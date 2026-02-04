Ήταν στις 12 Δεκεμβρίου όταν ο ευρωπαϊκός «πέλεκυς» έπεσε στις κινεζικές πλατφόρμες Shein, Temu, όπως και σε κάθε εξωχώρια εταιρεία που αποστέλει προϊόντα σε χώρες εντός ΕΕ.

Οι υπουργοί Οικονομικών έλαβαν τότε την απόφαση για επιβολή τέλους 3 ευρώ σε οριζόντιο επίπεδο για δέματα έως 150 ευρώ από αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου εκτός ΕΕ, κάτι που θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2026.

Το τέλος των 3 ευρώ σε Shein, Temu

Με τη συγκεκριμένη απόφαση του Ecofin επιχειρήθηκε να μπει ένα ανάχωμα στον ανταγωνισμό που υφίστανται οι επιχειρήσεις και στον ελληνικό χώρο από πλατφόρμες αγορών ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η επιβολή δασμού 3 ευρώ θα εφαρμόζεται σε όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ για τα οποία οι πωλητές εκτός ΕΕ είναι εγγεγραμμένοι στο ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης εισαγωγών (IOSS) της ΕΕ για σκοπούς φόρου προστιθέμενης αξίας. Αυτό καλύπτει το 93 % του συνόλου των ροών ηλεκτρονικού εμπορίου προς την ΕΕ.

Το μέτρο διαφέρει από το προτεινόμενο «τέλος διαχείρισης» που συζητείται επί του παρόντος στο πλαίσιο του πακέτου μεταρρυθμίσεων των τελωνείων και του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Τι αγοράζουν οι Έλληνες

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), άνω του 91% των δεμάτων αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισάγονται στην ΕΕ προέρχονται από την Κίνα, ενώ στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ημερησίως φτάνουν έως και 50.000 παραγγελίες χαμηλής αξίας, με την τάση να είναι ανοδική.

Είναι μάλιστα ενδεικτικό, σύμφωνα με έρευνες, ότι 1 στα 5 ευρώ από τις αγορές των Ελλήνων από ηλεκτρονικές πλατφόρμες καταλήγει στην Κίνα, με τον εκτιμώμενο τζίρο των αγορών να κυμαίνεται μεταξύ 529 και 627 εκατ. ευρώ.

Χαρακτηριστικό, δε, για το εύρος της διείσδυσης εγχώριο καταναλωτικό κοινό των εξωχώριων πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου όπως προκύπτει από έρευνα του ΣΕΛΠΕ και της NielsenIQ, είναι πως το 94% των συμμετεχόντων πραγματοποίησε online αγορές το τελευταίο 12μηνο και απ’ αυτούς το 85% έχει αγοράσει από τουλάχιστον μία πλατφόρμα με έδρα σε χώρα εκτός ΕΕ, δηλαδή 8 στους 10.

Τι σημαίνει για τον καταναλωτή;

Αυτό σημαίνει πως οι Έλληνες καταναλωτές που θα παραγγέλνουν προϊόντα που δεν υπερβαίνουν τα 150 ευρώ από ασιατικές πλατφόρμες, όπως οι Shein και Temu, από την 1η Ιουλίου της νέας χρονιάς, θα δουν την αξία του κάθε πακέτου να αυξάνεται κατά 3 ευρώ.

Το κόστος αυτό θα καταβάλλεται από τον αγοραστή, ωστόσο μένει να διευκρινιστεί εάν αυτό θα συμβαίνει κατά την ώρα της παράδοσης του πακέτου ή κατά την διαδικασία του εκτελωνισμού.

Ξεκάθαρος στόχος της ΕΕ να «χτυπήσει» το ανεξέλεγκτο ηλεκτρονικό εμπόριο από κινεζικές πλατφόρμες και να δημιουργήσει ένα κανονιστικό πλαίσιο.

Είναι αρκετό το τέλος σε Shein, Temu;

«Η απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών της Ε.Ε. για επιβολή τέλους μόλις τρία ευρώ στα δέματα που έρχονται από ασιατικές πλατφόρμες αποτελεί μια ανεπαρκή και απογοητευτική παρέμβαση», τόνισε τότε σε ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας (ΕΣΑ).

Ένα ελάχιστο τέλος τριών ευρώ σε καμία περίπτωση δεν αποκαθιστά τους όρους θεμιτού ανταγωνισμού με τις ευρωπαϊκές και ελληνικές επιχειρήσεις, αναφέρει ο ΕΣΑ, και τονίζει πως το κρίσιμο ζητούμενο παραμένει η φορολόγηση από το πρώτο ευρώ. Χωρίς αυτήν, η ανεξέλεγκτη εισβολή προϊόντων από τρίτες χώρες θα συνεχίσει να υπονομεύει την εγχώρια αγορά, οδηγώντας στο κλείσιμο άνω του 50% των ελληνικών επιχειρήσεων, υπογραμμίζει.

Ο ΕΣΑ προσθέτει ότι χρειάζονται ουσιαστικοί δασμοί, σαφείς τεχνικές διασφαλίσεις και πραγματικοί έλεγχοι, όχι ημίμετρα και καταλήγει: «Η αγορά δεν αντέχει άλλη καθυστέρηση. Η άμεση επιβολή δασμών από το πρώτο ευρώ δεν είναι επιλογή είναι μονόδρομος».

Εξάλλου, οι συνθήκες για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι ασφυκτικές, όπως επισήμαιναν οι εκπρόσωποι της ΕΣΕΕ, του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA) αλλά και εμπορικών συλλόγων ανά τη χώρα, καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ σήμερα οι μεγάλες πλατφόρμες, με πρώτες τις Temu και Shein, έχουν ήδη κατακτήσει το 15%-20% της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου.

Μάλιστα, σύμφωνα με μελέτη του ΙΝΕΜΥ, οι συνολικές απώλειες για την ελληνική οικονομία από την «επέλαση» των ηλεκτρονικών πλατφορμών υπολογίζονται μεταξύ 188,1 και 204,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή τρεις φορές τα έσοδα της τεκμαρτής φορολόγησης των λιανικών επιχειρήσεων ή 100% του τέλους επιτηδεύματος.

