φτηνό γκολ έκρινε το ματς στο ΟΑΚΑ, αφού ο Παναθηναϊκός με την έξοδο του Τετέι έμοιαζε σα να έχασε τη δύναμή του. Αντίθετα, η Πλζεν έψαχνε το δεύτερό της προβάδισμα στο ματς, αλλά ο Λαφόν, σε αντίθεση με το 2-2, ήταν εκεί όταν χρειάστηκε.

Οι «πράσινοι» πηγαίνουν στην Τσεχία για τη νίκη, ενώ ισοπαλία τους οδηγεί σε παράταση και πέναλτι. Ο επαναληπτικός θα γίνει την προσεχή Πέμπτη 26/2 και ώρα 19:45.