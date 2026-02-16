Πέθανε το βράδυ της Κυριακής στο σπίτι του στο Μίντελμπουργκ της Βιρτζίνια ο Αμερικανός ηθοποιός Ρόμπερτ Ντιβάλ. Ήταν 95 ετών και η σύζυγός του, Λουτσιάνα Ντιβάλ, βρισκόταν στο πλευρό του. Γεννημένος στις 5 Ιανουαρίου 1931 στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, ο Ντιβάλ ήταν γιος του Υποναυάρχου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, Γουίλιαμ Ντουβάλ, και τη Μίλντρεντ Χαρτ. Ηταν το μεσαίο από τα τρία παιδιά τους.

Μεγάλωσε κυρίως στην Αννάπολη μαζί με τους αδελφούς του, Γουίλιαμ Τζούνιορ και Τζον «Τζακ» Ντιβάλ. Αφού απέκτησε πτυχίο στο θέατρο και υπηρέτησε για λίγο στον Αμερικανικό Στρατό, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να σπουδάσει στο Neighborhood Playhouse School με τον διάσημο καθηγητή υποκριτικής Σάνφορντ Μάισνερ, θέτοντας τα θεμέλια για μια καριέρα που θα διαρκούσε περισσότερες από έξι δεκαετίες. Συμφοιτητές του ήταν ο Ντάστιν Χόφμαν (με τον οποίο μοιραζόταν το ίδιο διαμέρισμα) και ο Τζιν Χάκμαν

Επαγγελματίας ηθοποιός από την δεκαετία του 1950, ο Ντιβάλ έγινε για πρώτη φορά γνωστός από την κινηματογραφική διασκευή του μυθιστορήματος «To kill a mockingbird» (Σκιές και σιωπή) και πασίγνωστος ανά τον κόσμο το 1972 όταν υποδύθηκε τον Τομ Χάγκεν, τον δικηγόρο σύμβουλο της οικογένειας Κορλεόνε, στο αριστούργημα του Φράνσις Φορντ Κόπολα «Ο Νονός». Ο ρόλος οδήγησε τον Ντιβάλ για πρώτη φορά στις υποψηφιότητες των Όσκαρ (Β’ Ανδρικού Ρόλου) το 1973, ενώ αργότερα τον επανέλαβε στην εξίσου αναγνωρισμένη συνέχεια του Κόπολα, «Ο Νονός Μέρος II».

Για τον ρόλο του τραγουδιστή της country music Mακ Σλετζ στην ταινία «Tender mercies» του Μπρους Μπέρεσφορντ, o Ντιβάλ, το 1984 κέρδισε το μοναδικό Οσκαρ της καριέρας του. Συνολικά είχε προταθεί επτά φορές για Όσκαρ. Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες ήταν β ρόλου για τις ταινίες «Ο δικαστής» (The judge), «Ο κατήγορος» (A Civil Action) και «Aποκάλυψη τώρα!» (Apocalypse Now!) και πρώτου ρόλου για τις ταινίες «Ο κληρονόμος της βίας» (The Great Santini) και «Ο απόστολος» (The Apostle). Την τελευταία, την είχε σκηνοθετήσει ο ίδιος.

Αλλοι αξιομνημονευτοι ρόλοι του ήταν στις ταινίες «Το δίκτυο», «Μέρες κεραυνού», «Ξεχωριστή μέρα» και «Ο άγραφος νόμος της Δύσης».