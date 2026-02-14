Σε σημαντική αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τη φονική έκρηξη στη βιομηχανία «Βιολάντα» προχώρησε η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων, Ευτυχία Μελετοπούλου, μετά την αξιολόγηση νέων στοιχείων που συγκέντρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

Οι κατηγορίες σε βάρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, του τεχνικού ασφαλείας και του υπευθύνου βάρδιας μετατράπηκαν από ανθρωποκτονία εξ αμελείας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αντίστοιχα, αυστηροποιήθηκε το κατηγορητήριο και για τα αδικήματα της έκρηξης και του εμπρησμού, ενώ παραμένει σε ισχύ η κατηγορία της πρόκλησης σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Νέα στοιχεία για επικίνδυνες παραλείψεις στη «Βιολάντα»

Η εισαγγελική λειτουργός, που παρακολουθεί στενά την πορεία της έρευνας, κατέληξε στην απόφαση αυτή εκτιμώντας ότι το προανακριτικό υλικό αναδεικνύει σοβαρές παραλείψεις και συστηματική παραβίαση της νομοθεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤnews, περίπου πέντε μήνες πριν από την έκρηξη είχαν καταγραφεί έντονες οσμές αερίου, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιηθεί ουσιαστικός έλεγχος. Μάλιστα, ιδιώτης εμπειρογνώμονας που φέρεται να κλήθηκε για αξιολόγηση της κατάστασης αποχώρησε έπειτα από οικονομική διαφωνία με τον ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα το ζήτημα να μην επιλυθεί.

Τι αποκάλυψαν οι έρευνες στο εργοστάσιο

Παράλληλα, οι έρευνες αποκάλυψαν ότι οι υπόγειες σωληνώσεις δεν διέθεταν τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις, ενώ οι υπέργειες δεξαμενές είχαν χαρακτηριστεί ακατάλληλες ήδη από το 2019. Οι δεξαμενές βρίσκονταν σε απόσταση 5,4 μέτρων από τα όρια της επιχείρησης, όταν το θεσμικό πλαίσιο ορίζει ελάχιστη απόσταση 7,5 μέτρων. Επιπλέον, δεν αποτυπώνονταν σε επίσημο τοπογραφικό διάγραμμα, παρά τις σχετικές επισημάνσεις.

Το σύνολο των στοιχείων έχει τεθεί υπόψη της ΔΑΕΕ, ενώ η δικογραφία παραμένει ανοιχτή. Η ολοκλήρωσή της αναμένεται μετά την κατάθεση του τελικού πορίσματος της Υπηρεσίας, το οποίο θα αποσαφηνίζει τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.