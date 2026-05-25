Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ξεκίνησε προληπτική θεραπεία με ακτινοβολίες, μετά την αφαίρεση δερματικής κακοήθους βλάβης, σύμφωνα με ιατρικό ανακοινωθέν των γιατρών που παρακολουθούν τον 80χρονο αριστερό ηγέτη.

«Μετά την αφαίρεση βασικοκυτταρικής βλάβης στις 24 Απριλίου, αποφασίστηκε η συνέχιση συμπληρωματικής θεραπείας με προληπτική, επιφανειακή ακτινοθεραπεία στο τριχωτό της κεφαλής», ανέφεραν οι γιατροί, διευκρινίζοντας ότι ο Λούλα θα συνεχίσει κανονικά τις καθημερινές του δραστηριότητες χωρίς περιορισμούς. Σύμφωνα με τις αναφορές, θα κάνει συνολικά 15 κύκλους ακτινοβολιών.

Μπροστά στις δημοσκοπήσεις ο Λούλα

Ο Λούλα αναμένεται να διεκδικήσει μια τέταρτη, μη συνεχόμενη προεδρική θητεία στις εκλογές του Οκτωβρίου και αυτή τη στιγμή προηγείται του δεξιού αντιπάλου του, Φλάβιο Μπολσονάρου, σε αρκετές δημοσκοπήσεις ενόψει ενός πιθανού δεύτερου γύρου.

Είναι ο γηραιότερος εν ενεργεία πρόεδρος στην ιστορία της Βραζιλίας και έχει αντιμετωπίσει αρκετές περιπέτειες με την υγεία του τα τελευταία χρόνια, μεταξύ των οποίων και επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις το 2024 για την αντιμετώπιση και πρόληψη αιμορραγίας στο κεφάλι. Ο Λούλα είχε επίσης υποβληθεί σε θεραπεία για καρκίνο του λάρυγγα το 2011.