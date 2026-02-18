Ο Κωσταντής Τζολάκης επιβεβαίωσε για μία ακόμα φορά γιατί συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους τερματοφύλακες στον κόσμο. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού πραγματοποίησε μια επέμβαση η οποία είναι δεδομένο ότι θα διεκδικήσει θέση στις κορυφαίες της χρονιάς.

Οι παίκτες της Λεβερκούζεν συνδυάστηκαν εξαιρετικά με τον Σικ να στρώνει με το κεφάλι στον Μάζα. Ο παίκτης της Λεβερκούζεν έκανε το σουτ από το ύψος του πέναλτι με τον Τζολάκη να αποκρούει με το αριστερό χέρι και στη συνέχεια η μπάλα να καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι.

Δείτε την απίστευτη επέμβαση του Τζολάκη