Τον κύκλο των επαφών με τους πρώην πρωθυπουργούς ολοκλήρωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Αντώνης Σαμαράς πέρασε το κατώφλι της Ηρώδου Αττικού στις 11.30 το πρωί της Τρίτης, έχοντας έντονη κριτική διάθεση και θέτοντας συγκεκριμένα ζητήματα στον Κωνσταντίνο Τασούλα με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και ειδικότερα των ελληνοτουρκικών.

Σύμφωνα με πηγές του Αντώνη Σαμαρά, ο πρώην πρωθυπουργός συζήτησε με τον Κωνσταντίνο Τασούλα μια σειρά από προβληματισμούς του, εκφράζοντας την εθνική ανάγκη για την αντιμετώπιση σειράς άλυτων και ουσιαστικών προβλημάτων θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα το δημογραφικό με έμφαση στην Θράκη.

Στο περιθώριο της συνάντησης ο κ. Σαμαράς, άσκησε κριτική για μια σειρά θεμάτων αναφερόμενος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων αλλά και το αγροτικό θέτοντας ειδικά και το θέμα της συμφωνίας Mercosur.

Ο Αντώνης Σαμαράς, εξέφρασε ξανά τη διαφωνία του για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική. Επανέλαβε την θέση του ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση εκφράζοντας ταυτόχρονα την ανησυχία του για τα εθνικά θέματα. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε και στο πρόσφατο ταξίδι του πρωθυπουργού στην Άγκυρα, λέγοντας ότι σε συνδυασμό με δηλώσεις που ακολούθησαν επέτειναν, κατά την εκτίμηση του, τον κίνδυνο παγιοποίησης τετελεσμένων εις βάρος της Ελλάδας.

Μάλιστα, με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο, σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του, ο κ. Σαμαράς διερωτήθηκε αν έχει κατανοήσει η κυβέρνηση ότι με συνεχείς αναφορές στη δήθεν θετική ατζέντα ξεπλένει τη Τουρκία στα μάτια της διεθνούς πολιτικής σκηνής. Όπως είπε, δεν βλέπει την κλιμάκωση των τουρκικών απαιτήσεων;

Ο κ. Σαμαράς αφού στάθηκε σε μια σειρά αναλυτικών ζητημάτων που θέτει η τουρκική πλευρά, τόνισε ότι κατά τη γνώμη του η Ελλάδα έπρεπε εξ αρχής να μετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του αμερικανού προέδρου ειδικότερα εφόσον μετέχουν γειτονικές χώρες όπως η Τουρκία, το Ισραήλ, η Κύπρος, η Βουλγαρία και η Ιταλία και όχι όπως είπε αυστηρά να δίνει η χώρα μας την εντύπωση ότι διαρκώς σύρεται.

Τέλος, ο κ. Σαμαράς ήταν καυστικός ακόμα και για τη συνταγματική αναθεώρηση λέγοντας στον κύριο Τασούλα ότι δεν πρέπει αυτή να είναι αντικείμενο κομματικών στοχεύσεων και ότι δεν πρέπει να διεξάγεται με όρους καθαρά επικοινωνιακούς.