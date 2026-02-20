Συναντήσεις υψηλού επιπέδου και συμβολισμού θα έχει αύριο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στο Πεντάγωνο, στο πλαίσιο των συνεχών διεθνών επαφών που πραγματοποιεί και εν μέσω έντονης φημολογίας για επικείμενη αμερικανική επέμβαση στο Ιράν.

Πιο συγκεκριμένα στις 10 το πρωί θα συναντήσει τον Συμμαχικό Διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη (SACEUR) πτέραρχο Αλέξους Γρκίνκεγουιτς, παρουσία και του Έλληνα Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτρη Χούπη.

Εν συνεχεία, στις 11:30 το πρωί θα έχει συνάντηση με αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου, και συγκεκριμένα μελών της Γερουσίας, η οποία βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Αθήνα.

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας είναι ο γερουσιαστής Τζέρι Μοράν. Παρόντες θα είναι επίσης η γερουσιαστής Κριστίν Γκίλιμπραντ, ο γερουσιαστής Τζων Μπαράσο, ο γερουσιαστής Τζων Μπούζμαν και τέλος οι γερουσιαστές Ντεμπ Φίσερ και Γκάρι Πήτερς.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Ι. Καποδίστριας» του ΥΠΕΘΑ ενώ παρούσα θα είναι και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ.

Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας το οποίο θα παραθέσει ο κ. Δένδιας