Για «μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις της καλής γειτονίας» κατηγορεί η Τουρκία την Αθήνα, μετά την υπογραφή της συμφωνίας με την Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης.

Ειδικότερα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη αναφέρει ότι αντιτίθεται στις «μονομερείς ενέργειες» της Ελλάδας σε θαλάσσιες περιοχές υδρογονανθράκων, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζονται το διεθνές δίκαιο και το τουρκολιβυκό μνημόνιο για τις θαλάσσιες ζώνες.

Η συμφωνία της Chevron με την Ελλάδα για αποκλειστικές συμβάσεις μίσθωσης ενισχύει την αμερικανική παρουσία στην ανατολική Μεσόγειο, σε μια περίοδο αυξημένου γεωπολιτικού ενδιαφέροντος για τους ενεργειακούς πόρους της περιοχής.

Η Τουρκία υποστηρίζει ότι, παρότι οι δραστηριότητες δεν θίγουν άμεσα την τουρκική υφαλοκρηπίδα, παραβιάζουν τη θαλάσσια δικαιοδοσία που έχει δηλώσει η Λιβύη στα Ηνωμένα Έθνη στις 27 Μαΐου 2025. Παράλληλα, η Άγκυρα δηλώνει ότι συνεχίζει να υποστηρίζει τις λιβυκές αρχές απέναντι στις «παράνομες και μονομερείς» ενέργειες της Ελλάδας.

Η εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο τη διαχρονική διαμάχη για τις θαλάσσιες ζώνες στην ανατολική Μεσόγειο, σε μια συγκυρία όπου η ενεργειακή ασφάλεια και οι γεωπολιτικές ισορροπίες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.