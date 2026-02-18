Ένα συλλεκτικό τετράδιο που δεν είναι απλώς ένα ακόμη σημειωματάριο, αλλά ένα μικρό έργο τέχνης με την υπογραφή του μοναδικού ΑΡΚΑ, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου με το ΒΗΜΑ. «Το Σημειωματάριο της Άνοιξης» φέρνει στο προσκήνιο τους πιο αγαπημένους ήρωες του σπουδαίου κομίστα, μέσα από αυθεντικά σκίτσα, ατάκες που κόβουν σαν ξυράφι και εκείνο το λεπτό, αναγνωρίσιμο χιούμορ που ισορροπεί ανάμεσα στη σάτιρα και την τρυφερότητα.

Οι εμβληματικοί χαρακτήρες του παρελαύνουν με τον γνώριμο, απολαυστικό τους τρόπο είναι ο αφοπλιστικός «Θανασάκης», ο κυνικός αλλά τόσο ανθρώπινος «Ισοβίτης», οι υπαρξιακές ανησυχίες από τη σειρά «Η Ζωή Μετά», το χιούμορ της καθημερινής ρουτίνας από το «Η Κυριακή και οι Εργάσιμες», οι ανατρεπτικοί διάλογοι από τα «Ζευγάρια», οι αιχμηρές παρατηρήσεις στις «Χαμηλές Πτήσεις», η σκοτεινή, σαρκαστική ματιά στη σειρά «Τα Μαύρα» και ο καυστικός «Προφήτης».

Το «Σημειωματάριο της Άνοιξης» δεν είναι μόνο ένα χρηστικό αντικείμενο με ετήσιο ημερολόγιο, παγκόσμιες ημέρες, εορτολόγιο και χρήσιμα τηλέφωνα. Είναι μια συλλεκτική έκδοση για τους φανατικούς αναγνώστες, ένα ευρηματικό δώρο για όσους αγαπούν το ποιοτικό κόμικ και μια ευκαιρία να κρατήσουμε λίγη από την ανατρεπτική ειρωνεία του ΑΡΚΑ στην καθημερινότητά μας.

