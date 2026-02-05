Ο Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων τόσο στον Αλέξη Τσίπρα, όσο και στους Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε την ανάρτησή του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, για τη τραγωδία στη Χίο. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι «για μένα η ανακοίνωση του κυρίου Τσίπρα κατά τα λοιπά είναι βαθύτατα προβληματική, ειδικά για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διατελέσει πρωθυπουργός της χώρας και μάλιστα ήταν πρωθυπουργός της Μόριας και της Ειδομένης. Άρα υπάρχει και ένα στοιχείο υποκρισίας. Και υπάρχει μία φράση που είναι σε εισαγωγικά, που για μένα είναι τα εισαγωγικά της ντροπής.

Το «δολοφόνοι διακινητές» σε εισαγωγικά, δεν μπορώ να καταλάβω σε τι αποσκοπεί. Δεν είναι δολοφόνοι οι διακινητές; Ποιος εκμεταλλεύεται αυτούς τους απελπισμένους ανθρώπους; Πώς χαρακτηρίζεται κάποιος που βάζει σε ένα σκάφος ολίγων μέτρων, νομίζω 9m, πάνω από 40 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών, χωρίς σωσίβια; Πώς λέγεται ο άνθρωπος αυτός που πληρώνεται για αυτό το πράγμα, να τους οδηγήσει ενδεχομένως και στο θάνατο; Αν δεν είναι αυτός δολοφόνος, αν δεν φταίει αυτός, ποιος είναι; Άρα μόνο και μόνο που το βάζει σε εισαγωγικά, αυτό είναι όχι απλά απορίας άξιο, είναι ντροπή».

Στη συνέχεια αιχμηρά είπε ότι «δεν μπορεί να γίνεται αυτό, ειδικά από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κυβερνήσει τον τόπο αυτό. Και επίσης, ποια συγκάλυψη; Ποιος να συγκαλύψει τι και ποιον; Είναι δυνατόν και δεν αναφέρομαι τώρα μόνο στον κύριο Τσίπρα, ίσως για να προλάβω και άλλες ερωτήσεις, είδα κάποιες πολιτικές δυνάμεις από τον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο της Αριστεράς που για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι ιδεοληψίες είναι πάνω από όλους και από όλα».

Στη συνέχεια, είπε ότι «είναι μία ανείπωτη τραγωδία για τους ανθρώπους αυτούς. Συλλυπητήρια στις οικογένειές τους. Πρέπει να ξεριζωθούν παντού τα κυκλώματα των λαθροδιακινητών και να πληρώσουν από τη δικαιοσύνη. Ήδη αναγνωρίστηκε ένας εξ αυτών στο τραγικό αυτό περιστατικό που κόστισε τη ζωή τόσων ανθρώπων, τόσων ανθρώπων οι οποίοι βρέθηκαν σε αυτό το πολύ άσχημο σημείο και λίγο όριο, να μπει ένα όριο στην υποκρισία ενός μέρους του πολιτικού συστήματος».

«Ο κ. Σαμαράς έζησε το χάος, οι λέξεις χάνουν το νόημά τους»

Ο κ. Μαρινάκης δεν άφησε αναπάντητες και τις αιχμές του Αντώνη Σαμαρά για το «χάος και Μητσοτάκης». «Η Ελλάδα δεν είναι παράδεισος, αλλά δεν είναι και χάος» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για να προσθέσει πως «έχουμε φτάσει στο σημείο οι λέξεις να χάνουν το νόημά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, απαριθμώντας σειρά επιτευγμάτων της κυβέρνησης. Όπως είπε, «νομίζω ότι χρειάζεται ένα μέτρο. Γιατί όταν δεν υπάρχει μέτρο, τότε δεν υπάρχει αξιοπιστία. Και ξέρετε κάτι; Το λέω και πραγματικά με λύπη, γιατί αν υπάρχουν λίγοι πολιτικοί που έχουν βιώσει στο πετσί τους τι σημαίνει χάος και αντιστάθηκαν στο χάος, ένας εξ αυτών είναι και ο κύριος Σαμαράς. Το χάος το ζήσαμε. Το χάος το ζήσαμε και το έζησε και ο κύριος Σαμαράς.

Το χάος ήταν εκείνοι που κυβέρνησαν μεταφερόμενοι από πάνω και την κάτω πλατεία, υποθήκευσαν τη χώρα μας, μας έβαλαν στις ουρές, μας έβαλαν 30 καινούριους φόρους, αχρείαστους φόρους, υποθήκευσαν δημόσια περιουσία και στη συνέχεια μπας και επανεκλεγούν, στοχοποίησαν και τους πολιτικούς τους αντιπάλους με παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, ένας εκ των οποίων και ο κύριος Σαμαράς».

Όσον αφορά για τα όσα είπε ο Κώστας Καραμανλής και τις νουθεσίες του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «επί της αρχής και επί της ουσίας συμφωνώ με την ανάγκη να ακούμε τους πιο έμπειρους, όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία, συνολικά στη ζωή μας. Γιατί από αυτούς τους ανθρώπους μπορούμε να μάθουμε και από τα σωστά τους και από τα λάθη τους. Και νομίζω είναι κάτι που εφαρμόζει και η κυβέρνηση αυτή και ο πρωθυπουργός».