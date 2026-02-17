Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη επίσημης διαδικασίας έρευνας κατά του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Shein, θέτοντας στο μικροσκόπιο την πλατφόρμα για σοβαρές παραβιάσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών.

Η υπόθεση πυροδοτήθηκε από τον εντοπισμό προϊόντων που προσομοιάζουν σε ανήλικα πρόσωπα (κούκλες του σεξ με παιδικά χαρακτηριστικά), γεγονός που εγείρει κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και τον έλεγχο των διατιθέμενων ειδών.

Εκτός από την εμπορία παράνομων προϊόντων, η έρευνα της Κομισιόν επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς πυλώνες.

Εθιστικός σχεδιασμός: Εξετάζεται η χρήση πρακτικών που αποσκοπούν στην πρόκληση εξάρτησης στους χρήστες.

Αλγοριθμική διαφάνεια: Αναζητούνται εξηγήσεις για τον τρόπο λειτουργίας των αλγορίθμων σύστασης προϊόντων.

Προστασία καταναλωτών: Αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών εποπτείας της πλατφόρμας, η οποία εδρεύει πλέον στη Σιγκαπούρη.

Νομικό πλαίσιο και κυρώσεις

Εάν επιβεβαιωθούν οι ελλείψεις, η Shein κινδυνεύει με βαρύτατες κυρώσεις βάσει της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA). Η νομοθεσία, που διέπει τις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες (VLOPs), προβλέπει πρόστιμα που μπορούν να αγγίξουν έως και το 6% του συνολικού ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της εταιρείας.

«Αντιμετωπίζουμε με πλήρη σοβαρότητα τις υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο του DSA. Παραμένουμε σε διαρκή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα συνεχίσουμε να παρέχουμε κάθε απαραίτητη διευκρίνιση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας», δήλωσε εκπρόσωπος της Shein στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την αυστηροποίηση της στάσης των Βρυξελλών απέναντι στις διεθνείς πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, απαιτώντας πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.