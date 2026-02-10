Άλλο ένα βήμα για τις έρευνες στους ελληνικούς υδρογονάνθρακες. Σύμφωνα με πληροφορίες, κλείδωσε για τις 16 Φεβρουαρίου η έλευση στελεχών της διοίκηση της Chevron στην Αθήνα.

Την ερχόμενη Δευτέρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και η διοίκηση της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) υπογράφουν με τη Chevron τις συμβάσεις παραχώρησης για τις έρευνες στα θαλάσσια blocks «Νότια Πελοπόννησος», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II».

Οι συμβάσεις για τους υδρογονάνθρακες

Η υπογραφή των συμβάσεων για τους υδρογονάνθρακες ουσιαστικά ανοίγει μία νέα σελίδα στο σχέδιο για τον εντοπισμό πιθανών κοιτασμάτων φυσικού αερίου.

Η Chevron με εταίρο την HELLENiQ ENERGY κέρδισε τον περασμένο Οκτώβριο τον διαγωνισμό για την παραχώρηση των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στα τέσσερα προαναφερόμενα θαλάσσια οικόπεδα.

Οι σεισμικές έρευνες για τα κοιτάσματα σε υδρογονάνθρακες

Όπως έχει αναγγείλει ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου μετά τις υπογραφές των συμβάσεων, τα κείμενα θα πάνε στη Βουλή προκειμένου να ψηφιστούν και να γίνουν νόμος του κράτους.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν οι γεωφυσικές (σεισμικές) έρευνες στις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές, με τον υπουργό να τις οριοθετεί χρονικά στο τέλος του 2026.

Με δεδομένο το ό,τι οι σεισμικές έρευνες διεξάγονται τη χειμερινή περίοδο και πιο συγκεκριμένα το διάστημα από Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο, η Chevron εκτιμάται ότι αναμένεται να φέρει σεισμογραφικό σκάφος το τελευταίο τρίμηνο του 2026.

Το ειδικό σκάφος αναμένεται να εκτελέσει γεωφυσικές εργασίες σε μία έκταση 47.000 τ.χλμ. όσο, δηλαδή όσο είναι τα τέσσερα θαλάσσια blocks που θα μισθώσει από το ελληνικό δημόσιο. Οι εκτιμήσεις θέλουν οι πρώτες σεισμικές να αφορούν στην πρόσκτηση δισδιάστατων 2D απεικονίσεων από το υπέδαφος των τεσσάρων παραχωρήσεων.

Αυτές θα αξιολογηθούν και πιθανότατα εντός του 2027 να γίνουν νέες τρισδιάστατες 3D αυτή τη φορά σεισμικές έρευνες. Οι νέες εργασίες θα αφορούν στοχευμένα σε συγκεκριμένες περιοχές των θαλάσσιων blocks οι οποίες δείχνουν να υπάρχουν γεωολογικές δομές με κοιτάσματα σε υδρογονάνθρακες.

Η γεωπολιτική σημασία

Η παρουσία και η δραστηριότητα του πετρελαϊκού κολοσσού Chevron στην Ελλάδα έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον έχει αναγορεύσει τη χώρα μας ως στρατηγικό εταίρο στο πεδίο της ενέργειας.

Μετά και την επέκταση της δραστηριότητας της ExxonMobil στο θαλάσσιο block 2 αλλά και τη συνέχιση των ερευνών της στα θαλάσσια blocks «Νοτιοδυτικά της Κρήτης» και «Δυτικά της Κρήτης», ο αμερικανικός παράγοντας ενισχύει την επιρροή του στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης. Κεντρικός πυλώνας αυτής της στρατηγικής είναι η Ελλάδα.

Οι εξελίξεις στην ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ τρέχουν και στις 24 Φεβρουαρίου αναμένεται και η σύνοδος των υπουργών Ενέργειας του Κάθετου Διαδρόμου για την άρση των εμποδίων στη διακίνηση του αμερικανικού LNG στην Ανατολική Ευρώπη.

Πηγή: OT.GR