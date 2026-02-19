Τον δρόμο για τις φυλακές Τρικάλων παίρνει σήμερα ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», που κρίθηκε προφυλακιστέος, μετά την πολύωρη απολογία του, για τη φονική έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες.

Ο επιχειρηματίας αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες: έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Στην απολογία του στον ανακριτή επέρριψε τις ευθύνες στους υπεύθυνους για την εκπόνηση των τοπογραφικών και των μελετών, τους εργολάβους που υλοποιούσαν τα έργα και τους ειδικούς που πραγματοποίησαν τις αυτοψίες, χωρίς να εντοπίσουν την διαρροή προπανίου στις εγκαταστάσεις.

Ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε πως υπήρχε αυτός ο κίνδυνος και ότι στον χώρο αυτό έπαιζαν τα παιδιά του, ενώ έριξε το βάρος σε αυτούς που υπέγραψαν τις μελέτες της επιχείρησης και αποποιήθηκε την ευθύνη της γνώσης για όλα όσα γίνονταν στο εργοστάσιο σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είναι ένας άνθρωπος που διαχειρίζεται και διευθύνει μία επιχείρηση με πολύ μεγάλο τζίρο και δεν θα μπορούσε να έχει γνώση για τα τεχνικά ζητήματα.

Γι’ αυτόν τον λόγο είχε συνεργάτες γύρω του, μηχανολόγους μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς και ηλεκτρολόγους που έκαναν αυτή τη δουλειά. Ακόμα δήλωσε ότι θα στηρίξει τις οικογένειες των θυμάτων μέχρι τέλους, όπως και τους υπόλοιπους εργαζόμενους.

«Είχε δώσει λευκή επιταγή»

Η απολογία του προκάλεσε πολλές απορίες στην εισαγγελική λειτουργό, η οποία επανέλαβε ερωτήματα για να πάρει απαντήσεις, αλλά χωρίς να πάρει διαφορετικές απαντήσεις, καθώς ο ιδιοκτήτης δεν έφυγε από τη γραμμή που είχε συναποφασιστεί με τους δύο δικηγόρους του. Δηλαδή ότι δεν γνώριζε κάτι γιατί ήξεραν οι συνεργάτες του, τους οποίους δεν μπορούσε να αμφισβητήσει διότι τους εμπιστευόταν, καθώς ο ίδιος δεν είχε τεχνικές γνώσεις για να λύσει τα συγκεκριμένα θέματα.

Φίλος του ιδιοκτήτη, ο οποίος μιλήσει χθες στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, είχε αναφέρει ότι δεν είχε ιδέα για το τι ακριβώς είχε γίνει και ότι είχε δώσει λευκή επιταγή σε συνεργάτες του για να κάνουν όλες τις μελέτες και όλες τις εργασίες.

Προχειρότητα και αντιφατικές εκθέσεις των μηχανικών

Την ώρα που ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» επιρρίπτει ευθύνη στους υπογράφοντες τα τοπογραφικά διαγράμματα και όσους έκαναν αυτοψίες και έργα και δεν εντόπισαν τη διαρροή προπανίου, οι εμπειρογνώμονες εντοπίζουν σοβαρές παραλείψεις στην υπογειοποίηση των σωληνώσεων και σε άλλα ζωτικής σημασίας συστήματα ασφαλείας.

Η προχειρότητα στη λειτουργία των δεξαμενών αποτυπώνεται και στις αντιφατικές εκθέσεις των αρμόδιων μελετητών, με τον έναν να τις αποτυπώνει κανονικά στις μελέτες του και των άλλων να τις θεωρεί ανενεργές.

«Είχα αποτυπώσει δύο υπέργειες δεξαμενές στο πίσω μέρος της επιχείρησης, οι οποίες ήταν λειτουργικές. Γνωρίζω ότι οι δύο υπέργειες δεξαμενές τροφοδοτούσαν τους φούρνους του κτηρίου στο οποίο έγινε το συμβάν με καύσιμο, χωρίς να γνωρίζω το είδος του», κατέθεσε πολιτικός μηχανικός.

«Υπήρχαν στον χώρο δύο υπέργειες δεξαμενές, τις οποίες δεν είχα αποτυπώσει στη μελέτη γιατί μου τις είχαν δηλώσει ανενεργές», ανέφερε από την πλευρά του ηλεκτρολόγος μηχανικός.

Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης όμως, φέρεται να δήλωσε προφορικά στα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων κατά Εμπρησμού ότι οι υπέργειες δεξαμενές, 9.000 και 5.000, λίτρων αντιστοίχως, περιείχαν προπάνιο.

Εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι το όνομα του μηχανολόγου που εκπόνησε την πρώτη μελέτη εγκατάστασης του εργοστασίου το 1998, αναφέρεται και σε μεταγενέστερες μελέτες, χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει.

Στα έγγραφα για την εγκατάσταση υγραερίου του 2006, που περιλαμβάνουν την εγκατάσταση και τον εξοπλισμό υπέργειων δεξαμενών και το δίκτυο υγραερίου, εμφανίζεται ως επιβλέπων έργου.

Ο ίδιος πάντως υποστηρίζει ότι «δεν έχω καμία σχέση με την εν λόγω μελέτη, την οποία έχει συντάξει ο κύριος…., η οποία είναι του 2006 και δεν γνωρίζω πώς έχει αναγραφεί το όνομά μου ως επιβλέπων, αφού είναι κάτι που δεν ισχύει, αλλά ούτε και είχα ενημερωθεί ποτέ σχετικά».

Τα μέτρα ασφαλείας του κτηρίου που ισοπεδώθηκε από την έκρηξη ήταν, όπως αποδεικνύεται και από την μελέτη πυροπροστασίας, ελλιπή. Δεν υπήρχε αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, αυτόματο σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων και αυτόματη χειροκίνητη ψύξη λειτουργούσε απλός ανιχνευτής εκρηκτικών μιγμάτων και σύστημα χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τους πραγματογνώμονες που έκαναν αυτοψία στο εργοστάσιο μετά τη φονική έκρηξη (και διακρίνεται στην παρακάτω φωτογραφία) το καλώδιο της ηλεκτροβάνας που βρισκόταν σε σημείο του δικτύου σωληνώσεων, όταν αυτό έβγαινε από το υπέδαφος και εμφανιζόταν εξωτερικά του κτηρίου 2 δεν ήταν συνδεδεμένο, με αποτέλεσμα να μην διακόπτει την παροχή αερίου όταν οι ανιχνευτές εντός του κτηρίου εντόπιζαν διαρροή.

Ο Γιώργος Σκρούμπελος, μηχανολόγος-μηχανικός, μίλησε στην εκπομπή «Συνδέσεις» τονίζοντας ότι ο ιδιοκτήτης και οι αρμόδιοι συνεργάτες οφείλουν να διασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία του εργοστασίου. Ο ίδιος εστίασε και στο ρόλο του εργολάβου και το τι προέβλεπε ο φάκελος ασφάλειας και υγείας το οποίο θα έπρεπε να περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα συντήρησης.

Τον στηρίζουν 256 εργαζόμενοι

Χθες, Τετάρτη (18/2), έξω από τα δικαστήρια Τρικάλων είχαν συγκεντρωθεί εργαζόμενοι της βιομηχανίας, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στον ιδιοκτήτη.

Περίπου 30 εργαζόμενοι που βρίσκονταν έξω από το δικαστικό μέγαρο όταν βγήκαν τα τρία πολιτικά αυτοκίνητα από το υπόγειο, κατάλαβαν ότι ο εργοδότης τους είναι πλέον προφυλακισμένος και όπως είπαν στο ΕΡΤnews περίμεναν να βγει ελεύθερος πάνω στον δρόμο.

Μάλιστα, το βράδυ της Τρίτης δημοσιεύτηκε κείμενο στήριξης από 256 εργαζόμενους της επιχείρησης.

«Ως εργαζόμενοι που συνεργαζόμαστε καθημερινά επί χρόνια με τον κύριο Κώστα, αισθανόμαστε την ανάγκη να μιλήσουμε για αυτό που εμείς γνωρίζουμε. Η πόρτα του γραφείου του δεν ήταν απλώς ανοικτή για εμάς. Ήταν ένας χώρος στον οποίο μπορούσαμε να μπούμε χωρίς φόβο, να μιλήσουμε ελεύθερα, να ακουστούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εν τω μεταξύ, με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας σφραγίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας και το δεύτερο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα» στον Πετρόπορο.

«Διαπιστώθηκαν κάποιες παραλείψεις, ζητήθηκαν διευκρινίσεις, δεν δόθηκαν και έγινε ανάκληση της άδειας», ανέφερε σχετικά ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Το τρίτο εργοστάσιο ελέγχθηκε και αυτό χωρίς να εντοπιστούν παραβάσεις και η λειτουργία του συνεχίζεται.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των διασωθέντων

Εργαζόμενος το μοιραίο βράδυ θυμάται τα πάντα με λεπτομέρειες. Εργάζεται στη βιοτεχνία 14 μήνες. Πάντα νυχτερινή βάρδια.

«Έσβησαν τα φώτα και ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος που τον παρομοιάζω ως θόρυβος χειροβομβίδας και είδα με την άκρη του ματιού μου να εκσφενδονίζονται διάφορα αντικείμενα και από το σημείο που βρισκόμουν, είδα μπροστά μου μια πόρτα ανοιχτή, που μπορεί να άνοιξε και από την έκρηξη, και βγήκα αμέσως έξω από την πίσω πλευρά, όπου είναι οι δεξαμενές προπανίου. Μπήκα στην αποθήκη παραλαβής πρώτων υλών για να ξαναπάω στο κτήριο που είχε τη φωτιά να βοηθήσω τις γυναίκες της βάρδιας μου, είδα τρεις γυναίκες αγκαλιασμένες και μέσα στα αίματα», αναφέρει ο εργαζόμενος.

Άλλος εργαζόμενος αναφέρει πως ώρες πριν από τη μοιραία έκρηξη και συγκεκριμένα στις 12.30, βρέθηκε στον χώρο της λάντζας. Η μυρωδιά υγραερίου όπως λέει ήταν και πάλι έντονη.

«Ρώτησα τον Η. “σου μυρίζει κάτι μια παράξενη μυρουδιά σαν υγραέριο;” “και μου απάντησε, δεν ξέρω μάλλον είναι αναθυμιάσεις από το πλυντήριο πιάτων”. Και ακούστηκε από στόμα σε στόμα μεταξύ συναδέλφων ότι αυτή η ανακοίνωση βγήκε από το στόμα του διευθυντή παραγωγής, ότι η οσμή αυτή οφείλεται σε βραχυκύκλωμα του πλυντηρίου πιάτων στον χώρο της λάντζας. Τους μήνες που εργάζομαι στο συγκεκριμένο πόστο διαπίστωσα περίπου 10 φορές τη μυρωδιά στον χώρο της λάντζας».

«4-5 φορές τον τελευταίο μήνα μύριζα έντονη οσμή»

Εργαζόμενη στο εργοστάσιο περίπου δέκα χρόνια, στο τμήμα της παραγωγής, λίγο πριν από την έκρηξη, είχε τελειώσει το διάλειμμα της και επέστρεψε στο πόστο της, ωστόσο δε φανταζόταν όσα θα ακολουθούσαν.

«Αντιλήφθηκα πολύ δυνατό κρότο, έπεσε το ρεύμα, σβήσανε τα πάντα και άρχισαν να πετάγονται πάνελ παντού. Έπεσα κάτω μάλλον από το ωστικό κύμα. Είχα παρατηρήσει οσμή που έμοιαζε σαν υγραέριο περίπου κοντά στον φούρνο. Το είχαν αντιληφθεί κι άλλοι εργαζόμενοι. 4-5 φορές τον τελευταίο μήνα στη βραδινή βάρδια μου μύριζα έντονη οσμή, έμοιαζε με αέριο στη λάντζα και στην τουαλέτα», είπε χαρακτηριστικά.

Άλλη εργαζόμενη επίσης νυχτερινής βάρδιας, σώθηκε ως εκ θαύματος. Βρισκόταν στο τμήμα στη δεξιά πλευρά του κτηρίου. Στην αριστερή εκδηλώθηκε η φωτιά, εκεί όπου βρέθηκαν οι 5 σοροί των εργατριών.

«Κάποια στιγμή ακούστηκε ένας δυνατός εκκωφαντικός θόρυβος σαν έκρηξη, ο χώρος σκοτείνιασε, υπήρξε ωστικό κύμα το οποίο μας εκτίναξε και όλες που βρισκόμασταν εκεί βρεθήκαμε στο πάτωμα», ανέφερε.