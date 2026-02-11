Το σύνολο των εγγράφων και δεδομένων που έφτασαν στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σχετικά με τα επεισόδια της 7ης Φεβρουαρίου, στην περιοχή του ΑΠΘ, διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα.

Την εξέλιξη ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη, το υπουργείο Παιδείας, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη παραλάβει και μελετήσει τα στοιχεία που ζητήθηκαν και παρείχαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Αναμονή για το πόρισμα της ΕΔΕ

Παράλληλα, το υπουργείο γνωστοποίησε ότι αναμένει και το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που έχει εκκινήσει στο Ίδρυμα. Το πόρισμα θα αξιολογηθεί άμεσα, σε συνδυασμό με το σύνολο των υπόλοιπων στοιχείων που έχουν τεθεί υπόψη του.

«Πλήρης και ουσιαστική διερεύνηση»

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, το υπουργείο «επιφυλάσσεται για κάθε περαιτέρω ενέργεια που τυχόν απαιτηθεί, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του» και υπογραμμίζει ότι η διερεύνηση θα είναι πλήρης, τεκμηριωμένη και ουσιαστική.

Όπως τονίζεται, «κάθε πτυχή,η οποία μπορεί να αφορά ενέργειες ή και παραλείψεις, θα εξεταστεί με νηφαλιότητα, πληρότητα και σεβασμό στις προβλέψεις και τις εγγυήσεις του νόμου 5224/25».