Μέσα στον Φεβρουάριο πρέπει να σπεύσουν να υποβάλουν αίτηση για ανανέωση του επιδόματος ενοικίου όσοι ενοικιαστές το λαμβάνουν από τον προηγούμενο Αύγουστο και στο τέλος του μηνός λήγει το εξάμηνο, προκειμένου να μη χάσουν την επόμενη πληρωμή. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΟΠΕΚΑ, το επίδομα ενοικίου χορηγείται για έξι μήνες.

Μετά από αυτό το διάστημα ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση με βάση την οποία θα γίνει επανέλεγχος των κριτηρίων και εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν θα συνεχιστεί η επιδότηση.

Μέχρι το τέλος του μήνα, συνεπώς, πρέπει να σπεύσουν οι ενοικιαστές των οποίων η αίτηση είχε εγκριθεί τον Αύγουστο του 2025, με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2025 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Όσοι προλάβουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εντός της προθεσμίας, θα συμπεριληφθούν κανονικά στην πληρωμή που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026.

Για την εξάμηνη ανανέωση στο επίδομα ενοικίου (επίδομα στέγασης), πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση τον τελευταίο μήνα ισχύος της προηγούμενης, δηλώνοντας έναν ενεργό μισθωτήριο συμβόλαιο που να καλύπτει τους επόμενους 6 μήνες.

Η ανανέωση της αίτησης είναι απαραίτητη γιατί το επίδομα ενοικίου δεν ανανεώνεται αυτόματα και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση για το επόμενο εξάμηνο, εφόσον πληρούνται και πάλι τα κριτήρια.

Βήμα – βήμα η ανανέωση για το επίδομα ενοικίου

Αναλυτικά, η διαδικασία έχει ως εξής:

1. Ελέγξτε την προθεσμία:

Υποβάλετε νέα αίτηση τον τελευταίο μήνα της τρέχουσας ισχύος του επιδόματος.

2. Επιβεβαιώστε το μισθωτήριο συμβόλαιο:

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ένα έγκυρο και ενεργό μισθωτήριο συμβόλαιο που καλύπτει το επόμενο εξάμηνο. Αν όχι, θα χρειαστεί να κάνετε ανανέωση του μισθωτηρίου.

3. Υποβάλετε νέα αίτηση:

Μεταβείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και κάντε νέα αίτηση για το επίδομα στέγασης.

4. Επαναξιολόγηση:

Μετά την εξέταση των κριτηρίων, το νοικοκυριό μπορεί να λάβει το επίδομα για το επόμενο εξάμηνο εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.

Τα ποσά έχουν ως εξής:

Στα 70 ευρώ είναι το ποσό του μηνιαίου επιδόματος για έναν δικαιούχο.

Το ποσό προσαυξάνεται κατά 35 ευρώ τον μήνα για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια, η προσαύξηση είναι στα 70 ευρώ το μήνα για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού.

Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, η προσαύξηση είναι στα 70 ευρώ τον μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Κριτήρια

Τα Κριτήρια είναι εισοδηματικά, περιουσιακά και διαμονής.

Α) Εισοδηματικά

Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Προσοχή, στο εισοδηματικό όριο για την επιδότηση ενοικίου δεν προσμετρώνται τα ποσά του Επιδόματος Παιδιού, τα μη ανταποδοτικά αναπηρικά επιδόματα και το επίδομα αναδοχής.

Κατά τα λοιπά συμπεριλαμβάνεται, όπως παγίως συμβαίνει, το πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα από κάθε πηγή προέλευσης – προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση – που εισπράχθηκε από όλα τα μέλη του νοικοκυριού, όπως προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος.

Επίσης το Επίδομα Στέγασης είναι αφορολόγητο, δεν θεωρείται εισόδημα, δεν κατάσχεται και δεν υπολογίζεται στον καθορισμό της εισοδηματικής ενίσχυσης ή στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του Eλάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του Επιδόματος Παιδιού.

Β) Περιουσιακά κριτήρια

1) Ακίνητη περιουσία:

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως των 180.000 ευρώ.

2) Περιουσιακό τεκμήριο:

Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό που προκύπτει από τον εξής μαθηματικό τύπο:

Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού * μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο /100

Τα όρια καταθέσεων για κάθε τύπου νοικοκυριού είναι τα ακόλουθα (συμπεριλαμβάνονται καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα κτλ), δεν μπορούν να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενα κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Πηγή: ot.gr