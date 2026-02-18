Το νέο τεύχος του VITA κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου μαζί με την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ και μας προσκαλεί σε μια ουσιαστική επανεκκίνηση: να ξαναβρούμε τον ύπνο μας, τη χαρά μας και –πάνω απ’ όλα– τον εαυτό μας.

Ξεκινώντας… μετά τη δύση του ηλίου, το μεγάλο αφιέρωμα του περιοδικού εστιάζει στη δύναμη της ξεκούρασης και σε όλα όσα συμβαίνουν ενώ εμείς κοιμόμαστε. Τι είναι το sleep banking; Ποιες «ασθένειες της νύχτας» επηρεάζουν την υγεία και την ποιότητα ζωής μας χωρίς καν να το αντιλαμβανόμαστε; Με επιστημονική γνώση και πρακτικές συμβουλές, το VITA φωτίζει τη σημασία του ποιοτικού ύπνου ως βασικού πυλώνα ευεξίας.

Στο νέο τεύχος, στο επίκεντρο βρίσκεται και μια περίοδος βαθιάς αλλαγής για τη γυναίκα: η μέση ηλικία, η λεγόμενη «δεύτερη άνοιξη». Με γνώση, πρόληψη και φροντίδα, το VITA προσεγγίζει αυτή τη φάση ζωής ως ευκαιρία ωρίμανσης, άνθησης και επαναπροσδιορισμού.

Και επειδή ο Μάρτης πλησιάζει, το περιοδικό δεν θα μπορούσε να αγνοήσει τη Σαρακοστή. Φωτίζει τις διατροφικές παγίδες της νηστείας και προτείνει ισορροπημένες λύσεις για να νηστεύουμε σωστά και θρεπτικά, ενώ παράλληλα προσφέρει απολαυστικές συνταγές για το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας.

Στις σελίδες του θα βρούμε ακόμη:

Την προπόνηση του Χάρβαρντ που γυμνάζει ολόκληρο το σώμα σε μόλις 10 λεπτά.

Ένα ρεαλιστικό πλάνο 7 ημερών για να γίνουμε πιο ευτυχισμένοι.

Το «φαινόμενο της πεταλούδας» στην υγεία: πώς μικρές αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να φέρουν μεγάλα αποτελέσματα.

Τα διατροφικά μυστικά που κρύβει το χταπόδι.

«Παυσίπονη» γιόγκα με ασάνες που ανακουφίζουν το σώμα και το πνεύμα.

Στο εξώφυλλο του νέου VITA πρωταγωνιστεί η Δώρα Αναγνωστοπούλου. Η παρουσιάστρια των MEGA Stories και του μεσημβρινού δελτίου ειδήσεων του MEGA μιλά για τις πηγές της ενέργειάς της, για όσα την ευχαριστούν και την αποφορτίζουν, αλλά και για τις wellness συνήθειες που τη βοηθούν να διατηρεί ισορροπία σε απαιτητικούς ρυθμούς.

