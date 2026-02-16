Υπογράφηκε η συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της κοινοπραξίας Chevron – HELLENIQ ENERGY για τους υδρογονάνθρακες σε Κρήτη και Πελοπόννησο, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην αξιοποίηση των εγχώριων υδρογονανθράκων. Η τελετή των υπογραφών πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπήθηκε από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων, Αριστοφάνη Στεφάτο.

Εκ μέρους των παραχωρησιούχων υπέγραψαν ο αντιπρόεδρος της Chevron, Γκάβιν Λιούις, και ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENIQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισης.

Δείτε live την παρουσίαση των συμβάσεων

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Το όραμα Μητσοτάκη για τους υδρογονάνθρακες

Στην ομιλία του, ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Καλωσορίζουμε τη Chevron στην Ελλάδα». Υπενθύμισε πως όταν η κυβέρνηση ανέλαβε το 2019, το πρόγραμμα έρευνας υδρογονανθράκων υπήρχε στα χαρτιά, αλλά δεν είχε υλοποιηθεί με την απαιτούμενη αποφασιστικότητα.

«Από την πρώτη ημέρα αλλάξαμε αυτή την κατάσταση. Προχωρήσαμε άμεσα στην κύρωση παλαιών συμφωνιών, πραγματοποιήσαμε εκτεταμένες σεισμικές έρευνες — περισσότερες μέσα σε έναν χρόνο από όσες είχαν γίνει την προηγούμενη δεκαετία — για να χαρτογραφήσουμε καλύτερα τις προοπτικές που διαθέτουμε», τόνισε.

Διπλασιάζεται η έκταση έρευνας

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι τα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα που παραχωρούνται στην Chevron και την HELLENIQ ENERGY καλύπτουν συνολική έκταση 94.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, σχεδόν διπλάσια από τα 48.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα που κάλυπτε το προηγούμενο πρόγραμμα.

«Δεν πρόκειται απλώς για μία ακόμη συμφωνία. Αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της συνολικής ενεργειακής στρατηγικής», πρόσθεσε, σημειώνοντας τον σημαντικό ρόλο των υδρογονανθράκων και των παράλληλων επενδύσεων σε φυσικό αέριο, ηλεκτροπαραγωγή και ανανεώσιμες πηγές.

Γεωπολιτική διάσταση και ο ρόλος της Ευρώπης

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο δημιουργεί νέες ευκαιρίες για την Ελλάδα: «Διαθέτουμε έτοιμες υποδομές για να βοηθήσουμε τους γείτονες να αποκτήσουν πρόσβαση σε φυσικό αέριο μέσω νέων διαδρομών».

Υπογράμμισε την σημασία του Κάθετου Διαδρόμου ως εναλλακτική λύση στο ρωσικό αέριο, ενώ επισήμανε ότι η Ελλάδα θέλει να συμβάλει στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης, αξιοποιώντας παράλληλα το δικό της δυναμικό σε υδρογονάνθρακες.

Chevron και HELLENIQ ENERGY: Στρατηγικοί εταίροι

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που έχουμε μαζί μας τη Chevron, με μακρά ιστορία στην Ανατολική Μεσόγειο, και την HELLENIQ ENERGY, τον εθνικό μας ενεργειακό πρωταθλητή», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Η έρευνα ενέχει αβεβαιότητα — δεν γνωρίζουμε τι υπάρχει μέχρι να το διερευνήσουμε. Πιστεύουμε όμως σε αυτή την προσπάθεια και είμαστε ικανοποιημένοι που διαθέτουμε αξιόπιστους εταίρους», κατέληξε.

Δείτε εικόνες