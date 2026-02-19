Με γραπτή ερώτηση – παρέμβασή του ο ευρωβουλευτής (και μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) Νικόλας Φαραντούρης ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανασκευάσει τη θέση της ότι τα «ανατολικά σύνορα» της ΕΕ περιορίζονται στην ηπειρωτική Ευρώπη και αφορούν μόνο τις ρωσικές απειλές κι όχι τις τουρκικές κατά Ελλάδος – Κύπρου.

Όλο αυτό προέκυψε από την ανακοίνωση της Κομισιόν για τη «Νέα στρατηγική για τη στήριξη των ανατολικών συνόρων της Ένωσης» η οποία εστιάζει στον κίνδυνο που προέρχεται από τη Ρωσία. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο κ. Φαραντούρης, η Ευρώπη οφείλει να αναγνωρίσει: α) ότι «τα ανατολικά σύνορα» της Ευρώπης εκτείνονται μέχρι την Ελλάδα και την Κύπρο και β) ότι απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια αποτελεί και η απειλή πολέμου (casus belli) της Τουρκίας κατά της Ελλάδας, η στρατιωτική κατοχή της Κύπρου και οι τουρκικές επιθετικές και αναθεωρητικές ενέργειες όπως η παρεμπόδιση έργων στρατηγικού χαρακτήρα για την ΕΕ (EastMed, πόντιση ηλεκτρικού καλωδίου, έρευνα & εξόρυξη).

Τα ερωτήματα που έθεσε ο Νικ. Φαραντούρης:

1. Θα περιλάβει ρητά την Ελλάδα και την Κύπρο στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω στρατηγικής ανατολικών συνόρων;

2. Αναγνωρίζει την τουρκική απειλή ως αποσταθεροποιητικό παράγοντα της ευρωπαϊκής ασφάλειας στα ανατολικά σύνορα;

3. Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει για την ουσιαστική ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προστασίας όλων των ανατολικών ευρωπαϊκών συνόρων;»

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία, εκτός από τη πρόσφατη NAVTEX, εξέδωσε ΝΟΤΑΜ για το τραγικό περιστατικό της Χίου, ενώ το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας προχώρησε σε απειλητική ανακοίνωση για τις συμβάσεις με την Chevron.

Σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες, ο Νικόλας Φαραντούρης ζήτησε «στήριξη της ΕΕ απέναντι στις απαράδεκτες και επιθετικές δηλώσεις της τουρκικής κυβέρνησης αναφορικά με την έρευνα και διάδοση, αλλά και ως προς την εκμετάλλευση ορυκτών και άλλων πόρων εντός του χώρου άσκησης εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας».