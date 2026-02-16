Δίχως την παρουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ θα μεταβεί ο Ολυμπιακός στο Ηράκλειο Κρήτης ενόψει του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, ο ομογενής γκαρντ έχει ήδη ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για προσωπικούς λόγους και θα απουσιάσει από τον προημιτελικό των Ερυθρόλευκων με την ΑΕΚ, αλλά και από τον ημιτελικό αν προκριθεί.

Ο 29χρονος παίκτης αναμένεται να επιστρέψει την ερχόμενη Παρασκευή (20/1) με σκοπό να είναι διαθέσιμος ενόψει του τελικού το Σάββατο (21/1, 20:00) αν φυσικά οι Πειραιώτες πάρουν το εισιτήριο.

Το παιχνίδι με την ΑΕΚ, όπως υπογράμμισε και σε δηλώσεις του ο Γιώργος Μπαρτζώκας, είναι μεγάλης δυσκολίας και για αυτό είναι δυσάρεστο ότι στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Ηρακλή, ο Ολυμπιακός κούρασε αρκετούς βασικούς του παίκτες. Η απουσία του Ντόρσεϊ, αυξάνει ακόμα περισσότερο το επίπεδο της δυσκολίας.

«Η αλήθεια ήταν ότι ήμασταν σοβαροί. Με περιορισμένο ροτέισον, αλλά τα παιδιά που έπαιξαν, έκαναν τη διαφορά και αυτό που έπρεπε.

Ιδιαίτερα δύσκολο το ματς με την ΑΕΚ για το Κύπελλο. Περιμένουμε να επιστρέψουν οι τραυματίες. Θα δούμε ποιους θα έχουμε. Σήμερα αναγκαστήκαμε να κουράσουμε πολλούς παίκτες. Έχουμε ρεπό αύριο. Θα προετοιμαστούμε για το επόμενο ματς».