Μόλις τα μισά ορόσημα από το Ταμείο Ανάκαμψης έχει υλοποιήσει η κυβέρνηση. Συνεπώς, τίθεται το ερώτημα σε σχέση με το αν θα προλάβει να αξιοποιήσει όλους τους διαθέσιμους πόρους, μέχρι τη λήξη της ισχύος του Ταμείου, η οποία τοποθετείται τον Αύγουστο της φετινής χρονιάς. Σύμφωνα με τα όσα είπε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μέχρι στιγμής έχει επιτευχθεί το 53% των οροσήμων (204 ορόσημα) και προετοιμάζεται το επόμενο 8ο αίτημα πληρωμής.

Υπενθυμίζεται ότι σχετικά πρόσφατα το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε την υποβολή ενός νέου διπλού αιτήματος πληρωμών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για ένα αρκετά μειωμένο σε σχέση με το παρελθόν και αφορά 1,17 δισ. ευρώ. Από αυτά τα 883 εκατ. ευρώ αφορούν επιδοτήσεις που απορρέουν από το 70 αίτημα και 294 εκατ. ευρώ από το σκέλος των δανείων που σχετίζονται με το 6ο αίτημα. Επί της ουσίας για φέτος εκκρεμούν το 80 και το 9ο αίτημα.

Ταμείο Ανάκαμψης: Μόνο το 53% ορόσημων έχει επιτευχθεί

Στο Εθνικό Πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0», που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το 2025, υποβλήθηκαν δύο αιτήματα πληρωμής ύψους 3,27 δις ευρώ, ενώ οι εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα έφτασαν τα 5,2 δις ευρώ. Η Ελλάδα παραμένει στις πρώτες θέσεις στην Ε.Ε ως προς την αξιοποίηση πόρων. Έχουν ήδη εκταμιευθεί 23,4 δισ. ευρώ (65% του συνολικού προϋπολογισμού) ενώ με το πρόσφατο διπλό αίτημα οι εκταμιεύσεις θα ανέλθουν σε 24,57 δισ. ευρώ, δηλαδή άνω του 68% του προγράμματος.

Έχει επιτευχθεί το 53% των οροσήμων (204 ορόσημα) και προετοιμάζεται το επόμενο 8ο αίτημα πληρωμής. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, μέσω επιχορηγήσεων ύψους 1,61 δισ ευρώ και δανείων συνολικού προϋπολογισμού 3,59 δισ ευρώ.

Στις ενεργές δράσεις του ΤΑΑ, σημειώθηκε η εξέλιξη του Εθνικού Προγράμματος Προληπτικών Εξετάσεων «Προλαμβάνω», τα δανειακά προγράμματα για τη στέγαση, όπως το «Σπίτι μου ΙΙ», το Smart Readiness, αλλά και η Ψηφιακή Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση των Ηλικιωμένων και των ΑμεΑ.

Παπαθανάσης: Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας

Βέβαια, ο αρμόδιος υπουργός στάθηκε στο ότι δεν πρέπει να χαθεί ούτε 1 ευρώ, αλλά αυτό μένει να φανεί, καθότι ήδη υπάρχουν πληροφορίες, οι οποίες θέλουν να μην απορροφώνται στο τέλος όλα τα ταχρήματα από το δανειακό σκέλος.

Όπως δήλωσε ο κ. Παπαθανάσης: «Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα όχι μόνο πολιτικής και γεωπολιτικής σταθερότητας αλλά και οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, σε μια συγκυρία όπου πνέουν αντίθετοι άνεμοι στον κόσμο, στην Ευρώπη και στη γειτονιά μας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της υλοποίησης μιας μεταρρυθμιστικής πολιτικής με δημοσιονομική στοχοθεσία. Με αυτό τον τρόπο διατηρούνται συνεχείς ρυθμοί ανάπτυξης κατά πολύ υψηλότεροι από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.

Με αυτό τον τρόπο η Ελλάδα κατέκτησε και διατηρεί τις πρώτες θέσεις στην ευρωπαϊκή κατάταξη ως προς την απορρόφηση πόρων. Έτσι προκύπτει η μεγέθυνση της οικονομίας, έτσι επιστρέφει σε σταθερή βάση το μέρισμα της ανάπτυξης στην κοινωνία. Υποχρέωσή μας είναι να στεκόμαστε ψηλά στην Ευρώπη και δίπλα στην κοινωνία, χωρίς να χάσουμε ούτε ένα ευρώ από τους διαθέσιμους πόρους, με στήριξη της επιχειρηματικότητας έτσι ώστε να συνεχίσουν να αυξάνονται τα εισοδήματα των συμπολιτών μας».

Οι δημόσιες επενδύσεις

Ο κ. Παπαθανάσης σημείωσε την πλήρη εκτέλεση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για το 2025, ύψους 14,6 δισ ευρώ, την περαιτέρω αύξηση των διαθέσιμων πόρων για το 2026, οι οποίοι ανέρχονται στο ποσό των 16,7 δισ. ευρώ. Αλλά και την προσήλωση στην εφαρμογή της μεταρρύθμισης του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η οποία συνέβαλε σημαντικά στην ταχεία και πλήρη αξιοποίηση των εθνικών και ενωσιακών πόρων.

Την ίδια στιγμή, καταρτίστηκε και εγκρίθηκε το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, με συνολικό προϋπολογισμό 16,6 δισ. ευρώ και συμπληρωματικούς πόρους εκτιμώμενου προϋπολογισμού 5,8 δισ. ευρώ για την ολοκλήρωση των έργων του ΕΠΑ 2021-2025. Καθώς και ένα νέο σύγχρονο μεταρρυθμιστικό θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας του ΕΠΑ.

Το ΕΣΠΑ

Στο ΕΣΠΑ, το κλείσιμο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 ήταν επιτυχές και η χώρα δεν απώλεσε ούτε ένα ευρώ. Στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 4η θέση στην επίσημη ευρωπαϊκή κατάταξη, ενώ η πορεία υλοποίησης σχεδόν όλων των προγραμμάτων ακολουθεί την στοχοθεσία μας. Τονίστηκε επίσης ότι, στο πλαίσιο αναθεώρησης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 20221-2027, όλα σχεδόν τα προγράμματα πέτυχαν τον στόχο του 10% με σημαντικά οφέλη για την χώρα. Ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι «εξασφαλίσαμε σημαντικούς πόρους για το νέο Πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών με επιχορήγηση που ανέρχεται έως 95%». Στις δράσεις Τομεακών Προγραμμάτων αναδείχθηκε η κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης προς τη Δυτική Μακεδονία, η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος, το Πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», αλλά και προγράμματα για την επιχειρηματικότητα, όπως το «Παράγουμε εδώ» και η Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜμΕ.

Το Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης

Στο Πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, σημειώθηκε ότι οι προσκλήσεις ανέρχονται στο 92%, οι εντάξεις στο 64% και οι νομικές δεσμεύσεις στο 41% του συνολικού προϋπολογισμού ύψους 1,6 δισ. ευρώ. Αναφορικά με το Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025, ο αρχικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 186,7 εκ. ευρώ, και ήδη έχουν εκδοθεί 9 προσκλήσεις προϋπολογισμού 137 εκ. ευρώ.

Στην πορεία υλοποίησης των ΣΔΙΤ, υπογραμμίστηκε η υπογραφή τεσσάρων συμβάσεων για το έργο των ευρυζωνικών υποδομών υπερυψηλής ταχύτητας , η ολοκλήρωση των διαγωνισμών σε έργα οδικών υποδομών (Θεσσαλονίκη- Έδεσσα και Δράμα-Αμφίπολη) και φοιτητικών εστιών (Εστίες Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας), καθώς και η έγκριση του έργου διαχείρισης απορριμμάτων Στερεάς Ελλάδας με υποδομές σε Λαμία, Χαλκίδα και Δελφούς.

Η Αναπτυξιακή Τράπεζα

Σημαντικός είναι και ο ρόλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία τριπλασίασε την αξία των δραστηριοτήτων της σε σχέση με το 2024, με τις εγκρίσεις δανείων προς Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το 2025, να ανέρχεται στα 2,9 δις ευρώ, με πάνω από 16.500 δάνεια. Μάλιστα, το 90% των δανείων κατευθύνεται προς επιχειρήσεις με κάτω από 50 εργαζόμενους και το αντίστοιχο ποσοστό σε επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κάτω από 10 εκ. ευρώ. Το «Σπίτι μου ΙΙ» συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του. Τον Ιανουάριο επετεύχθη το ορόσημο του 1 δισ. ευρώ συμβασιοποιήσεις και με τα σημερινά στοιχεία, οι εγκρίσεις ανέρχονται στο 1,5 δισ ευρώ, με πάνω από 12,000 οικογένειες να έχουν βρει σπίτι

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων σημειώθηκε η εδραίωση του επενδυτικού οικοσυστήματος VC/PE με ουσιαστικό μέγεθος και βάθος, που αριθμεί πλέον 42 νέα funds με συνολικά κεφάλαια 2,75 δις ευρώ (δημόσια & ιδιωτικά) και στηρίζει την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και το ελληνικό ταλέντο. Το 2025 υπήρξε έτος σταθμός για επενδύσεις στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα με επενδύσεις 732,2 εκατ. ευρώ και συνολική αξία οικοσυστήματος άνω των 10,0 δισ. ευρώ.

ΠΗΓΗ: ot.gr