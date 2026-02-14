Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή, με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», ο οποίος συνελήφθη εκ νέου το απόγευμα του Σαββάτου, μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βαθμό κακουργήματος, για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο του.

Συγκεκριμένα, με βάση τα νέα στοιχεία από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) για την έκρηξη και πυρκαγιά που οδήγησε στον τραγικό θάνατο των πέντε γυναικών, στο εργοστάσιο της βιομηχανίας τροφίμων, οι κατηγορίες μετατράπηκαν σε έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Tο EΡΤnews κατέγραψε τη στιγμή που στελέχη της ΔΑΕΕ του πέρασαν χειροπέδες μέσα στην επιχείρησή του.

Ο επιχειρηματίας μετά τη σύλληψή του μεταφέρθηκε στο κτήριο της Πυροσβεστικής και μετέπειτα στα δικαστήρια, όπου απολογήθηκε για τις νέες κατηγορίες ενώπιον του ανακριτή Τρικάλων. «Τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στοιχειοθετούν την κατηγορία του ενδεχόμενου δόλου για τον ίδιο σε ό, τι αφορά τα αίτια της έκρηξης, την υπογειοποίηση των σωληνώσεων, τις δεξαμενές που δεν έχουν καταγραφεί και δεν έχουν μπει μέσα στο τοπογραφικό διάγραμμα από το 2007 μέχρι σήμερα και ειδικά», σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιχειρηματίας δεν απάντησε σε καμία από τις ερωτήσεις του ανακριτή και δεν έδωσε καμία εξήγηση όσον αφορά αυτά που καταγγέλουν εργαζόμενοι, αλλά και ιδιώτες που είχαν κληθεί να κάνουν εργασίες – που δεν έγιναν – στο εργοστάσιο της «Βιολάντα». Κατά τις ίδιες πηγές, ένα από τα στοιχεία που προέκυψαν, είναι ότι πριν από περίπου έξι μήνες, ο ιδιοκτήτης είχε ζητήσει προσφορά από ιδιώτη τεχνικό, για να αλλάξει όλη την εγκατάσταση, από τις δύο υπέργειες δεξαμενές μέχρι και μέσα στο εργοστάσιο, αλλά τελικά οι εργασίες δεν έγιναν ποτέ, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρία, ο επιχειρηματίας θεώρησε ότι η τιμή ήταν ακριβή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να συνεχίζεται η διαρροή προπάνιου, μέχρι που σημειώθηκε η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο. Η εποχή που ζητήθηκε προσφορά συμπίπτει με το χρονικό διάστημα που οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονταν ότι υπήρχε έντονη οσμή αερίου στο χώρο. Επίσης, οι σωληνώσεις που ήταν υπογειοποιημένες, καθώς και οι τέσσερις υπόγειες δεξαμενές προπάνιου που είχε το εργοστάσιο, δεν είχαν πιστοποίηση. Πιστοποίηση είχαν οι δύο υπέργειες δεξαμενές, από τις οποίες έφευγαν οι φθαρμένοι σωλήνες, αλλά δεν υπήρχαν στα επίσημα σχέδια που είχαν υποβληθεί για άδεια πυρασφάλειας.

Πώς φτάσαμε στο κακούργημα

Όπως μεταδίδει το trikalanews, οι έρευνες της ΔΑΕΕ έφεραν στο φως στοιχεία που δείχνουν πως οι συλληφθέντες είχαν γνώση των κινδύνων που οδήγησαν στον θάνατο των πέντε εργαζόμενων.

Πολύμηνη διαρροή: Σύμφωνα με τις καταθέσεις των εργαζομένων, υπήρχε έντονη οσμή αερίου τουλάχιστον πέντε μήνες πριν την έκρηξη, χωρίς να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα.

Παράνομη απόσταση δεξαμενών: Διαπιστώθηκε ότι οι υπέργειες δεξαμενές βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 5,4 μέτρων από τα όρια της επιχείρησης, αντί για τα προβλεπόμενα από τον νόμο 7,5 μέτρα.

Ακατάλληλες υποδομές: Οι δεξαμενές είχαν κριθεί ακατάλληλες από το 2019, ενώ οι υπόγειες σωληνώσεις στερούνταν των απαραίτητων πιστοποιήσεων.

Απόκρυψη κτηρίου: Το κτήριο όπου σημειώθηκε η διαρροή φέρεται να μη φαινόταν στην τεχνική μελέτη που είχε κατατεθεί.