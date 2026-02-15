Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Μάρθας, στον Δήμο Βιάννου, μετά την άγρια αδελφοκτονία που σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (14/2). Αποκαλυπτικά είναι τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως και σκιαγραφούν το παρασκήνιο που προηγήθηκε της άγριας δολοφονίας στο Ηράκλειο, Κρήτης.

Το 4×4 και η παρουσία του 63χρονου δράστη

Το neakriti.gr βρέθηκε στο σπίτι όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία, καταγράφοντας εικόνες από το σημείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το μαύρο 4×4 που διακρίνεται σταθμευμένο στο πλάι της οικίας ανήκει στον 63χρονο, ο οποίος έχει συλληφθεί ως φερόμενος δράστης.

Η παρουσία του οχήματος έξω από το πατρικό σπίτι επιβεβαιώνει ότι ο ίδιος βρισκόταν στον χώρο την ώρα της αιματηρής κατάληξης.

Ο καβγάς που κατέληξε σε φονικό

Κατά τις έως τώρα πληροφορίες, ο 63χρονος φέρεται να διαπληκτίστηκε έντονα με τον 67χρονο αδελφό του. Ο καβγάς, που σύμφωνα με μαρτυρίες είχε ξεκινήσει από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, φέρεται να κλιμακώθηκε αργά το βράδυ, με αποτέλεσμα ο ένας αδελφός να τραυματίσει θανάσιμα τον άλλον με μαχαίρι.

Τα τραύματα που προκάλεσε ήταν βαριά και εντοπίζονται, σύμφωνα με πληροφορίες, στην καρωτίδα και στην κοιλιακή χώρα, οδηγώντας στον ακαριαίο θάνατο του 67χρονου. Πηγές αναφέρουν ότι ο 63χρονος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ τη στιγμή του φονικού, στοιχείο που εξετάζεται από τις Αρχές.

Η συγκατοίκηση των δύο αδελφών και η ένταση των τελευταίων ημερών

Τα δύο αδέλφια διέμεναν μαζί το τελευταίο διάστημα στο πατρικό τους σπίτι. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ένας είχε μετακομίσει πρόσφατα εκεί έπειτα από προσωπικές εξελίξεις, ενώ το θύμα ζούσε μόνιμα στο χωριό.

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για ένταση που ήταν εμφανής ήδη από το πρωί του Σαββάτου. Αν και οι πληροφορίες παραμένουν ανεπιβεβαίωτες, φαίνεται πως μια καθημερινή διαφωνία λειτούργησε ως αφορμή για να ξεσπάσει ο καβγάς που οδήγησε στην τραγωδία.

Η σύλληψη και η βαριά σιωπή στο χωριό

Ο 63χρονος έχει ήδη συλληφθεί και κρατείται, ενώ η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το φονικό.

Σε βάρος του έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία και αναμένεται να διαβιβαστεί στον εισαγγελέα Ηρακλείου.

Στη Μάρθα επικρατεί βαριά σιωπή από το βράδυ του Σαββάτου. Κλειστές πόρτες και παράθυρα μαρτυρούν το σοκ σε ένα μικρό χωριό όπου όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους και η είδηση της αδελφοκτονίας έπεσε σαν κεραυνός.

Οι περισσότεροι κάτοικοι αποφεύγουν δημόσιες τοποθετήσεις, προσπαθώντας να διαχειριστούν το βάρος μιας οικογενειακής τραγωδίας που σημάδεψε την τοπική κοινωνία.