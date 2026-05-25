Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν αποτελεί απολύτως κανένα δεσμευτικό κείμενο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, επανέλαβε ο υπουργός Εξωτερικών, Γεώργιος Γεραπετρίτης, με αφορμή επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία με θέμα: «Σκοπεύει η Κυβέρνηση να παρακολουθεί ως θεατής την ψήφιση τουρκικού νόμου, με τον οποίο ενισχύονται οι τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο δηλώνοντας πως «δεν έχει διεθνή εφαρμογή»;».

Όπως είπε ο κ. Γεραπετρίτης, «οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν αποτελεί απολύτως κανένα δεσμευτικό κείμενο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Το διεθνές δίκαιο επιβάλλει για την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, την ύπαρξη μιας συμφωνίας μεταξύ των χωρών με παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Κατά τούτο, κανένας εσωτερικός νομοθέτης δεν μπορεί ποτέ να δεσμεύσει ως προς τα ζητήματα αυτά. Πολλώ, δε, μάλλον, ότι εδώ δεν έχουμε απλώς για ένα συμβατικό κείμενο, το οποίο δεσμεύει μόνον τους συμβαλλομένους, δηλαδή την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Αλλά, στην πραγματικότητα έχουμε διεθνές εθιμικό δίκαιο, το οποίο δεσμεύει όλα τα κράτη» είπε ο κ. Γεραπετρίτης και υπογράμμισε: «Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως έννομη συνέπεια και δεν δεσμεύει, είναι προφανές ότι είναι αχρείαστη και προκαλεί ένταση».

«Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο»

Ενημέρωσε μάλιστα το Σώμα, ότι «η ελληνική κυβέρνηση, μεριμνά για την πλήρη ενημέρωση όλων των φορέων και εταίρων, μεριμνά για την ενημέρωση των διεθνών οργανισμών. [. . .] Εμείς, κύριε βουλευτά, ασκούμε τα κυριαρχικά δικαιώματα, την κυριαρχία, στο πεδίο. Και όπως το έχουμε πράξει με την ενίσχυση της ‘Αμυνάς μας, με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με την μορφή του ευρωπαϊκού κεκτημένου και στη βάση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, με τα Θαλάσσια Περιβαλλοντικά Πάρκα, τα οποία εισήχθησαν για πρώτη φορά, με την ανάθεση Έργων Έρευνας και Εξόρυξης νοτίως της Κρήτης, με όλη την ενίσχυση την οποία παρέχουμε στην Κύπρο, στις χώρες του Κόλπου, με μια ισχυρή παρουσία παντού, δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Θέλω να είστε ήσυχος, ότι η Ελλάδα μεριμνά, η Ελλάδα είναι ισχυρή και βεβαίως δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε οτιδήποτε, το οποίο θα υποβαθμίσει την διεθνή θέση της χώρας. Να κοιμάστε ήσυχος, κ. Καζαμία» είπε ο κ. Γεραπετρίτης.

Καζαμίας: «Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη εγρήγορση και άμεσα διαβήματα»

Από την πλευρά του, ο κ. Καζαμίας είπε ότι «οι μονομερείς κινήσεις της Τουρκίας έχουν δημιουργήσει τετελεσμένα στα ελληνοτουρκικά και θα πρέπει να είμαστε σε πολύ μεγαλύτερη εγρήγορση, όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα», όταν μάλιστα έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα οι παραβιάσεις του εναερίου χώρου. Εκτίμησε, επίσης, ότι ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Χάρτης, θέτει μεν ένα προηγούμενο, αλλά δεν είναι καθόλου το πρόβλημα και δεν αποτελεί επαρκή εγγύηση για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και τις βραχονησίδες μας από ένα νομοθέτημα όπως αυτό της Τουρκίας. Κάλεσε τέλος την κυβέρνηση «να κινηθείτε γρήγορα, να κάνετε διαβήματα και να μην περάσει αυτό το νομοθέτημα. Πρέπει να υιοθετήσετε διαφορετική προσέγγιση».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ανταπαντώντας ο υπουργός Εξωτερικών, Γ. Γεραπετρίτης είπε ότι ο ερωτών βουλευτής ζητά προληπτικές ενέργειες, ενώ ούτε ο ίδιος γνωρίζει το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, παρά μόνο κάποιες φήμες, οι οποίες βρίσκονται στον τουρκικό Τύπο. Χαρακτήρισε, δε, επικίνδυνη την αναφορά του κ. Καζαμία σε “τετελεσμένα”. «Δεν υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Ούτε το “casus belli” είναι τετελεσμένο, ούτε το “τουρκολυβικό”, ούτε απολύτως τίποτε. Οτιδήποτε δεν έχει έρεισμα στο Διεθνές Δίκαιο, δεν παράγει καμία έννομη συνέπεια. [. . .] Εκείνο το οποίο υπάρχει είναι ανυπόστατα κείμενα, χωρίς καμία έννομη συνέπεια».

Με αφορμή την αναφορά του κ. Καζαμία σε “εφησυχασμό” της κυβέρνησης, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι «εάν ,λοιπόν, υπάρχει μία κυβέρνηση στη μεταπολίτευση, η οποία να ήρθε απέναντι σε αυτό που εσείς χαρακτηρίζετε λανθασμένα “τετελεσμένα”, ήταν η παρούσα κυβέρνηση. Διότι απέναντι στο “κάζους μπέλι” τόλμησε να επεκτείνει χωρικά ύδατα και να κάνει συμφωνίες Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, απέναντι στο “τουρκολυβικό” ήρθε να προκηρύξει Οικόπεδα και να έρθει η “Σέβρον”, η οποία ξεκινάει τις έρευνες, και, άρα, είναι αυτή η κυβέρνηση, η οποία δεν λαμβάνει καμία απολύτως σκέψη όταν πρόκειται να υποστηρίξει τα εθνικά συμφέροντα».

Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός ως ευρωπαϊκό κεκτημένο

Για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, είπε ότι «βεβαίως καταλαμβάνει τα απώτατα όρια δυνητικής υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, διότι, αυτό το οποίο ισχύει κατά το διεθνές δίκαιο είναι ότι η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη καθορίζεται με βάση συμφωνία μεταξύ των χωρών, που έχουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές. Εμείς, εκείνο το οποίο πράττουμε είναι εκείνο το οποίο έπρεπε να είχε γίνει 50 χρόνια στη μεταπολίτευση: Να καταθέσουμε το Θαλάσσιο Χωροταξικό, που είναι στην πραγματικότητα τα όρια της θαλάσσιας πατρίδας μας».

«Εμείς», κατέληξε ο υπουργός Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτης, «δεν φέρνουμε κάτι το οποίο έχει ισχύ εσωτερικού νόμου. Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός της πατρίδας μας αποτελεί σήμερα ευρωπαϊκό κεκτημένο και αν μία χώρα θέλει να αποτελέσει μέρος της Ευρώπης θα πρέπει να το σεβαστεί» δήλωσε εμφαντικά ο κ. Γεραπετρίτης.