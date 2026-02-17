Προδομένος από την καρδιά του, έφυγε ξαφνικά, το βράδυ της Δευτέρας, στα 52 του χρόνια, ο συνεργάτης του Mega, Κώστας Κοσμίδης, ένας ταλαντούχος επαγγελματίας και ένας εξαιρετικός συνάδελφος.

Ο Κώστας, που ήταν φωτογράφος, εργαζόταν στο τμήμα των μοντάζ και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους, για τον επαγγελματισμό του αλλά και την ασφάλεια που ενέπνεε στη δουλειά του.

Πνεύμα δημιουργικό και ανήσυχο, ο Κώστας Κοσμίδης δεν περιοριζόταν μόνο στο μοντάζ. Οι ικανότητές του επεκτείνονταν και στον τομέα της σκηνοθεσίας, του video editing και κυρίως της φωτογραφίας, που ήταν η μεγάλη του αγάπη, για περισσότερα από 15 χρόνια.

Το καλλιτεχνικό βλέμμα του Κώστα Κοσμίδη ξεχώριζε, όχι μόνο για την πρωτοτυπία του, αλλά και για τη ζεστασιά του. Ο Κώστας είχε το χάρισμα να γίνεται αμέσως αγαπητός και να καλλιεργεί μια αίσθηση οικειότητας, ακόμα και με ανθρώπους που είχε γνωρίσει μόλις πριν μερικά λεπτά. Αυτό το χάρισμα ήταν φανερό στις δουλειές του. Παράλληλα, ήταν πάντα διαθέσιμος, ψύχραιμος και χαμογελαστός, κάθε φορά που οι απαιτητικές περιστάσεις της ειδησεογραφίας το ζητούσαν. Ένα πρότυπο επαγγελματισμού και συναδελφικότητας.

Ήθελε να αποδώσει οπτικά την ομορφιά του κόσμου, αυτή ήταν η αποστολή του και για αυτό προτίμησε να εγκαταλείψει μια «στρωμένη» καριέρα στην Πολεμική Αεροπορία, προκειμένου να ακολουθήσει τον δρόμο που του όριζε η καρδιά του, αυτή που τελικά τον πρόδωσε απρόσμενα χθες το βράδυ, στην αγαπημένη του Σαλαμίνα.