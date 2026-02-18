Ο σταρ του RoboCop, Τομ Νούναν, πέθανε σε ηλικία 74 ετών.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, που είχε χαρακτηριστεί ως ο «τέλειος κακός», έφυγε ήρεμα από τη ζωή ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, όπως επιβεβαίωσε την Τετάρτη η συμπρωταγωνίστριά του Κάρεν Σίλας.

Ο Τομ ήταν περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του ως Κέιν / RoboCain στο σίκουελ της δεκαετίας του 1990, καθώς και για τον ρόλο του Φράνσις Ντόλαρχαϊντ στην ταινία Manhunter.

Κοινοποιώντας τη θλιβερή είδηση στο Instagram, η Κάρεν, η οποία είχε συνεργαστεί μαζί του στο What Happened Was…, απέτισε φόρο τιμής στην «κληρονομιά» του.

Η ίδια έγραψε: «Ο αγαπημένος μου φίλος και συμπρωταγωνιστής, Τομ Νούναν, έφυγε ήρεμα από τη ζωή ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου 2026.

Η συνεργασία μας στο πρωτότυπο off Broadway έργο του, ‘What Happened Was…’, στο Paradise Factory Theatre στις αρχές της δεκαετίας του ’90, αποτέλεσε σημείο τομής για εμένα και την καριέρα μου, που εξακολουθεί να επηρεάζει τη ζωή και τη δουλειά μου ως ηθοποιού».