Η έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» υπολογίζεται ότι ισοδυναμεί με 185 κιλά ΤΝΤ, ενώ πλήθος παραλείψεων φαίνεται να βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών. Η σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας και η αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακουργηματικού χαρακτήρα προσδίδουν νέα διάσταση στην υπόθεση. Ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης είναι και το προσωρινό «λουκέτο» στο δεύτερο εργοστάσιο της επιχείρησης.

Παράλληλα, αποκαλύπτεται ότι παραμένουν αδιευκρίνιστα ζητήματα σχετικά με την άδεια λειτουργίας του εργοστασίου, καθώς είναι άγνωστο αν αυτή ανανεώθηκε ή αν κατατέθηκε προσφυγή για παράταση. Όσον αφορά τις δεξαμενές, καταγγελίες κάνουν λόγο για μετακίνηση τους μόλις κατά δύο μέτρα – και μάλιστα μόνο στα χαρτιά – γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία για την ασφάλεια της επιχείρησης.

«Δεν έγινε καμία αναθεώρηση οικονομικής άδειας από εμένα ποτέ»

«Όταν κατατέθηκε η πρώτη άδεια για το “Βιολάντα”, οι δεξαμενές είχαν μετρηθεί σε απόσταση 7,70 μέτρα από το κτίριο. Αυτό το τοπογραφικό ήταν του 2018 και αυτό ισχύει και μέχρι σήμερα. Δηλαδή αυτά είχα εγώ ως δεδομένα τότε. Δεν υπήρχε κάτι διαφορετικό. Ήταν από το ’18 μέχρι το ’24. Δεν έχει αλλάξει κάτι στις δεξαμενές πίσω. Αυτό είχα δει εγώ τότε. Αυτό είχα καταγράψει. Αυτό μου είχαν πει τότε για την απόσταση. Να σας πω την αλήθεια, να πάω να τις μετρήσω. Να δω είναι σε διαφορετική απόσταση; Δεν ξέρω. Εμένα μου είχαν ζητήσει να κάνω αυτά που είχα να κάνω. Δεν ξέρω για το 2020 που μου λέτε ότι τους λέγανε ότι πρέπει να μετακινήσουν τις δεξαμενές. Δεν έγινε καμία αναθεώρηση οικονομικής άδειας από εμένα ποτέ. Η αναθεώρηση έγινε το ’25 και παρέμενε το ίδιο. Δεν γνωρίζω αν έπρεπε να γίνει κάτι διαφορετικό σε αυτό το κομμάτι. Εννοείται είχα κάνει αυτοψία. Αυτά μου τα είχαν δώσει. Και τοπογραφικά είχαν γίνει τότε σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να σας πω, αυτό ξέρω ότι είναι. Στα 7,70 ξέρω ότι ήταν. Αυτό μου είχαν δώσει. Είχαμε δώσει τότε, να πούμε. Είχαμε κάνει και έλεγχο από ό,τι θυμάμαι, σε αυτό το κομμάτι», λέει ο τοπογράφος της «Βιολάντα».

«Μου είπαν δεν χρησιμοποιείται»

Ο ίδιος τοπογράφος σχετικά με το υπόγειο λέει: «Το πρόβλημα δεν είναι η δήλωση του υπογείου. Το πρόβλημα ήταν η χρηστικότητα του υπογείου. Αυτό ήταν ένα υπόγειο που ήταν άχρηστο τελείως. Άχρηστο έτσι όπως το ήξερα εγώ, όταν είχα πάει το ’18. Δηλαδή ήταν ένα υπόγειο που ήταν μέσα στην μούχλα και τελείως παρατημένο. Μία πόρτα κλειδωμένη μόνιμα ήταν εκεί κάτω. Με ρωτάτε αν έπρεπε να δηλωθεί. Αφού μου είχαν πει ότι θα κλειστεί. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα. Ούτε καν το ξανακοίταξα εγώ το υπόγειο. Εμένα με ενδιέφερε το χρηστικό κομμάτι του. Να σας πω κάτι; Σκεφτείτε. Το αέριο θα σταματούσε να πάει άμα είχα δηλώσει εγώ; Ή νομίζετε ότι θα υπήρχε κάποια καλύτερη πυροπροστασία; Γνωρίζετε πολύ καλά άμα ρωτήσετε ότι σε αυτή την περίπτωση το μοναδικό που θα χρειαζόταν σε αυτό το υπόγειο θα ήταν δύο πυροσβεστήρες και ένα exit κινδύνου. Θα πήγαινε το αέριο και θα έλεγε “α, εδώ είναι δηλωμένο, φεύγω;” Δεν γίνεται. Ξέρετε πόσα υπόγεια δεν έχουν καταγραφεί; Γιατί δεν ήταν χρηστικό. Μου είπαν δεν χρησιμοποιείται. Μου είπαν ότι θα το έκλειναν κάποια στιγμή. Γιατί δεν χρησιμοποιείται. Μακάρι να είχαν αποφασίσει να το χρησιμοποιήσουν. Γιατί θα κυκλοφορούσε κόσμος εκεί μέσα. Κάποιος θα έμπαινε και θα μύριζε αυτό το πράγμα».

«Το σύνολο αυτού του εργοστασίου δεν είχε άδεια λειτουργίας»

Στη συμπληρωματική δικογραφία που συνέταξαν οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ και διαβίβασαν στην εισαγγελέα, περιλαμβάνονται περίπου 15 καταθέσεις που αποδεικνύουν ότι η οσμή προπανίου ήταν έντονη ήδη από τον Ιούνιο, προκαλώντας ανησυχία για τις συνθήκες ασφαλείας στο εργοστάσιο.

Ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» καλείται να δώσει εξηγήσεις για αρκετές σοβαρές παραλείψεις. Συγκεκριμένα, καλείται να δικαιολογήσει την απόφασή του να αρνηθεί κονδύλι 30.000 ευρώ για επισκευές σωλήνων, ενώ παράλληλα αναφέρονται κατασκευαστικά λάθη που χρήζουν διερεύνησης. Επιπλέον, υπάρχει υπόνοια για εικονικές αυτοψίες, καθώς θεωρητικά οι αυτοψίες θα έπρεπε να γίνονται ανά πενταετία, αλλά το εργοστάσιο φέρεται να ελεγχόταν αυθημερόν για εργασίες αποπεράτωσης, κάτι που προκαλεί απορία.

Η αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακούργημα για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αυξάνει τη σοβαρότητα της υπόθεσης, με το ενδεχόμενο επιβολής ισόβιας ποινής για τον ιδιοκτήτη της εταιρείας.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος των οικογενειών των θυμάτων, Χρήστος Πατούνας, τονίζει ότι «το σύνολο αυτού του εργοστασίου δεν είχε άδεια λειτουργίας», κάτι που εντείνει τις πιέσεις για πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και της νομιμότητας των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν στην επιχείρηση.