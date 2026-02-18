Ο Ολυμπιακός έφτασε κοντά στο γκολ με τη συμπλήρωση των 25 λεπτών στην αναμέτρηση με τη Λεβερκούζεν. Δράστης ήταν ο Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος με τρομερό σουτ έξω από την περιοχή έφτασε μια ανάσα από το να ανοίξει το σκορ. Ωστόσο, ο Μπλάσβιχ με τρομερή απόκρουση κράτησε το 0-0.
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Τρομερό σουτ από τον Μαρτίνς, εκπληκτική επέμβαση του Μπλάσβιχ
Ο Μαρτίνς επιχείρησε τρομερό σουτ έξω από την περιοχή, όμως ο Μπλάσβιχ κράτησε το μηδέν για την Λεβερκούζεν.
Ο Μαρτίνς επιχείρησε τρομερό σουτ έξω από την περιοχή, όμως ο Μπλάσβιχ κράτησε το μηδέν για την Λεβερκούζεν.
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.