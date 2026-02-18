Η αντίστροφη μέτρηση για το Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν έχει μπει στην τελική της ευθεία. Οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση στις 22.00, σε μια αναμέτρηση που μπορείτε να δείτε από το MEGA.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε τον Τζολάκη κάτω από την εστία. Μπροστά του θα βρίσκονται οι Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα και Ορτέγκα. Έσε και Μουζακίτης θα αγωνιστούν ως αμυντικοί μέσοι με τον Ταρέμι μπροστά τους. Αριστερά θα είναι ο Ποντένσε, δεξιά ο Μαρτίνς και στην κορυφή ο Ελ Κααμπί.

Από την πλευρά του ο Κάσπερ Χιούλμαντ θα παρατάξει την Λεβερκούζεν με 3-4-2-1. Ο Μπλάσβιχ θα είναι στην εστία με τους Κουάνσα, Άντριχ και Ταπσομπά μπροστά του. Λούκας Βάθκεθ, Γκαρθία, Παλάσιος και Γκριμάλντο θα είναι η τετράδα του κέντρου. Ο Σικ θα είναι στην κορυφή της επίθεσης και πίσω του οι Μάζα και Πόκου.

Οι ενδεκάδες στο Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν