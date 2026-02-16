Με κινηματογραφικό τρόπο δρούσε εγκληματική οργάνωση που είχε στήσει ολόκληρο δίκτυο κλοπής και διακίνησης αλκοολούχων ποτών σε καταστήματα της Αττικής, όπως αποτυπώνεται και σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το ΒΗΜΑ από τη δράση των μελών της.

Η εγκληματική ομάδα εξαρθρώθηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομιας που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 9 ατόμων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 4 πρόσωπα.

Δρούσαν οργανωμένα και με διακριτούς ρόλους

Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει σταθερή εγκληματική δραστηριότητα τουλάχιστον από τις αρχές του 2023, πραγματοποιώντας συνήθως κλοπές αλκοολούχων ποτών, από καταστήματα συγκεκριμένης εταιρείας σε διάφορα υποκαταστήματα της Αττικής.

Το βίντεο που βρίσκεται στα χέρια των Αρχών καταγράφει τη μεθοδικότητα των δραστών, οι οποίοι εισέρχονταν στα καταστήματα, παριστάνοντας τους πελάτες, αφαιρούσαν τις φιάλες και αποχωρούσαν. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, όταν γίνονταν αντιληπτοί από υπαλλήλους, δεν δίσταζαν να ασκήσουν βία ή να προχωρήσουν σε απειλές για να διατηρήσουν τα κλοπιμαία.

Ο αρχηγός και το επιχειρησιακό δίκτυο

Καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης φέρεται να είχε ένας 47χρονος, ο οποίος φέρεται να ήταν ο εγκέφαλος του κυκλώματος. Είχε τον πλήρη συντονισμό των ενεργειών και έδινε οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη για τον τρόπο δράσης και τις κινήσεις που έπρεπε να ακολουθούν.

Τον βασικό «κορμό» της οργάνωσης αποτελούσαν επτά ακόμη άτομα, τα οποία εναλλάσσονταν στους ρόλους του οδηγού, του τσιλιαδόρου αλλά και του φυσικού αυτουργού των κλοπών μέσα στα καταστήματα.

Εσωτερική πληροφόρηση από υπάλληλο ασφαλείας

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο ρόλος ενός 58χρονου, ο οποίος εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας σε κατάστημα της εταιρείας στην περιοχή των Μελισσίων. Ο συγκεκριμένος φέρεται να παρείχε πληροφορίες στην εγκληματική ομάδα, σχετικά με τα μέτρα φύλαξης, τις διαδικασίες λειτουργίας των καταστημάτων, αλλά και στοιχεία που βοηθούσαν την οργάνωση να αποφεύγει τον εντοπισμό από τις Αρχές.

Δίκτυο διάθεσης των κλοπιμαίων

Στο κύκλωμα φέρονται να συμμετείχαν και δύο ιδιοκτήτες καταστημάτων πώλησης αλκοολούχων ποτών, ηλικίας 67 και 66 ετών. Οι δύο άνδρες φέρονται να παραλάμβαναν τα κλεμμένα προϊόντα και να τα διοχέτευαν στην αγορά, εξασφαλίζοντας τη νομιμοποίηση των εσόδων από την παράνομη δραστηριότητα.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 66 περιπτώσεις κλοπών και 4 ληστείες, με το συνολικό οικονομικό όφελος της οργάνωσης να υπολογίζεται στις 70.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

Βίντεο από τη δράση του κυκλώματος