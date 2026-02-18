Τριάντα οκτώ συλλήψεις πραγματοποίησε χθες μετά τα μεσάνυχτα η ΕΛΑΣ μετά από επιχείρηση στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας.

Συλλήψεις μετά από προβολή ταινίας

Είχε προηγηθεί κάλεσμα για προβολή ταινίας στις 8 το βράδυ. Το γεγονός ότι μέρος των παρευρισκόμενων παρέμεινε στον χώρο και μετά το πέρας της εκδήλωσης, προκάλεσε την επέμβαση της αστυνομίας.

Οι πρυτανικές αρχές, μετά τα πρόσφατα επεισόδια στο πανεπιστήμιο, είχαν δώσει εντολή να μη πραγματοποιείται καμία εκδήλωση στους χώρους του ΑΠΘ. Η απόφαση αυτή στόχευε στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του ιδρύματος και στην αποφυγή νέων εντάσεων.

48 προσαγωγές

Αρχικά οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 48 προσαγωγές εκ των οποίων οι 38 μετετράπησαν σε συλλήψεις όταν ολοκληρώθηκε η σχετική έρευνα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις των ΜΑΤ, της ΟΠΚΕ, της Κρατικής Ασφάλειας και της Άμεσης Δράσης, οι οποίες εισήλθαν στον χώρο και προχώρησαν σε ελέγχους και προσαγωγές.