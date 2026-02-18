Η μεγάλη ώρα ήρθε για τον Ολυμπιακό. Οι ερυθρόλευκοι μετά την ανατροπή και την πρόκρισή τους στη νοκ άουτ φάση του Champions League φιλοξενούν το βράδυ της Τετάρτης την Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει να βάλει τις βάσεις για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ο Ολυμπιακός θα έχει δίπλα του τον δωδέκατο παίκτη του, αφού οι φίλοι της ομάδας θα γεμίσουν το «Γ. Καραϊσκάκης» σε ένα ακόμα μεγάλο ευρωπαϊκό ματς.

Οι ερυθρόλευκοι γνωρίζουν καλά τους αντιπάλους τους, αφού τους αντιμετώπισαν πριν από ένα μήνα. Τότε επικράτησαν 2-0 και έκαναν ένα αποφασιστικό βήμα για την πρόκρισή τους και το ίδιο θέλουν να κάνουν και τώρα.

Ο αγώνας θα αρχίσει στις 22.00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το MEGA σε περιγραφή του Αντώνη Κατσαρού.

Η κάλυψη από το MEGA

Το MEGA πιστό σε ένα ακόμα μεγάλο αθλητικό γεγονός θα καλύψει την αναμέτρηση από νωρίς. Το Pregame με όλο το ρεπορτάζ από το «Γ. Καραϊσκάκης» και τα τελευταία νέα των ομάδων θα αρχίσει στις 21.00.

Αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση θα συνεχιστεί στο Post-Game, με λεπτομερείς αναλύσεις και τις πρώτες δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Τις εκπομπές παρουσιάζει ο Παναγιώτης Περπερίδης.

Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στις 22:00, το MEGA θα μεταδώσει ζωντανά και τη ρεβάνς από τη Γερμανία.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ